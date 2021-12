Colón se despide de su gente en el mejor año de la historia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La idea del "Barba" es afinar la música para la gran final del 18 en el Madre de Ciudades. Goltz y Delgado, casi adentro. Facundo Farías podría esperar una fecha más y volvería al once contra Unión.

Se baja el telón del año en Santa Fe para Colón, sabiendo que la mejor obra ya pasó en este 2021 (el 4 de junio en San Juan) y esperando la última gran función del sábado 18 de diciembre en el Madre de Ciudades contra el River del "Muñeco" Gallardo. En el medio, claro está, ese partido siempre especial: la final del corazón en el clásico ciudadano el sábado 11 de diciembre a las cinco de la tarde en la cancha de Unión.

A priori, la idea del "Barba" es usar el juego con los tucumanos de este viernes y el derby de la semana que viene como dos teatros de prueba para que el equipo afine los elementos y los músicos, esperando la mejor sinfonía en la tierra del Gobernador Zamora. O sea, nada de guardar ni de cuidar nada. Puede haber, como siempre, algún caso excepcional. Pero, en líneas generales, Eduardo Rodrigo Domínguez quiere poner "todo" en los dos últimos partidos regulares de la competencia (los tucumanos y Unión).

Para la gente, sin dudas, será especial lo que pase con estos castigados tucumanos: ganaron 1 partido de 14, llegan con la defensa más goleada de la Argentina y en las próximas horas buscarán al "Vasco" Azconzábal (?) como salvador pensando en el año que viene. Es que el cruce con el Decano marcará la despedida de Colón de Santa Fe, en el Cementerio de los Elefantes y con sus socios e hinchas abarrotados en la tardecita de viernes.

Cuando el equipo del "Barba" vuelva a pisar un césped con gente propia será el sábado 18 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero contra River en la finalísima de campeones 2021, aunque con una capacidad máxima de 13.000 hinchas sabaleros adentro de ese "plato volador" y otros varios miles dando vueltas para alentar sin tickets en las inmediaciones de la capital santiagueña. Por eso lo de este viernes será especial; para los de afuera y para los de adentro.

En el táctico reducido previo a los tucumanos, virtualmente el entrenador confirmó los retornos de Paolo Duval Goltz y del "Chelo" Rafael Delgado (prolongó el contrato con Colón hasta el mes de diciembre de 2023). En el caso de Facundo Farías, que arrastra una complicada molestia intercostal, el propio entrenador lo habló a "El Niño" respecto de su recuperación: "Si usted no está bien, al ciento por ciento, lo espero un partido más". Como es de esperar, el chico quiere jugar y volver ya mismo al once titular. Lo resolverá el entrenador sobre la misma hora del juego.

En cuanto a la previa del juego con los tucumanos, hizo declaraciones públicas el pope máximo sabalero, José Néstor Vignatti, en el programa "La Voz del Sabalero" por la FM 91.5:

- Tema Eduardo Domínguez: "Siempre sucede eso en los equipos importantes. Hace meses y meses Gallardo se va de River y sigue en River. Gallardo sigue ganando campeonatos, así que hay que tener prudencia. Por supuesto que Domínguez dirige la final con Colón".

- El plantel del futuro: "De aquí a fin de mes estamos acelerando porque queremos tener la mayor cantidad de jugadores con contratos vigentes durante todo el año. Rafael Delgado firmó una extensión del contrato hasta fin del 2023. Estamos hablando con otros jugadores para llegar por ese mismo camino. La intención es seguir adelante con los contratos y empezar el año que viene con los contratos en orden".

- Piovi, Chancalay y Racing: "La intención es mantener una reunión con Víctor Blanco esta semana. Su intención era comprar una parte del pase de Chancalay y que entre en la negociación la extensión del contrato de Piovi. No es solamente la voluntad de nosotros, creemos que es factible y vamos a seguir por ese camino".

- El anticipo de El Litoral: campo de juego. "Es una sugerencia de la Conmebol. Eduardo Domínguez también nos recalcó siempre que para participar en la Libertadores nosotros teníamos que presentar un campo de juego acorde a la importancia. Vamos a hacer una importante inversión, que en realidad es una obligación por las dificultades que tiene el piso. Cuando termine el partido del viernes se va a poner en marcha. Todo depende de cómo se comporta el tiempo, a mayor cantidad de lluvias, se reduce el tiempo. Estimamos entre 90 y 100 días, todo depende de la abundancia de lluvias".

"Vasco" Azconzábal, casi DT de Atlético Tucumán

Mientras Anastacio está a cargo del plantel que se encuentra en Santa Fe donde este viernes enfrentará a Colón, el Pueblo Decano espera conocer el nombre del entrenador que tratará de colocar al equipo en los primeros planos del fútbol nacional el año que viene. "Habrá muchas novedades en el mercado decano de fin de año", aseguran.

Atlético vive su peor momento desde su regreso a Primera División, luego de cinco derrotas consecutivas y siete sin ganar, el Decano atraviesa su racha más adversa en un certamen que por primera vez lo tiene peleando entre los últimos puestos. La mala temporada se cobró el cargo de Omar De Felippe que nunca le encontró la vuelta al plantel que él mismo había armado y su reemplazante, el Cholo Guiñazú, tampoco dio pie con bola y terminó dejando el club en tan solo seis fechas.

Empezó a sonar con mucha fuerza un nombre que trae buenos recuerdos en el Pueblo Decano. Se trata nada menos que de Juan Manuel el Vasco Azconzábal. El periodista Julio Rubino, conductor del Deportivo 12 (LV12): "Juan Manuel Azcónzabal que se transformará en las próximas horas en el nuevo DT de Atlético. Hay contratos que se vencen, otros que no seguirán y la iniciativa de armar el plantel que el nuevo DT pida. Habrá muchas novedades en el mercado decano de fin de año".

En la misma línea, Ramiro Ferreyra publicó en Twitter: "FINAL FELIZ: Juan Manuel Azconzábal cerró su vuelta a Atlético Tucumán, de un muy mal presente futbolístico. En las próximas horas firmará su contrato. Segunda etapa del Vasco en el Decano. También era pretendido por Antofagasta, pero los chilenos nunca pisaron el acelerador". "Me dicen que Azconzábal ya se encuentra en Tucumán", agregó el periodista Gabriel Fernández que también trabaja en LV12. "Juan Manuel Azconzábal será el nuevo DT de Atlético Tucumán. En las próximas horas anunciarán su llegada. El Vasco tendrá su segundo ciclo, como entrenador, en el Decano", confirma el periodista Mariano Carabajal. Por su parte, Daniel Pérez, de Canal 10, sostuvo que el acuerdo es de palabra: De no mediar ningún problema, la semana que viene se hace cargo, no para dirigir contra River, sino para armar el 2022".

En caso de concretarse, esta sería la segunda etapa del Vasco como entrenador de Atlético, tras su paso entre 2014 y 2016 que incluyó el ascenso a Primera y la clasificación a la Copa Libertadores de América 2017.