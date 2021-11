"No hay dudas que produciendo y generando más empleos es como vamos a salir de la crisis"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Hay dos modelos de país: el que estamos llevando adelante con todas las dificultades del caso o la vuelta al 2015/2019 donde nos endeudaron, fugaron la plata, las fábricas cerraban y se perdieron 135.000 empleos", dice el candidato a senador nacional por el Frente de Todos. "Queremos trasladar el modelo productivo de Santa Fe al país", asegura.

"Si no generamos más posibilidades de educación y trabajo, todo lo que hagamos en materia de seguridad y justicia no va a alcanzar". Crédito: Mauricio Garín

-Después de la derrota del 12 de setiembre dirigentes del peronismo dijeron que habían escuchado el mensaje de la gente. ¿Que escuchaste vos?

-En lo personal tengo bien claro lo que está bien y lo que esta mal y hay que corregir. El tema es que hay cosas que no se pueden corregir de un día para otro. Lo que hay que mostrar es que el camino que se ha iniciado, sobre todo en materia productiva, debe mantenerse. Los salarios han perdido poder adquisitivo y están atrasados, pero de la única manera que lo podemos corregir es con la gente dentro de las fábricas y las empresas trabajando. Hoy las fábricas están tomando empleados, en Santa Fe hay 18 mil personas trabajando en las obras públicas provinciales y nacionales. Esa son las cosas que ratifican que éste es el camino, pese a que tiene muchos obstáculos producto de la crisis económica a la que llegamos en 2019 y la pandemia.

-Por las aperturas post elecciones de setiembre el clima social está mas tranquilo. ¿Eso se percibe en la campaña?

-El repunte que están mostrando los números de la economía se vienen viendo desde la campaña de las PASO. Ahora, hay otros factores que hacen que este repunte no se sienta en los bolsillos de la gente, no le llega a todos y ese es el gran problema. De todas maneras me parece que también ha habido algunas correcciones desde el gobierno nacional, con cambios en el gabinete, con otra impronta, con ministros nacionales que vienen a la provincia a resolver problemas como lo hizo Julián Domínguez con el de la carne, que afectaba a los muchos frigoríficos santafesinos. El ministro entendió que es produciendo más como vamos a salir de la encrucijada.

- El peronismo tuvo una competencia interna. ¿Como está la relación con quienes fueron los adversarios?

-Con la departamental Rosario y algunos sectores como por ejemplo Unidad Ciudadana. con quienes participé de un encuentro con Leandro Busatto días pasados en Santa Fe, estuvimos en contacto. Nosotros dijimos desde el primer momento que nuestro principal adversario es el que enfrentaremos el 14 de noviembre. Acá hay dos modelos de país: el que estamos llevando adelante con todas las dificultades del caso o la vuelta al 2015/2019 donde nos endeudaron, fugaron la plata, las fábricas cerraban y se perdieron 135.000 empleos. Lo que nosotros decimos es que no tenemos que volver a ese pasado oscuro. Está muy claro y no hay ninguna duda para los que estamos de este lado cual es el rumbo. Podrá haber diferencias en torno a liderazgos, miradas, pero no tenemos ninguna duda sobre cual es el camino y venimos trabajando todos juntos para el 14 de noviembre.

-Hay muchas criticas desde la oposición al tema de la inseguridad. Es este el principal problema que tienen que enfrentar?

- En realidad es el tema que viene prevaleciendo desde hace 12 años, sobre todo en Rosario y el Gran Rosario. Hay problemas estructurales como la falta de policías, de tecnología, la justicia, del conjunto de fiscales que actúa en la provincia y del que todos se olvidan de hablar. Si alguien cree que todo esto se va a resolver de la mañana a la noche y encima sos responsable de lo que se dejó instalar 12 años, me parece que hay una hipocresía muy grande. Por supuesto que hay una responsabilidad jurídica que impone la continuidad del Estado y hay que trabajar en eso. Creo que se han dado señales como incrementar el número de policías, que la incorporación de tecnología no sea maquillaje sino en serio, y además lo que creo más fuerte y más importante es el de romper el vínculo con el delito que había en muchos sectores del poder. Creo que se ha demostrado en que lineas está este gobierno.

-El tema ahí es la paciencia de la gente.

-Obviamente. Todos somos ciudadanos y estamos adentro del mismo bolillero. Nuestros familiares hijos o amigos no están exentos. Hasta desde el lugar mas mezquino, si lo miráramos desde un punto de vista personal todos estamos en riesgo y en una situación que no nos gusta. Pero me parece que se han empezado a resolver algunas cuestiones estructurales que vienen de mucho tiempo. Haber dejado instalar el narcotráfico durante tantos años genera un vínculo que no se puede romper de un día para el otro. Lamentablemente esto es así. Pero no nos podemos quedar solo conque va a llevar tiempo. Hay que hacer cosas aquí y ahora y sino alcanza con las fuerzas provinciales que nos ayuden las fuerzas federales a romper con eso.

-Está claro que el sector productivo en la provincia marcha muy bien y las carencias pasan por el lado social ¿Ves una presencia más activa del Estado?

-También en esta cuestión, reconvertirla después de muchas años no es fácil. Estamos en presencia de fábricas que quieren tomar empleados y no encuentran con las capacidades necesaria para estar incluidos. Hay programas de la provincia y la Nación que ayudan a los empresarios a financiar la capacitación. Pero también hay una cultura a la que tenemos que volver que es la del cumplimiento del horario, de la constancia, hay un montón de situaciones que un sector de la sociedad no ha vivido. El cambio no va a ser de un día para otro. Obviamente la pandemia afectó la cuestión social a pesar de un Estado presente. Si hubiéramos tenido un Estado al que le hubiese dado lo mismo, hoy estaríamos en una situación mucho peor. A mi me preocupa mucho llegar a los mas chicos, a los mas jóvenes, ver como reconstruimos ese entramado social que es el que nos va a dar una posibilidad de futuro. Si nosotros no generamos más posibilidades de educación y trabajo, todo lo que hagamos en materia de seguridad y justicia no va a alcanzar.

-Perdieron por 10 puntos las PASO ¿Perciben que han achicado esa distancia? ¿La gente los recibe mejor?

-Hay un sector importante de la sociedad que nos va a votar. Estimamos que no va a haber menos de 500 mil votos más entre los que no fueron a votar, los impugnados, los blancos, los que no alcanzaron los porcentajes mínimos para pasar a la general. Hay muchos sectores, incluso propios, que no fueron a votar en setiembre. Nosotros trabajamos explicándole concretamente a los trabajadores que aún con todas las deficiencias que tiene, si este modelo se interrumpe el problema lo va a tener ellos. Aquella pequeña y media empresa que hoy esta sustituyendo importaciones, que la protegen con la no apertura indiscriminada, sabe que si este rumbo cambia lo que se viene es otra vez el fin del crédito productivo y la vuelta de la timba financiera. ¿Estamos mal? Si, lo estamos por un endeudamiento feroz y una pandemia que afectó a todo el mundo y agravó los problemas. Pero no caben dudas que produciendo y generando más empleos es como podemos salir de esto.

-Haces referencias a los peronistas enojados que en estas elecciones no fueron a votar o en setiembre eligieron otras opciones ¿Se dieron una tarea para convencerlos de que vuelvan?

-Si y de muchas formas. Con el boca a boca, con los sindicatos, con los compañeros que trabajan en el territorio, nosotros mediante discursos y acciones, para que trabajador no se confunda de cuales son las políticas económicas que los van ayudar. Todos los demás vienen sin propuestas, son puro maquillaje y frases hechas. Eso es lo que tienen que percibir, que mientras nosotros buscamos la manera de que las empresas generen empleos, del otro lado están discutiendo si la indemnización que le van a pagar es simple, doble o triple. Nosotros estamos preocupado por como hacemos para que la gente empiece a trabajar y ellos para ver como la pueden sacar del trabajo. Esa es una enorme diferencia.

-Esloganes de gente que no vive en Santa Fe.

-No puedo entender como alguien que estuvo tanto tiempo fuera de la provincia, que la recorre casi como turista, nos vaya a representar. El compromiso está en vivir explicando lo que hacemos, recorriendo la provincia. No sirve quedarse en Buenos Aires, hay que venir a hablar con los empresarios, los trabajadores, las entidades intermedias, los que gestionan. Ahora, si me voy a Buenos Aires y me quedó allá ¿Como puedo gestionar bien si no se lo que pasa porque no vuelvo?

-Una de las características de la elección fue la baja concurrencia a votar ¿La gente está enojada? ¿Entiende que sus necesidades no han sido atendidas?

-También hubo un tema organizativo. Había colas de una cuadra en muchos lugares de votación. Creo que eso desalentó a la gente. Yo tuve que esperar una hora y media para votar.

-Un estudio que hicieron en Santa Fe demostró que donde menos fue la gente a votar es en los barrios menos favorecidos ¿Como interpretas eso?

-Si la gente busca en aquellos que hace mucho no militamos en política sino que somos prácticamente nuevos, más allá de ser conocidos, es porque ven que quienes están desde hace mucho tiempo no les han resuelto sus problemas. Esta es una realidad. La gente está enojada porque no vive bien, tiene problemas con la seguridad, no llega a fin de mes y es entendible ese enojo por más que uno explique con los hechos en la mano. Hoy es el aquí y ahora y lo que quiere la gente es que se lo resuelvas. Son herencias que hay que asumir y mostrar. Por eso insisto con explicar donde estamos parados para no confundirnos y retroceder. Ojala gran parte del endeudamiento feroz que se tomó durante el gobierno de Macri se hubiera usado en créditos hipotecarios, obras de infraestructura como las que se están haciendo ahora, financiamiento a las pymes. Estamos endeudados, no está la plata y no están las obras. A ese modelo no hay que volver. A este hay que mejorarlo muchísimo pero la gente tiene que entender que siguiendo por este camino habrá muchas más posibilidades.

- La inflación por ejemplo.

-Hoy tenemos una inflación descomunal en los alimentos. Hay mucho que puede hacer el Estado para que las cooperativas y mutuales, con las que nos reunimos el viernes, y los pequeños productores puedan venderlos a un mejor precio. Hay mucho para hacer para acompañarlos y ensanchar la base de quienes venden alimentos y de esa manera no quedar presos de la concentración que hay en el sector.

-¿Crees que cambio el humor de la gente respecto de setiembre?

-Lo vamos a ver el 14 de noviembre. De todas maneras, no puede haber cambiado sustancialmente porque el país no lo hizo. Lo que nosotros llamamos es a la comprensión, que conozcan donde estamos, que se recibió una Argentina endeudada, que producía menos. Hoy los que que prometen sacarnos de ese lugar son quienes nos metieron ahí, tomando un endeudamiento feroz para llevarse la plata afuera, no para la producción. No hay que equivocarse porque ahora quieren volver por los derechos de los trabajadores, para cerrar más empresas y empobrecernos aún más.