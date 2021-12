Confirmado: el clásico santafesino entre Unión y Colón se juega el sábado 11

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El partido comenzará a las 17 en el estadio 15 de Abril. En el mismo horario jugarán Atlético Tucumán y River Plate. A la semana, sabaleros y millonarios se miden por la gran final del año.

En lo que fue un "pacto" previo en las oficinas de Puerto Madero, donde está la sede de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), cuyo presidente es Marcelo Hugo Tinelli, los dirigentes de Colón y River acordaron en un borrador jugar la última fecha del campeonato el mismo día y horario, pensando en que ninguno de los dos tenga ventajas (física, logística, descanso) sobre el otro camino a la finalísima del año con el Trofeo de Campeones que irá una semana después en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Ahora, lo deberá oficializar la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las próximas horas. En consecuencia, el derby Unión-Colón se jugará el sábado 11 de diciembre desde las 17 en el 15 de Abril; mismo día y horario para Atlético Tucumán-River en el Jardín de la República.

Como se sabe, cuando se determinó por Boletín Oficial de AFA de qué manera organizar el Trofeo de Campeones entre los dos ganadores del año, se habló de "a los siete días de terminado el campeonato regular". En consecuencia, como el partido en el Madre de Ciudades en Santiago del Estero se jugará el sábado 18 de diciembre (hoy se ajustará el horario: 21.10 ó 21.30), Colón hace varios días elevó una nota formal a las autoridades pidiendo "no jugar el clásico el domingo 12 de diciembre", argumentando que eso le quitaría una día de descanso camino a la gran final del 2021 al equipo de Eduardo Rodrigo Domínguez.

El tema pendiente era la posible clasificación de Unión a la Copa Sudamericana y sus competidores (Racing, Gimnasia, Central, Argentinos), algo que con tantas ventanas abiertas por resultados propios y extraños se prolongará hasta la última jornada. Claro que, desde los dos epicentros (Puerto Madero con la Liga y Viamonte con la AFA), ya avisaron: "No podemos poner todos los partidos en línea, al viejo modo de uso como era antes. Porque hoy manda la tele y no hay pantallas para todos al mismo tiempo; por lo tanto una tanda irá el sábado y la otra tanda irá el domingo. No queda otra".

Esa especie de "liberación televisiva" es lo que generó el ámbito necesario para este pacto de autoridades/Colón/River de cara a la Final del Trofeo de Campeones en Santiago del Estero, el sábado 18 de diciembre, entre las 21.10 y las 21.30. En consecuencia lo que se acordó en las últimas horas es que "los dos finalistas del año jueguen la última fecha el mismo día y a la misma hora". Ese día elegido es el sábado 11 de diciembre y el horario fijado es el de las 17. Todo esto, pactado en la Liga de Puerto Madero, será refrendado en las próximas horas por la AFA cuando se programe la última fecha del fútbol argentino.

En cuanto al horario, el de las 17 en pleno calor, hay dos versiones y las dos coinciden. Por un lado, Unión tiene el 75 por ciento de la capacidad lumínica en el 15 de Abril, porque faltan los otros 25 metros de "parrilla" para calzar el mercurio halogenado. Por lo tanto, se priorizó "el primer horario permitido" (no se pueden programar partidos a esta altura del año antes de la cinco de la tarde) y se calzó a las 17.

Por el otro, River Plate también pidió "jugar temprano ese sábado", para rápidamente volverse de Tucumán a Buenos Aires en el vuelo charteado que depositará a Gallardo y sus players en el Monumental de Núñez, donde quedarán concentrados hasta el domingo a la mañana.

En consecuencia, cuando faltan diez días para esa fecha, Unión-Colón jugarán un clásico especial el sábado 11 de diciembre a las cinco de la tarde en el estadio 15 de Abril de López y Planes. Por el lado de Colón, campeón vigente junto a River en el año, camino a la gran final del Trofeo de Campeones en Santiago del Estero. Por el lado de Unión, con la chance de conseguir un buen resultado en el clásico ciudadano que le permita jugar su tercera Conmebol Sudamericana en el 2022.

Más de 27.000 lugares en el clásico

La última habilitación oficial del estadio 15 de Abril, en la pre-pandemia, era de 26.489 lugares finales para un partido de fútbol. Como se sabe, en las últimas modificaciones que realizó el Tate en la imponente doble tribuna sur alta, se agregaron casi 1.000 plateas que ya están en uso (no así los palcos que comenzaron sus trabajos finales).

En consecuencia, si bien resta la habilitación final de la Municipalidad de Santa Fe, Unión tendrá más de 27.000 hinchas entre tribunas, plateas y palcos en el clásico contra Colón el domingo 11 de diciembre a las 17.