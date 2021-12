https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 01.12.2021 - Última actualización - 13:09

13:07

Pensando en el sueño copero del Tate Unión: los titulares viajan a Santiago del Estero en avión

Para el esperado partido de este viernes, a las 19.15 y en el Madre de Ciudades contra Central Córdoba de Santiago del Estero, el staff técnico del Club Atlético Unión con Roberto Battión a la cabeza y el entrenador uruguayo Gustavo Munúa diagramaron una logística mixta, que incluirá el viaje en avión (19 lugares) para los elementos titulares y el tradicional viaje en micro para el resto de la delegación rojiblanca a la ciudad norteña.

Si bien no está confirmado el once titular, es muy posible que el entrenador oriental repita los mismos once que golearon 3-0 a los tucumanos en el 15 de Abril, más allá de alguna molestia física en "Picotón" González, que no sería de gravedad. A pesar que no estarían con el alta médica definitiva, el entrenador manifestó la idea que Nicolás Blandi, Fernando "Cuqui" Márquez y Mauro Luna Diale viajen igual con la delegación a Santiago del Estero. "Los dos que se quedan afuera de todo son Cañete y Comas por cuestiones obvias", explicaron.

El único jugador de Unión que está "colgado" con cuatro amarillas es el misionero Juan Carlos Portillo, de cara al clásico con Colón del sábado 11 de diciembre a las 17 en el estadio 15 de Abril. A pesar de esa particularidad, la decisión de Munúa es ponerlo "sí o sí" contra los santiagueños este viernes.

En cuanto al rival, Central Córdoba de Santiago del Estero, hay que recordar que el golero ferroviario César Rigamonti en la última jugada ante Arsenal sufrió una grave lesión. Los estudios realizados al arquero arrojaron como resultado que presenta tres costillas fracturadas y un par más fisuradas producto del golpe recibido en la última jugada del encuentro ante Arsenal. Su reemplazante contra el Tate será César Taborda.

Por último se conocieron los árbitros de la penúltima fecha: Germán Delfino será el juez, con Marcelo Bistocco de asistente 1 y Damián Espinoza de asistente 2. El local Luis Lobo Medina será el cuarto árbitro este viernes, a las 19.15, en el Madre de Ciudades.