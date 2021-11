https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.11.2021 - Última actualización - 4:10

4:06

Tomará posesión en febrero y conducirá los destinos de la facultad durante los próximos cuatro años. En diálogo con El Litoral, destacó el rol que sus colegas mujeres han tenido previamente en la gestión y deseó que su designación sea el puntapié para las que vendrán.

Marta Paris, hace unos años, recibía a El Litoral en su oficina de Ciudad Universitaria, cuando todavía no imaginaba ser la primera mujer en dirigir la FICH. Crédito: Mauricio Garín

Marta Paris, hace unos años, recibía a El Litoral en su oficina de Ciudad Universitaria, cuando todavía no imaginaba ser la primera mujer en dirigir la FICH. Crédito: Mauricio Garín

Marta Paris Por primera vez en 51 años, una mujer será decana en Ingenierías de la UNL Tomará posesión en febrero y conducirá los destinos de la facultad durante los próximos cuatro años. En diálogo con El Litoral, destacó el rol que sus colegas mujeres han tenido previamente en la gestión y deseó que su designación sea el puntapié para las que vendrán. Tomará posesión en febrero y conducirá los destinos de la facultad durante los próximos cuatro años. En diálogo con El Litoral, destacó el rol que sus colegas mujeres han tenido previamente en la gestión y deseó que su designación sea el puntapié para las que vendrán.

El próximo martes terminará el período de elecciones en la Universidad Nacional del Litoral. El recambio de autoridades en las diez facultades que integran la casa de estudios arrojó novedades en materia de género. Días atrás, Claudia Levin fue electa como la primera decana mujer en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y esta semana, Marta Paris fue consagrada al frente de Ingenierías y Ciencias Hídricas. "Es un hecho para celebrar, no por los méritos personales sino porque es una muestra de la madurez de la comunidad universitaria", dijo al ser entrevistada por El Litoral.

Esta semana, Marta Paris y Felipe Franco fueron elegidos por el Consejo Directivo de la FICH como decana y videcano. Tomarán posesión del cargo en febrero y conducirán los destinos de esta Facultad en el período 2022 - 2026.

De los 51 años que tiene la FICH, Paris cuenta con orgullo que fue protagonista durante cuarenta. Inició sus estudios en el '81 y se graduó como Ingeniera en Recursos Hídricos en el '88. Luego de recibirse, poco a poco, fue haciéndose un lugar en la estructura universitaria. Comenzó como ayudante-alumna en Hidrogeología hasta convertirse en profesora adjunta en Gestión de los recursos hídricos subterráneos e Hidrología Subterránea. También, fue Coordinadora Académica y después Directora de la Maestría en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. Y durante los últimos cuatro años, se desempeñó como Subsecretaria Académica, bajo la dirección de los Ingenieros Raúl Pedraza y Carlos Giorgetti.

-¿Se imaginó como decana de la FICH?

-La verdad es que nunca me lo planteé, pero es una gran alegría porque quiero mucho a esta Facultad, a la cual he visto crecer y transformarse desde que era el Departamento de Hidrología General y Aplicada. Justamente, en estos días, con algunos colegas recordábamos una maqueta que había en el hall sobre cómo se proyectaba la Ciudad Universitaria y que imaginábamos con esa inocencia propia de los 18 años cómo sería todo lo que hoy es una realidad. Así que es una emoción muy grande haber sido elegida como decana de mi Facultad y recibir todo el apoyo de toda la comunidad de la FICH. Tuve un gran apoyo de docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Y esto hace que tenga que redoblar mi responsabilidad.

-De todos modos, se involucró de a poco en la gestión ¿qué la motivó a participar de esta actividad?

Creo que en el trabajo de gestión es necesario comprender que es una tarea que demanda vocación de servicio, lo que implica dedicarse a las necesidades de los demás antes que a las propias. Y a mí me gusta dedicarme a promover ese desarrollo.

Si bien no fui formada como gestora, vengo de la cocina de las cuestiones académicas, del aula, de los proyectos de investigación, de los servicios de extensión. Así que conozco las distintas facetas de la facultad, y eso me motivó a animarme a dar este salto, además del impulso que recibí de toda la comunidad de la FICH.

"Conozco las distintas facetas de la facultad, y eso me motivó a animarme a dar este salto", apuntó Paris. Foto: Gentileza

-Hace unos días conocimos que la FCJS tendrá una decana por primera vez en su historia, y ahora le toca a la FICH. ¿A qué le atribuye que haya cada vez más participación de las mujeres en ámbitos de decisión?

-Son hechos para celebrar y no por los méritos personales sino porque esto es una muestra de la madurez de la comunidad universitaria, que puede reconocer la capacidad y la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres para los cargos de gestión.

Quiero recordar también el trabajo de otras mujeres que han llegado muy alto en la gestión y que son un ejemplo para mí. Por ejemplo, cuando la Facultad todavía era Departamento de Hidrología General y Aplicada fue designada como directora una mujer, Ana Tosca, quien fue una de las impulsoras del laboratorio de hidráulica. Además, tuvimos mujeres con roles muy importantes como Marta Pujol, quien fue vicedecana de la FICH en distintos períodos y Silvia Wolansky quien se desempeñó como secretaria académica de la FICH y fue representante de la UNL en temas de Agua y Género.

Son cuestiones para valorar por toda la comunidad, sobre todo en carreras "duras" como la de las Ingenierías, que tradicionalmente se piensa que las mujeres no se dedican a estudiarlas y menos a gestionarlas. Así que, tal como me dijo una estudiante después del acto, creo que lo más saliente de todo esto es que permite mostrar a las compañeras que es posible llegar a estos ámbitos.

-Hace unos días, la Facultad celebró su 50° aniversario. Ahora, con una mujer al frente ¿a qué apuesta la FICH?, ¿qué objetivos y desafíos vendrán?

-Los decanos anteriores me han dejado la vara muy alta. Nuestra facultad se ha transformado y ha crecido muchísimo. Pasamos de tener una Ingeniería en Recursos Hídricos y dos carreras de pre-grado a contar con cinco ingenierías, una de ellas recientemente aprobada en Inteligencia Artificial, una licenciatura en Tecnologías de Gestión para las organizaciones a distancia, cinco maestrías, un doctorado, especializaciones, patentes, servicios a terceros, entre muchísimas otras fortalezas.

Entonces, debemos continuar este camino de excelencia. Considero que es un horizonte hacia el cual tenemos que caminar de forma ininterrumpida. Y buscaremos hacerlo desde una estructura de gobernanza, con pluralidad de ideas y de identidades, construyendo el consenso a partir de la participación y el diálogo. También, posicionándonos de una manera íntegra en los distintos ámbitos, que sea desde el concierto del resto de las unidades académicas de los centros y sedes que conforman la Universidad.

Así proyecto la FICH. Con una política institucional orientada hacia el centro de excelencia que es hoy en generación de conocimientos, de capacidades, de innovación y de transferencia. Y en base a las temáticas que abordamos y que transversalizan las acciones por el desarrollo sostenible.

Bajante, contaminación y salud medioambiental

-Dejando a un lado los festejos y yendo a algunos de los problemas que nos preocupan. Asistimos actualmente a una bajante inédita. Las postales que nos dejó la Laguna este año fueron impactantes. ¿Cómo analizan este fenómeno? ¿Es tan grave como parece?

-Si bien es cierto que son impactantes las imágenes que vemos de nuestra laguna, estos fenómenos suelen suceder a lo largo del tiempo. Por supuesto, los especialistas de nuestra Facultad están estudiando la bajante extraordinaria del Paraná en toda su cuenca y han explicado en diversas oportunidades que así como hubo ciclos de inundaciones ahora nos toca un período de escasez.

Las consecuencias son muy importantes porque hay una relación bidireccional entre el curso del agua y la sociedad. Las implicancias de la bajante se advierten en diversos aspectos: recepción de efluentes, consumo, navegación, pesca, entre muchos otros. Y analizar ese hilo de agua significa entender de que proviene de la cuenca y que en ese territorio vive una población que se abastece del río

-Los efectos de la bajante son varios, como la contaminación de la basura en el agua o la radicación de viviendas en zonas antes inundables. ¿Qué abordaje se hace desde la FICH en materia de salud ambiental?

-Un evento extremo como una creciente o una bajante tiene que mirarse en sus consecuencias desde el territorio donde vive la población. Y en la FICH tenemos grupos de investigación que se dedican al estudio de estos fenómenos hidrológicos pero con una visión integrada, conociendo las implicancias que tiene el río en nuestra sociedad, para colaborar con información a quienes son los responsables de tomador decisiones.

Por eso, en estos temas, lo importante es contar con mediciones que nos permitan identificar por qué ocurren las cosas. Además, nos posibilita pronosticar en cierta medida cómo va a seguir todo. Por ejemplo, hoy sabemos que la bajante actual se corresponde con el fenómeno de La Niña y ya el año pasado se anticipó que la bajante se iba a mantener durante el 2021. Toda esta información es gracias a las mediciones que se realizan en los sistemas hidrológicos e hidro atmosféricos y las interpretaciones de los especialistas.

-La semana pasada se conoció que el Municipio proyecta que la ciudad pase a recibir residuos de toda el área metropolitana. A los fines de la contaminación, ¿puede ser un principio de solución o puede complicar más las cosas?

-No conozco en profundidad el proyecto, pero lo que es seguro es que no se pueden tomar decisiones de este tipo sin un diagnóstico previo.

El Municipio tendrá que evaluar cuál es la capacidad del reservorio para recibir todos los residuos del área metropolitana de Santa Fe que es grande. Habrá que ver cuál es el diseño con el que cuenta el relleno sanitario y los controles para esta actividad que es potencialmente contaminante, por lo que necesitaría de un monitoreo permanente.

Para hacer un diagnóstico también se utilizan herramientas matemáticas como proyecciones y modelos que permiten plantear escenarios de funcionamiento y mejor manejo.

Cursado en 2022

"Nos estamos preparando para el retorno a la presencialidad, pero que será distinto a lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Tenemos que capitalizar las herramientas tecno-pedagógicas que se desarrollaron durante este tiempo.

El 2020 fue una paliza para todos, de la noche a la mañana tuvimos que aprender a convivir con la virtualidad en la educación. No fue fácil, pero salimos adelante. En la FICH logramos digitalizar todas las asignaturas de todas las carreras.

Ahora, tenemos que hacer valer todo lo producido. En eso, tenemos el apoyo de la UNL y contamos con programas específicos de la Secretaría de Políticas Universitaria que nos ayuda en esta preparación, para el mejor desarrollo de los recursos y la instalación de aulas híbridas.

Entonces, volveremos a la presencialidad, pero habrá clases que se seguirán dictando por videoconferencia o que seguirán utilizando el apoyo de las aulas virtuales bajo la supervisión y el asesoramiento de los equipos de educación a distancia".