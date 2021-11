https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Fiscalía le endilgó a Horacio Bertoglio ser partícipe de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública" por ser, a la vez, concejal y administrador de un loteo. La decisión es cuestionada porque en la Ley Orgánica de Municipios no impide la simultaneidad de actividades.

Denuncian "negociaciones incompatibles" con su cargo Imputaron penalmente al presidente del Concejo Municipal de Sunchales

Juan Carlos Scalzo

El caso se destapó de manera sorpresiva y dejó al descubiertó que habría falseado la situación al asumir el cargo cuando dejó sentado que ya no se desempeñaba como apoderado del denominado "Loteo Solaro".

Fue en ese momento que algunos de sus pares plantearon apartamiento del Cuerpo legislativo, pero no hubo consenso y no fue sancionarlo. No conformes con esta resolución realizaron una presentación en la Fiscalía de Rafaela, instancia que, en función de las pruebas presentadas, inició un expediente y dispuso la investigación respectiva.

De todas maneras, a pesar de la incriminación penal que le formuló la funcionaria judicial sobre el final de la semana anterior, Bertoglio, de extracción demócrata progresista, no se verá forzado a renunciar a su banca ni a dejar su cargo como titular del Concejo sunchalense.

Un tema delicado

Vale señalar que Bertoglio, junto a otros socios, tiene un estudio de arquitectura dedicado al desarrollo de loteos y a la construcción en general en la ciudad de Sunchales.

Años atrás, por encargo de la familia Solaro, proyectaron un loteo en un campo de su propiedad y Bertoglio y sus socios fueron nombrados apoderados legales para llevar a cabo todas las gestiones para su concreción.

Tiempo después, en 2019, Bertoglio fue elegido concejal de la ciudad de Sunchales, pero antes de asumir presentó una nota ante la Secretaría de Obras y Servicios Públicos municipal, dando fe de su renuncia al poder general que tenía para actuar legal y profesionalmente en el Loteo Solaro.

Pero la inconsistencia se descubrió de manera llamativa, en mayo de este año, luego de que inesperadamente ingresó al Concejo sunchalense un escrito de la representación jurídica de la familia Solaro, solicitando que, en adelante, Bertoglio se abstenga de votar en toda normativa que involucre a este desarrollo para que no se vea inmerso en un "conflicto de intereses", aunque, en realidad el pedido obedecería al temor de que Bertoglio pueda perjudicar a los dueños del emprendimiento tras ser separado del proyecto por, presuntamente, operaciones no muy claras con la venta terrenos.

La solicitud no hizo más que confirmar la sospecha de que el arquitecto Horacio Bertoglio nunca había dejado de pertenecer a esta iniciativa urbanizadora y ello motivó la creación de una comisión en el Concejo para que investigue el caso, pero a pesar de evidencias colectadas, no se alcanzaron los votos necesarios para destituirlo.

"Negociaciones incompatibles"

Los denunciantes no se quedaron de brazos cruzados y lo llevaron ante el Ministerio Público de la Acusación, sede Rafaela, que tomó el caso y designó a la Fiscal Gabriela Lema para que lo investigue.

Con las pruebas reunidas, alguna de ellas obtenidas a partir del celular de Bertoglio, que lo entregó voluntariamente, Lema, en audiencia realizada en sede de la Fiscalía Regional le atribuyó al edil sunchalense responsabilidad penal en una causa caratulada como "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

¿Hay delito?

Desde la defensa del imputado se sostiene que no existe en la Ley Orgánica de Municipios ninguna disposición en su articulado que impida continuar con el ejercicio de su profesión a quienes resulten electos concejales, incluso no resulta inhibitorio que tengan injerencia en las ordenanzas como en cualquier otro tema de incumbencia de los Concejos municipales.

De la misma manera -sostienen quienes ejercen la defensa de Bertoglio- para que un delito pueda encuadrarse como negociación incompatible en el Derecho Penal tiene que estar tipificado como tal en el Código, algo que no se encuentra para aplicar en este caso.