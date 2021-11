Marcos Moneta entre los mejores del mundo en Seven

El argentino Marcos Moneta, jugador de Los Pumas 7's y medalla de bronce en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue incluido entre los cuatro nominados por la World Rugby para recibir el premio al mejor jugador del mundo de la especialidad.

El jugador argentino, de 21 años, ganador también de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, competirá junto al neozelandés Sott Curryy, y los fijianos Napolioni y Jiuta Wainigolo, actuales bicampeones olímpicos.

