Postelectoral y postpandemia: un escenario posible para lograr acuerdos

El presidente del PJ habló de las "asignaturas pendientes" de la Nación, y destacó la gestión provincial.

El presidente del Partido Justicialista de Santa Fe Ricardo Olivera reflexionó sobre el proceso electoral en dos planos: por un lado el nacional donde calificó de "asignatura pendiente" la inflación, y por el otro el provincial, donde destacó las "políticas inclusivas" adoptadas por el gobernador Omar Perotti. Diálogo y pospandemia.

"Me parece que en estos dos meses que pararon se tomó conciencia de que alguna mejoría hubo y la gente empezó a pensar más en su futuro. Estaba muy para atrás en sus ánimos; todos lo estábamos con la pandemia. Hasta nos cuesta enfrentar la realidad a los que hacemos una actividad normal y no estamos padeciendo. Me parece que ese es el motivo por el que la gente tiene alguna expectativa; lo ves en la calle, en el consumo y en la actividad productivas", evaluó.

Sobre si influye lo nacional en este escenario, consideró que "hubo un diagnóstico equivocado de problemas que son estructurales. Nosotros en la Argentina tenemos que pensar seriamente en resolver el problema de la inflación. No podemos seguir teniendo los índices que tenemos y esta creo que fue una de las asignaturas pendientes. Me parece que lo que se está anunciando, sobre un acuerdo económico y social es el camino. Y lo que se puede haber hecho no alcanza para dar vuelta un resultado en noviembre".

Ya en el campo provincial, se mostró optimista "porque la gestión de Omar (Perotti) se está consolidando".

- El gobernador Perotti habló hoy de la necesidad de concertar, de dialogar. ¿Es la etapa que se viene desde el gobierno? Ya hubo reproches de la oposición diciendo que si tuivieron que perder una eleción para abrirse al diálogo-, consultó El Litoral.

- Creo en los acuerdos y que Omar como el gobierno nacional está planteando esto con mucha responsabilidad. No sé lo que ha dicho la oposición pero lo que hay que tener en claro es que estamos gobernando en el marco de una pospandemia que es una posguerra, una guerra. A los gobiernos y oficialismos no les va bien en ningún lugar del mundo en una guerra. Y hoy, que se están recuperando algunas cuestiones en la provincia, el tema de los acuerdos pasa a ser fundamental. Porque a lo mejor todo el esfuerzo que pusimos estuvo vinculado a la pandemia y no nos fue mal en cuanto a vacunas e infraestructura.

Hoy viene una etapa en la que hay que consolidar el proceso de construcción política que viene llevando adelante el gobierno provincial.

- ¿La apertura al diálogo no tiene que ver con una derrota?

- No, me parece que no. Es la realidad que nos tocó para gobernar. Es muy difícil en un escenario no conocido, donde hubo que tomar medidas sin estar convencidos de que algunas podían funcionar y algunas no. Lo que tengo en claro es que la provincia, a partir de la pos pandemia, está generando una serie de políticas públicas que le están llegando a la gente: el caso del boleto, la BIlletera Santa Fe que genera más consumo, la obra pública, la conectividad. Son políticas inclusivas. La producción tiene indicadores notables. Creo que hay que aprovechar ese escenario para lograr acuerdos legislativos, acuerdos del trabajo y la producción, y me parece que por ese camino está transitando el gobierno de Omar.