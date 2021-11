Jatón: "Estamos poniendo el mayor esfuerzo para romper con las asimetrías de Santa Fe"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

La oposición le machaca que la ciudad no está en marcha. "Son slogans de campaña", dice. Y enumera las obras iniciadas, terminadas y en proyecto. "Solamente los que tuvimos que gestionar en pandemia sabemos lo que implica esto. Nadie puede hablar si estuvo afuera", les responde. Elecciones y su visión 2022 del FPCyS.

Está embalado. Como nunca. Entusiasmado. Tras el letargo al que lo sometió la pandemia, Emilio Jatón tomó impulso para plasmar su visión de ciudad: integrada, "sin asimetrías", repetirá varias veces durante la entrevista de dos horas que concedió a El Litoral.

Llegó a la Intendencia en 2019 con el aval de casi la mitad de los vecinos que votaron. Y a pesar de que a su espacio no le tan fue bien en las últimas elecciones primarias de medio término, está convencido de que sigue cosechando el respaldo ciudadano. Las urnas plebiscitarán su gestión este domingo, con Laura Mondino a la cabeza: "Vamos a conservar los concejales que tenemos", augura confiado.

-A casi dos años de gestión ¿qué diferencia hay entre la ciudad actual y la que recibió? ¿Cuál es su impronta?

-Primero, que la Municipalidad está ordenada en todo su conjunto. Durante este tiempo los sueldos se pagaron en tiempo y forma; para pagar el último aguinaldo no solicitamos DReI; nunca se cortó la cadena de pago a proveedores -y teníamos golpeando las puertas a 800-; las obras con recursos nacionales se están cancelando en tiempo y forma; hoy no existen acreedores, salvo algunos que están en conflicto, como tren urbano, peatonal San Martín y deuda publicitaria de la gestión anterior. Segundo, estamos planificando una ciudad: de la que tenemos a la que queremos hay una ciudad posible, y estamos trabajando en esa posible para llegar a la que queremos. Antes no había una planificación, había obras que apuntaban a distintos sectores y no tenían conexión, hoy estamos creando todo un frente urbano que va a servir de conexión con el resto; esa es la gran diferencia, que hoy sabemos adonde vamos, planificamos y estamos mucho más ordenados de lo que recibimos.

-¿Y qué se proyecta para los años que quedan?

-El 2022 ya no va a tener ese comienzo en un lugar para llegar al otro, ya va a incluir al otro. El Presupuesto 2022 es para toda la ciudad, incluye grandes obras de bacheo, asfalto, iluminación y plazas esenciales en el centro. Pero estamos tratando que todos tengan el mismo punto de partida porque terminar con las asimetrías nos va a llevar mucho tiempo y hay que planificar y coordinar. Empezamos con el noroeste, con Camino Viejo a Esperanza, Estanislao Zeballos y Beruti: eso es un gran conglomerado de personas, un lugar donde va a ingresar el transporte. Seguimos con Loyola, La Ranita, Yapeyú. Pero ya estamos llegando a barrio Transporte, más al centro de la ciudad.

-A una gestión que tiene por lema achicar las asimetrías ¿cómo le cayó el último dato de pobreza del Indec que pone a Santa Fe como el tercer conglomerado más pobre del país?

- No son datos alentadores pero tampoco son datos que no conocíamos, sabemos lo que pasa en términos sociales en la ciudad. Por eso, cuando digo que todos tienen que tener un mismo punto de partida hablo de inclusión, porque la inclusión pasa por la mesa y por la comida, pero también con que el Estado esté presente con obras públicas, con políticas de cuidado y de manutención. Estamos priorizando la cuestión social. Tenemos un trabajo de contención muy amplio en los barrios, y no sólo con la comida sino con las problemáticas sociales.

-Adicciones, violencias, falta de empleo...

-Para eso ponemos en funcionamiento 17 estaciones y allí se van a tratar ese tipo de problemas. El Estado va a estar presente programando, escuchando y haciendo. Pero también llevamos algo que no había sucedido: por ejemplo, el Liceo Municipal está llegando a los barrios. Como nunca en Santa Rosa de Lima ya hay una cohorte de inglés, ya hay muchos alumnos que pasaron el primer grado de inglés, cosa que no iba a pasar nunca porque esos chicos no iban a ir al Liceo, pero ahora sí los profesores están yendo al barrio. Y queremos hacerlo con todas las disciplinas. Eso es el Estado presente y eso también es inclusión social.

-Ese dato de pobreza también habla de la falta de oportunidades y de empleo que hay en la ciudad, y el Municipio puede conectar el mundo laboral, la formación y los emprendedores. ¿Qué pasó con las Escuelas de Trabajo?

-En estos tiempos de pandemia apostamos a la economía popular y habrán visto que gran parte de aquellos que tienen alguna habilidad o que producen alimentos en pequeñas cantidades, están en nuestras ferias en los barrios, tenemos más de 30 y dan la posibilidad de que la gente se reactive ofreciendo sus productos y vendiendo. Y lo están haciendo en espacios públicos. Tenemos otro espacio en Santa Fe Activa, con impresoras 3D y tecnología de punta para que aquel que quiera desarrollar un prototipo lo pueda hacer.

Las Escuelas de Trabajo no están cerradas. Daban cursos, pero pocas veces terminaban insertados en las empresas. Ahora se coordina con Ader, con la Cámara Industrial y de la Construcción qué perfiles se necesitan hoy, porque el mercado laboral evoluciona. Tenemos un déficit de conductores de taxis y estamos capacitando en eso, por ejemplo. Además tenemos 10 estaciones donde se dan capacitaciones laborales que están más vinculadas con las necesidades del mercado laboral. Y pusimos en marcha el Banco de Herramientas, una incubadora de trabajo donde se le aporta capacitación y bienes de capital concreto. Y eso se hace en las Escuelas de Trabajo. Les pido a aquellos que dicen que están cerradas que vayan a los lugares y vean.

El primer mandatario local, en una entrevista a fondo con El Litoral. Foto: Luis Cetraro

-¿Cómo maneja las tensiones que se generan entre las necesidades de la producción, del comercio o de los bares con los controles que se deben hacer?

-Lo importante de esos espacios nuevos es que existe una coordinación con los dueños y con los vecinos. Las decisiones se toman en conjunto con los vecinos. Cuando Aristóbulo del Valle abrió sus puertas había algunos vendedores ambulantes. Entonces consensuamos que puedan permanecer los que vendían productos diferentes, y ellos lo aceptaron.

Se dan esas tensiones naturalmente porque hay una ciudad que nace y otra que quiere vivir como vivía anteriormente. Heredamos algunas en barrio Candioti en las que intentamos mediar. Hay que tratar que ninguno pierda sino que todos puedan tener la posibilidad de ser ciudadanos en el mismo momento. Y los controles se hacen.

Movilidad y transporte

-La movilidad en la ciudad no está funcionando bien: los colectivos tienen largas demoras y los empresarios dicen que ya no es negocio; no se consiguen taxis y remises; los ciclistas reclaman más bicisendas? ¿Cuál es el plan?

-Hace un año hicimos un convenio con las tres universidades y empezamos a trabajar en una mesa de movilidad. La semana pasada dimos el primer paso: nos entregaron un diagnóstico, con algunas conclusiones: el 67% de las personas tiene algún subsidio para subir al colectivos, sólo se está transportado al 43% de los pasajeros que se transportaban antes de la pandemia, de las 17 líneas de colectivos algunas no cumplen con sus frecuencias. Por eso estamos trabajando para tener un nuevo sistema de transporte con los empresarios. No podíamos tomar decisiones sin datos y hasta tanto no saliéramos de la pandemia no podíamos saber con qué nos íbamos a encontrar, porque la pandemia cambió todo. Esto nos permite tomar definiciones y avanzar en la segunda y tercera etapa, con un plan de movilidad dotado de mayor tecnología basado en la coexistencia de todos los subsistemas: taxis, remises, colectivos, tren y bicicletas.

-¿Habrá más ciclovías?

-Estamos planificando incrementar un 30% las ciclovías. Por ejemplo, muy pronto vamos a tener una ciclovía paralela, de dos metros de ancho, en el Parque Federal, que va a conectar todo el parque con las otras ciclovías para que tengamos dos alternativas, porque la que hay hoy es muy angosta. También hay previstas en Avenida Galicia, en el norte, y en J.J. Paso, para entrar hacia el parque del Sur.

La obra del Mitre no está inconexa, de hecho pusimos en valor la primera parte con la idea de conectar Zavalla con J.J. Paso porque debe ser una estación multimodal de transporte. Por ejemplo, si llega el tren de cercanía desde el aeropuerto, pasando por Santo Tomé, allí tiene que haber taxis, remises, colectivos, bicicletas con ciclovías para conectar, porque estamos a 10 minutos del centro.

Seguridad y el rol del municipio

- Siempre se dice que la seguridad no es competencia directa del intendente. Pero este municipio tiene un centro de monitoreo y una GSI. ¿Están funcionando bien? En el debate, uno de los candidatos a concejal dijo que no funcionaban 50 cámaras...

- No hay desarrollo sin paz. Las dos cosas van de la mano, todo lo que se pueda hacer para tener más seguridad nunca alcanza. Cuando llegamos teníamos el 50% de las cámaras que no funcionaban, hoy ya casi funcionan todas y vamos a incrementarlas, también las alarmas comunitarias. Tenemos cámaras obsoletas e incompatibles con el sistema provincial y estamos trabajando para compatibilizar los dos sistemas con la idea de que ellos monitoreen la seguridad y nosotros la ciudad para no superponernos. Pero se necesita inversión.

En términos de obra pública estamos conectando la ciudad y llegando a diciembre con el 40% de la ciudad con iluminación LED y con mucha reparación de las otras. Pero sabemos que la fragmentación social también golpea, hay un deterioro del capital social en la ciudad y lo tenemos que abordar entre todos, por eso apostamos a las políticas de cuidado.

Respecto a la GSI, no tiene armas; su rol es el de custodiar los bienes institucionales de la Municipalidad. Durante el año y medio de pandemia tomaron el rol de controladores sociales y lo noto por las horas extra que les he pagado. A futuro quiero cambiarles ese rol, me parece que tienen que tener más cercanía con la comunidad, de escucha, a veces es confundida con la policía y no tienen armas, no pueden accionar, quiero que tengan un rol más cercano entre los vecinos y la policía.

-La pandemia ¿ralentizó la gestión? Se lo ve ahora como que está al frente de un caballo desbocado que corre a toda carrera después de un largo tiempo de letargo?

-Eso parecía; el caballo no está desbocado, el caballo estaba guardado y se estaba poniendo en condiciones, es muy difícil salir a correr cuando antes no hiciste el entrenamiento. Durante el año y medio de pandemia proyectamos, gestionamos, licitamos y empezaron las obras. Todas esas obras que hoy se ven no se pusieron en marcha cuando terminó la pandemia o cuando empezó la pos pandemia. Se pusieron en marcha el mismo mes de enero después de asumir. El primer día después de asumir yo fui a hablar con el ministro (Mario) Meoni, ya fallecido, sobre el tren de cercanía. En febrero ya estaba presentando el plan de Camino Viejo a Esperanza, y esos son fondos internacionales.

Algunos de los financiamientos que conseguimos implicaban hacer consultas populares en los barrios a ver si aceptaban las obras. En La Ranita, Yapeyú o Loyola las obras ya están en marcha, pero en plena pandemia fuimos a preguntarles a los vecinos si estaba de acuerdo o no con lo proyectado, porque es lo que nos exigían los créditos internacionales.

Hoy tenemos más de 30 obras de gran magnitud en la ciudad, todas nos llevaron entre un año y medio o dos ponerlas en funcionamiento. Y algunas se terminaron, como Villa Hipódromo, Centenario, Barranquitas; la pavimentación de calle Estanislao Zeballos en Las Lomas está ya inaugurada.

Solamente los que tuvimos que gestionar en pandemia sabemos lo que implica. Nadie puede hablar si estuvo afuera. El punto de partida es el proyecto, pero tiene que ser estudiado y aprobado por técnicos, hay que conseguir financiamiento, licitar, ver si las empresas están en condiciones, después está el sobreprecio; los procesos son muy largos. Las miradas desde afuera no tiene nada que ver con lo que vivimos aquellos que gestionamos en pandemia.

-¿Eso va para los que dicen, desde la oposición, que hay que poner en marcha la ciudad?

-Yo creo que son slogans de campaña, nada más. La ciudad está en marcha. Ellos tuvieron la oportunidad de ponerla en marcha y cuando yo llegué no lo estaba: pensé que iba a llegar, apretaría un botón y la Municipalidad iba a funcionar, pero yo apretaba el botón y no funcionaba nada. Eso nos llevó mucho tiempo de trabajo, y ese tiempo ya ha pasado.

-¿Está conforme con lo hecho hasta ahora?

-Estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos, poniendo el mayor esfuerzo para que esta ciudad rompa con las asimetrías. Sabemos que nos va a llevar tiempo, pero estamos proyectando y haciendo una ciudad distinta con la gente. Las obras llegan siempre después de haber hablado con la gente.

"Hay que conformar un nuevo Frente y ya se verá con qué actores"

-No está dicha la última palabra en las urnas pero es probable que cambie la conformación del Concejo, en cuanto a las mayorías y la presidencia. ¿Eso puede complicar en algo los proyectos de gestión que deban debatirse allí?

-Vamos a tener una gran elección y vamos a seguir teniendo los concejales que hoy tenemos. Es un lugar donde se debate política y queremos poner en discusión el modelo de ciudad con los concejales. Sí me preocupa que no se debatan las cosas que se tienen que discutir y que el Concejo se convierta en un lugar netamente político. No me preocupa la conformación del Concejo, sí que se cambien las discusiones.

-El Frente Progresista tuvo una pérdida muy grande este año que fue la de Miguel Lifschitz. ¿Cómo se están reacomodando los liderazgos y cómo ve el futuro del espacio para el año próximo?

-El Frente tiene otro momento político y todavía no está en discusión. Después de esta elección, vendrá la discusión que hay que dar dentro del Frente; hay nuevos liderazgos, nuevas personas. Esta elección va a configurar mucho más cómo sigue esto a partir de los datos que surjan del 14, hay muchas personas que han migrado a otros sectores políticos, y habrá que ver qué decisión toman después de esta elección. Todo es muy dinámico y creo que la discusión por el Frente será el año que viene; nosotros estaremos sentados en esa mesa.

-¿Con aspiración de ampliar ese Frente?

-El Frente ya no es lo que era, hay que conformar uno nuevo y ya se verá con qué actores. Eso es lo que va a pasar. Hoy, todavía los actores no están, y hay que ver hacia dónde van cuando empiecen las conversaciones.