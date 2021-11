https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Asociación Dignidad y Vida Sana podrá hacer uso de todo ese material (de plástico, su mayoría) para generar más ingresos propios. Entre las PASO y las elecciones generales, se sacaron de la vía pública más de 1.000 afiches proselitistas, y se labraron casi 500 actas de infracción.

Había sido decomisada Destinaron a reciclaje casi una tonelada de cartelería electoral en la ciudad de Santa Fe

Unos 960 kilos de cartelería electoral decomisada fueron enviados a la ONG Dignidad y Vida Sana (que trabaja en la planta clasificadora de la ciudad) para que sean tratados y vendidos, generando así recursos e ingresos para los integrantes de la asociación. Se trata de un volumen de materiales de plástico y cartón rígido que se puede reciclar, y lo que no se pudo enfardar para su comercialización (es decir, que no puede ingresar al circuito de la economía social) se dispuso directamente en el relleno sanitario.

"Todos los carteles decomisados que estaban en los galpones de la secretaría de Control se llevaron a la planta clasificadora de residuos, en un trabajo coordinado con la secretaría de Ambiente. De esta manera, se culmina el proceso que iniciamos desde las elecciones primarias con el retiro de afiches sacados por encontrarse en infracción", le dijo a El Litoral Guillermo Álvarez, subsecretario de Convivencia Ciudadana municipal.

¿Qué quiere decir que esa cartelería estaba en infracción y por eso fue decomisada? Que se encontraba en contravención con lo que establece la ordenanza N° 12.090 (Código de Publicidad y Propaganda) y sus actualizaciones, N° 12.225 y N° 12.621. Son, por ejemplo, afiches columneros (los que se ven colgados en las luminarias) de medidas más grandes a las permitidas en la normativa vigente, o pasacalles en lugares no habilitados.

Los anuncios de propaganda política en la ciudad permitidos son la publicidad columnera sin pegado directo o a través de placas de material rígido o semirígido, con una superficie máxima de un metro cuadrado y 0,50 metro cuadrado, respectivamente. Se trata de, por ejemplo, aquellos afiches que se ven colgados en las luminarias de la senda de Bv. Gálvez.

Los carteles (...) no podrán instalarse en ningún caso sobre semáforos o señalética vial (indicaciones para conductores) ni en sitios o edificios declarados de interés patrimonial", establece la ordenanza. Y los pasacalles "podrán ser ubicados en aceras o calzadas, pero no cruzando calles ni en canteros centrales de bulevares". Entonces, toda aquella publicidad proselitista que no respetó lo que fija la norma, fue decomisada.

Actas de infracción

De las PASO del 12 de septiembre a este elección general del 14 de noviembre a la fecha, ya hay más de 1.000 carteles proselitistas decomisados por el gobierno local, y se labraron casi 500 actas de infracción. "Más allá de que se detecten contravenciones y se actúe ante esto, desde el municipio nos dedicaremos a ir limpiando la ciudad de parte de la cartelerías", anticipó Álvarez.

Cabe recordar que el plazo legal que tienen los frentes políticos que participaron de los comicios generales para retirar su cartelería electoral de la vía pública son diez días a contar desde la fecha en que se realizó la elección, es decir, hasta el 24 próximo. Transcurridos esos 10 días, los partidos que no saquen sus carteles pueden ser pasibles de que recibir las multas respectivas.

¿Hubo cambios entre las PASO y las generales respecto del cumplimento de la norma por parte de los partidos políticos? "Hemos emitido menos actas de infracción y menos cartelería en contravención en este último comicio que en las primarias. Consideramos que porque hubo más apego a la ordenanza vigente, y también porque había muchas menos listas de candidatos", dijo el subsecretario.

Y dio dos datos comparativos: "Si para las PASO debimos retirar unos 750 afiches que estaban en infracción, para la general ese número es la fecha de unos 200. Y con respecto a las actas de infracción, en las primarias fueron unas 360, y ahora realizamos poco más de unas 100 multas", cerró Álvarez.