Hamilton se quedó con la Pole y largará primero en Qatar

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton registró el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Qatar que se disputa este fin de semana en el Medio Oriente.

El británico hizo una marca de 1:21.901, segundo terminó el Red Bull de Max Verstappen. Mientras que por detrás largarán el finés Valtteri Bottas y Pierre Gasly.

Pole number 102 for @LewisHamilton 👊



In spectacular fashion too 🙌#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/hUW9jOc4V6