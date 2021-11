https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.11.2021 - Última actualización - 18:34

18:30

Saúl Perman dice que con su mensaje "cambió la forma de hacer política" en la ciudad. Y que después de asumir, invitará al resto de los concejales a hacer 10 minutos de meditación antes de que empiece cada sesión. Lleva contados 11.335 abrazos a desconocidos. Radiografía de un outsider.

El candidato electo detrás del personaje Saúl, "deconstruido": cómo piensa el hombre que llegó al Concejo dando abrazos gratis Saúl Perman dice que con su mensaje "cambió la forma de hacer política" en la ciudad. Y que después de asumir, invitará al resto de los concejales a hacer 10 minutos de meditación antes de que empiece cada sesión. Lleva contados 11.335 abrazos a desconocidos. Radiografía de un outsider. Saúl Perman dice que con su mensaje "cambió la forma de hacer política" en la ciudad. Y que después de asumir, invitará al resto de los concejales a hacer 10 minutos de meditación antes de que empiece cada sesión. Lleva contados 11.335 abrazos a desconocidos. Radiografía de un outsider.

Tratar de entender el "fenómeno Saúl Perman" implica el ejercicio de deconstruir el personaje, para algunos simpático y colorido, que anda por la Peatonal con su pregón al megáfono, con su bicicleta, ofreciendo y recibiendo abrazos gratis. Esto lleva a desarticular, quitar la cáscara que hay detrás de esa imagen pública para llegar al hombre y -más interesante aún- al concejal electo: qué piensa de la política y de la responsabilidad institucional que el voto soberano le encomendó, y que es ocupar una banca en el Concejo de Santa Fe.

En contexto: Perman, con una campaña según él de "cero gasto" ("sólo alguna pinchadura en una rueda de mi bici tuve que pagar", asegura), sacó más votos en esta elección general que los que obtuvo la candidata oficialista Laura Mondino en las PASO, quien contaba con toda una estructura proselitista detrás. Entonces, ¿es acaso Perman el arquetipo de la representación del "voto hastío" frente a la política tradicional, opción a la que se volcó gran parte de la sociedad?

En diálogo con El Litoral, el concejal electo da algunas definiciones que invitan a la reflexión sobre ese interrogante: dice que "hemos cambiado la política y el mensaje ya está instalado". No se identifica con ninguna fuerza partidaria actual: "Echamos por tierra todos los 'ismos', todas las tendencias que actúan como sectas o fanatismos, dependiendo del caso. Nuestra nueva política rechaza todo eso".

Brecha generacional

-Ud. tiene 62 años, pero su mensaje llegó más a la gente joven: habla de la alimentación saludable, criptomonedas, usa bicicleta como símbolo de movilidad de las nuevas generaciones. ¿Cree que logró achicar la brecha generacional con los jóvenes, y que quizás eso influyó en el resultado electoral que logró?

-Es correcto. Lo que veíamos en la calle es que la franja que más resonaba con nuestro mensaje era la juventud. Pero con los resultados de las PASO, esto estalló hacia todas las edades. Quiero decir que para las generales, las franjas etarias mayores comenzaron a identificarse con nosotros.

Testimonios habituales que se dan en la calle es de padres o madres que se paran o para abrazarme, o para sacarse una foto conmigo para llevársela a sus hijos o sus hijas, los cuales son seguidores míos. "Mis hijos son fanáticos tuyos y nosotros también te votamos por ellos", me decían prácticamente todos los días.

-¿Cómo es la metodología de los abrazos?

-Empezó en diciembre de 2019. Se me ocurrió llevar un conteo de los abrazos. Sentí la importancia, la necesidad, mía y de la gente. Así los empecé a ofrecer a gente desconocida. Y las fotos se sacan en el caso de que la persona quiera. Llevo contados 11.335 abrazos. Uso un contador del tipo "cuenta ganado".

Hay un estudio de la Universidad de California de 2019, que demuestra que los abrazos hacen que la glándula hipófisis genere oxitocina, que va por el torrente sanguíneo y fortalece el sistema inmunológico y el corazón. Por otro lado, la alimentación consciente, vida saludable y "vibrar alto" también fortalecen el sistema inmune, al igual que la actividad física y tomar sol.

-¿Qué significa "vibrar alto"? ¿Es una metáfora?

-Significa pensar en positivo.

-¿Se vacunó contra el Covid-19?

-No.

-¿Por qué?

-Yo estoy muy confiado en mí y en mi sistema inmunitario. Abrazo a gente con o sin barbijo, hay gente que me estira el puño, depende de cada uno.

Meditación

"Voy a proponer a los ediles, una vez que asuma como concejal, 10 minutos de meditación antes de que comience cada sesión de los días jueves", dice Perman.

-¿Y qué busca con eso?

-Tiene que ver con una de nuestras propuestas: la enseñanza y práctica de la meditación, porque es fundamental; meditación implica relajación pero también introspección.

-¿Cómo cree que va a ser la reacción de los concejales ante esa propuesta?

-El tema es proponerlo. En parte es mi función. La reacción de los concejales irá por el libre albedrío de cada uno. Yo expondré los fundamentos de por qué lo propongo, y estará todo bien.

-¿Le molesta que le digan outsider?

-No me parece que sea una expresión negativa. Alude a alguien que viene de afuera de la política. De hecho, refleja perfectamente mi singularidad.

-Siguiendo esta idea de ousider, ¿lo han comparado con Javier Milei (diputado electo por CABA)? Muchos dicen que es la versión local...

-No.

-¿Se considera un "antisistema"?

-No. No es una cuestión de "anti". Es en positivo todo; es a favor, no anti: a favor de la interconexión, la integración, de tender puentes, de acordar con sinceridad.

-Cómo sostuvo económicamente su campaña?

-No hubo gastos. La movilidad fue la bicicleta, pagué el costo de alguna pinchadura nada más… Alguna vez compré fruta para regalar, pero hubo gente que colaboró con donaciones. Cero gasto.

-En el Concejo seguramente se van a tratar ejes importantes, como el relleno sanitario, el sistema de colectivos… ¿Tiene propuestas propias para estos temas centrales para la ciudad?

-El tema de la clasificación y reciclado de residuos es una de nuestras propuestas focales: volver a la diferenciación domiciliaria. De hecho visitamos la planta de reciclado.

-¿Y con respecto al sistema de transporte público de pasajeros por colectivos? ¿Cree que debe licitarse o no este servicio clave para los vecinos?

-Tiene que ser más eficiente. Y con respecto a lo segundo, a eso veremos cómo es exactamente la temática. Vamos a analizar cada punto en particular sobre cómo es eso.

-¿Se siente preparado para integrar una comisión del Concejo, o para sentarse a consensuar en una reunión de labor parlamentaria, por ejemplo? ¿Va a tener un equipo técnico?

-Voy a tener a gente que me va a auxiliar. Y sobre lo otro, iremos viendo sobre la marcha.

-Cómo cree que va a ser su relación con el resto de los concejales, la mayoría de los cuales vienen de la política tradicional?

-Yo confío en que será una muy buena relación. Muy fructífera, muy evolutiva para todos y en beneficio de la sociedad santafesina en general.

Su vida

Perman nació hace 62 años en barrio Alfonso. Su padre era empleado de comercio y su madre ama de casa. Se crió en el seno de una familia laburante. Hoy, tiene una rutina de vida saludable y estructurada: se levanta muy temprano, medita y a las 8 realiza una hora y media de gimnasia en su casa. Por la tarde, visita algún cliente (es comerciante desde hace 33 años) o realiza algún trámite. Si no tiene compromisos, se va a la Peatonal con su bicicleta: esto último lo hizo intensamente durante la campaña. "Agradezco a quienes nos votaron y a quienes no también, porque esto es inclusión total", cierra.