Munúa: "El equipo estuvo siempre cómodo"

El entrenador rojiblanco dijo que “salió bastante redondo” todo y destacó la insistencia que tiene el equipo para llevar adelante lo planificado.

En varias oportunidades, Munúa habló de lo que significa, como factor de tensión y presión, jugar en el cierre de un año. “No sólo nos pasa a nosotros, sino a todos los equipos”, aclaró el entrenador, que explicó de arranque que “el equipo se sintió siempre cómodo” y que “salió todo redondo”.

En cuanto al equipo que paró en el arranque, destacó que “busqué tener un buen mediocampo, porque sinceramente no sabía qué equipo iba a poner el rival ni cómo iba a jugarnos. Por eso, decidí darle más juego a mi equipo y tanto Nardoni como Roldán jugaron un muy buen partido”.

Luego, el DT admitió que “el equipo ha crecido. Tuvimos algunos baches en estos partidos, algunas veces hicimos las cosas bien pero no podíamos ganar y eso puede llevar a confusiones. Yo veo que cada vez estamos más serios y aplomados”.

Luego explicó que tanto a García como a Gastón González, los sacó enseguida porque “los quise cuidar, hicieron un esfuerzo importante y entendí que era un lindo momento para Cordero y Peñailillo”.

También aseguró que “para ir a Central Córdoba espero hacer con un plantel más amplio”, en clara alusión a la recuperación de Luna Diale y Márquez. Y comparó este partido con el de Arsenal: “El otro día jugamos en una cancha más chica y no fue un partido vistoso. El del jueves fue un partido totalmente distinto al de hoy”.

Por último, destacó que “nunca nos desviamos de una línea de juego y lo que no quiero es que el equipo pierda espíritu y decisión, porque eso es lo que nos va a acercar más a las victorias. No va a ser fácil el viernes, a medida que se acerca el fin de año la tensión crece pero me da gusto ver cómo se entrena el plantel y la ilusión que tienen estos jugadores. Lo importante es no perder la insistencia por ir detrás de una línea de juego que se ha entendido”.