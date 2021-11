El automovilismo de luto: falleció Frank Williams

Williams Racing ha anunciado este domingo la muerte de Sir Frank Williams, fundador y ex director del equipo, a la edad de 79 años.

Sir Frank Williams fue ingresado en el hospital el viernes, peros u estado de salud era dedicado. Ha fallecido este domingo rodeado de familiares y amigos.

We are filled with the most immense and deep sadness at the passing of Sir Frank Williams



His was a life driven by passion for motorsport; his legacy is immeasurable, and will be forever part of F1



To know him was an inspiration and privilege



He will be deeply, deeply missed pic.twitter.com/48JhruQpLK