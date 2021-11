Quién será el nuevo Alcalde Santafesino de la Bicicleta

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mariana Salvador cumplió su ciclo como alcaldesa, un cargo honorífico para luchar por los derechos de los ciclistas urbanos. Se abre una instancia para que alguien tome la posta. Los desafíos.

Mariana Salvador es una abogada santafesina, madre, que pasó gran parte de los últimos años luchando como activista de la bicicleta para empoderar a los ciclistas urbanos santafesinos, además de ser parte de los equipos técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia. Es una de las fundadoras de Santa Fe en Bici. Y en ese transitar sobre dos ruedas, a pulmón, ocupó en los últimos dos años el cargo honorífico de Alcaldesa de la Bicicleta. Desde allí tuvo la posibilidad de intercambiar ideas y proyectos con sus pares de todo el mundo. Ideas para aplicar en Santa Fe. Ahora termina su mandato y Mariana espera que otro u otra activista la reemplace.

-Mariana, ¿qué función cumple una Alcaldesa o Alcalde de la Bicicleta?

-Ser Alcalde o Alcaldesa de la Bicicleta es parte de un programa de la ONG BYCS, con sede en Amsterdam, una organización impulsada en la convicción de que las bicicletas transforman las ciudades y las ciudades transforman el mundo. BYCS trabaja a nivel internacional con empresas, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y la sociedad civil para iniciar y apoyar el cambio urbano liderado por la comunidad a través del ciclismo.

-¿Cómo es la dinámica de trabajo de un Alcalde de la Bicicleta?

-Tenemos conversatorios mensuales de alcaldes y alcaldesas de habla español y luego una llamada global cada tres meses, y esta buenísimo el intercambio, es muy enriquecedor.

-¿Cómo llegaste a ser Alcandesa de la Bicicleta?

-Me postulé en 2019 y tras un proceso de selección y cartas de recomendaciones quedé seleccionada para ser parte de la red de Alcaldes y Alcaldesas de la Bicicleta del mundo, siendo la primera Alcaldesa de la ciudad de Santa Fe y, junto a Jimena Pérez Marchetta, de Salta, las primeras de Argentina. Hoy ya son cuatro: Ximena Rodríguez, en Rosario, y Marcela Espíndola, en la ciudad de Buenos Aires.

-¿Cómo contribuye un Alcalde de la Bicicleta al cambio en la movilidad que se propone?

-Lo que permite esta red es potenciar el trabajo individual y lograr un mayor impacto. A mi, por ejemplo, se me ocurrió realizar una campaña por el Día de la Tierra trabajando la relación del transporte y el cambio climático, mostrando como la bicicleta es una herramienta de mitigación del mismo, y se transformó en una campaña mundial que muchos Alcaldes y Alcaldesas llevaron a sus países. La idea fue mía, el diseño de BYCS y el impacto lo generó la red mundial. Este es un ejemplo de como funciona la red. A su vez, cada uno en su ciudad debería poder articular con gobiernos locales o provinciales, organismos gubernamentales y /o sectores privados y sociedad civil. El hecho es que es un "cargo" o nombramiento Ad honorem, es decir sin retribución económica. Entonces todo lo que se hace es en el tiempo "disponible".

-¿Desde cuándo Santa Fe tiene una Alcaldesa de la Bicicleta?

-Desde noviembre de 2019, y este noviembre se cumplen 2 años. Los mandatos son de 2 años con posibilidad de renovación. En mi caso BYCS me pidió renovar pero consideré que en la ciudad debemos buscar nuevos liderazgos, energías, empoderamientos, y que tomar ese compromiso no puede quedar en una sola persona.

-¿Cuáles fueron las gestiones realizadas y los logros obtenidos en estos dos años?

-Como Alcaldesa, lo primero que hice fue generar la unión del ciclismo urbano en Santa Fe, que estaba algo disperso, y formé la Mesa de Ciclismo Urbano, que realizó varias gestiones. Está compuesta por: Biciactiva, Ciclociudad, Pibxs en Bici y Santa Fe en Bici. Luego lideré una campaña mundial que se llamó #Eligelabici. Escribí en Revista Pedalea (una revista chilena de ciclismo urbano), en la que tuve una columna. Y como gran proyecto, me convertí en autora de un libro infantil: La Magnífica Historia del Cicloplaneta, que tuvo como principal objetivo transmitir en lenguaje infantil el paradigma de ciudades para los autos y ciudades para las personas, a la vez que toma componentes de cambio climático, economía circular, el buen vivir, modelo slow y tiene perspectiva de género.

-¿El libro infantil que escribiste se puede obtener en Santa Fe?

-El mismo se puede descargar en forma gratuita en inglés y español en el siguiente link: https://bycs.org/the-magnificent-story-of-the-cycleplanet/. Y actualmente se vende en una editorial de Buenos Aires y en Santa Fe por la web de Espacio de Libertad. El cuento tuvo muy buen impacto en las infancias. Creo que una de las cuestiones más relevantes del cuento es la base teórica que lo acompaña, basada en los estudios de la fundación Bernard Van Leer sobre primera infancia, cuidadores y ciclismo urbano. La fundación concluye que priorizar el ciclismo, sobre todo para niños, niñas y sus cuidadores, es ventajoso porque contribuye a disminuir problemas de salud, la desigualdad y la contaminación.

-¿Cuáles son esos beneficios que otorga el uso de la bicicleta en las infancias?

-Existen una serie de beneficios específicos para niñas y niños que usan la bicicleta a temprana edad, junto a sus cuidadores: Permite mayores lazos a través de experiencias compartidas, tiempo juntos y proximidad física; apoya el desarrollo cognitivo, la conciencia espacial y ambiental de niños y niñas; y permite el aprendizaje lúdico, así como la percepción de riesgos y peligros.

Por otro lado, aumenta la conexión con la naturaliza circundante y evita significativamente que las infancias que empiezan a temprana edad a andar en bicicleta se vuelvan inactivas en el futuro, ya que crecen con un estilo de vida saludable y sostenible.

Además el ciclismo ofrece un modo de moverse sin la emisión de gases de efecto invernadero y energéticamente eficiente.

-¿Cuáles creés que son los desafíos de quien asuma el compromiso de ser la próxima Alcaldesa o Alcalde de la Bicicleta de Santa Fe?

-Creo que el principal desafío de la nueva persona que asuma el compromiso es que sea escuchada por los tomadores de decisiones, ya que la Alcaldesa o Alcalde "dona" su tiempo, y luego que se realicen obras desestimando lo conversado o acordado frustra mucho. Es lo que me pasó a mi.

También creo que cada uno o una le tiene que poner su propia impronta. En mi caso al convertirme en madre y ver la ciudad con mucha más rigurosidad, me enfoqué en primera infancia, además porque considero que tenemos que empezar a trabajar muy fuerte en educación ambiental integral desde pequeños. Me tocó vivir mi mandato en plena pandemia, lo cual me permitió tener llegada de manera virtual a muchos lugares a través de charlas, conferencias y exposiciones. Veremos el contexto de la próxima persona elegida.

Dónde postularse

https://bycs.org/our-work/join-the-bicycle-mayor-network/

Tenés que saber

-Que el transporte se ha convertido en el sector con mayor crecimiento en términos de emisiones mundiales, aportando cerca de una cuarta parte de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) relacionados con la energía. En el caso de Latinoamérica, las emisiones de este sector crecieron en un 46% del año 2000 al 2017, llegando a un total de 578 millones de toneladas de CO2.

-Que en Argentina el sector fue responsable de la emisión de 50,22 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq) en 2016, lo que representa aproximadamente el 26% de las emisiones del sector energía y 13,78% del total de GEI de ese año, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.

-Que de tales emisiones, el 90,66% corresponden al transporte terrestre debido a vehículos particulares, de carga y de pasajeros.

-Que en este contexto las ciudades se tornan como eje de las acciones de mitigación, puesto que allí se genera la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y donde se viven más drásticamente los impactos del cambio climático. (Fuente: Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático).