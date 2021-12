La Rural tranqueras afuera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ignacio Mántaras pidió al gobernador que se ponga al frente de la Hidrovía, y cuestionó a los legisladores que votaron contra Santa Fe en biocombustibles. Advertencia de Chemes a Julián Domínguez.

"Hemos tenido un año de sangre, sudor y lágrimas ante un gobierno nacional al que le cuesta entender el campo y el interior". Ignacio Mántaras, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, repasó los conflictos con cepos exportadores y reveses en materia de biocombustibles e hidrovía.

Tras la asamblea anual de la entidad y en un brindis de agradecimiento a la prensa, el directivo recordó que "arrancamos en febrero con un conflicto de cierre de exportaciones de maíz que después se resolvió mediante la mesa de enlace nacional, que se reunió con el presidente y ministros y logró demostrar que el stock no era el que decían las autoridades.

"Luego vino la cuestión de los biocombustibles. Todos saben el impacto que tenía para Santa Fe la ley nueva. Lamentablemente un proyecto auspiciado y votado por legisladores nacionales por Santa Fe, que no hace a los intereses santafesinos, se convirtió en ley. Tenemos representantes que no nos representan", aseguró.

El directivo añadió en la lista los sucesivos cierres de exportaciones de carne en diversa modalidad; "sigue el cepo por estos días vigente y probablemente continúe", señaló.

Señaló la presencia de Daniel Roa (Sindicato de la Carne) y abordajes en común con las Cámaras Frigoríficas. "Hemos tratado de incidir ante las autoridades provinciales para revertir las malas medidas. Todos saben que Santa Fe tiene (en el país) el segundo stock ganadero y la mayor cantidad de frigoríficos; claramente se afectan los intereses santafesinos.

"Agotamos las instancias institucionales, recibimos al gobernador en esta casa, procurando que incida la máxima autoridad política, sin resultados. Creemos que en el tema de carnes de la provincia se podría haber hecho más. Seguiremos al pie del cañón", prometió Mántaras.

Planteo a Perotti

Más adelante el titular de la SRSF reclamó al mandatario santafesino que "lidere" el proceso de concesión de la Hidrovía, por el momento gestionado desde la Administración General de Puertos (en manos porteñas) y en la antesala de un nuevo modelo de gestión a definir.

"Esa gran obra fue puesta en duda y hay gran expectativa sobre cuál va a ser el próximo modelo. Entendemos como santafesinos de la ciudad y la provincia, que la provincia tiene que liderar con el gobernador esa agenda con 800 kilómetros de costas y 30 puertos públicos y privados. Nos parece central y le pedimos a las autoridades que sea tema de agenda.

Tras mencionar al director del puerto local, Carlos Arese, también presente, Mántaras reconoció que "desde la provincia se ha apoyado al puerto de Santa Fe; tiene un presente interesante, se están moviendo granos y la terminal de barcazas es una realidad.

"Para los que integramos el directorio, estamos convencidos que teniendo un puerto activo podemos pensar en la terminal multipropósito sobre el canal navegable troncal no sea sólo una maqueta. Entendemos que la forma de posicionar al puerto de Santa Fe en la discusión Hidrovía es con un puerto activo, y como entidad estamos contentos de que el puerto tenga sus músculos activos por estos días".

Sudor y lágrimas

"Vengo de una ciudad que evidencia problemas muy profundos. ¿Quiénes más que nosotros ejercemos el oficio de la esperanza? Tenemos que tenerla para concretar el país que dé ganas de ser vivido. Será con sudor y lágrimas, esperemos que sin sangre", advirtió el rosarino Gustavo Sutter Schneider, vicepresidente de Carsfe.

¿Cadena?

"Nadie mejor que nosotros para defender lo propio, nadie vendrá desde afuera a hacerlo. No estamos en un país estable y los eslabones de las diferentes cadenas intentan salvarse con lo que tienen. Y ahí viene el desorden y lamentablemente el sector productor es el eslabón más débil porque no tenemos herramientas ni a quién transferir lo que nos viene de arriba". El presidente de CRA dejó en claro en Santa Fe las diferencias con el Consejo Agroindustrial Argentino, más cercano a la Casa Rosada.

La "sociedad fracturada"

"Más allá de lo sectorial nos preocupa el país; tenemos una sociedad fracturada. Tenemos pobreza, crisis social, económica, moral, institucional -algunas innecesarias- y tenemos dos ciudades en un mismo territorio, dos provincias en una, dos argentinas en un mismo suelo", señaló Ignacio Mántaras.

Tras señalar las competencias propias -y las fallas- de la dirigencia política, asumió que "en algo nos compete a las instituciones intermedias. Los privados tal vez no estamos haciendo lo suficiente para incidir en políticas públicas.

"La Rural de Santa Fe -recordó- siempre tuvo una reputación, nos involucramos en temas que exceden a lo sectorial (infraestructura, producción, impuestos). Me tocó subir en diciembre y a los pocos meses explotó el escándalo de la provincia donde un fiscal cita a un senador para una causa penal, y el Senado por amplia mayoría tomó la decisión de cuidar a sus pares.

"Reprochamos -dijo- la actitud del Senado de acudir a los fueros, que en Santa Fe son de proceso y de arresto. Es un ejemplo de la agenda que entendemos que no podemos dejar pasar".

Luego de cuestionar las descalificaciones del ex ministro Sain a los santafesinos, advirtió que "somos hombres de campo pero somos ciudadanos. No podemos ser tolerantes o mantenernos en silencio ante el deterioro. Pretendemos con nuestros pares integrar un grupo de entidades vigorosas y entre todos lograr una Argentina que nuestros hijos quieran vivir".

Las barreras ideológicas

"No hubo fin de semana que no tuviéramos que estar elaborando un comunicado para salir a atacar algunas de las medidas que el gobierno quiso aplicar en contra del campo. Hay una visión equivocada y no me canso de decirlo con todos los funcionarios -en especial del orden nacional- con los que me toca hablar", advirtió Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas.

De cara a la reunión del jueves de la mesa de enlace con el ministro Julián Domínguez, Chemes señaló que hay diálogo con el titular de Agricultura y Ganadería, e incluso eventualmente con el presidente. Pero advirtió: "el cambio de funcionarios no garantiza el cambio de visión".

Sostuvo que el gobierno "debe dejar de ver al campo como una fuente de recursos fiscales, tiene que verlo como lo que es: un puntal de desarrollo, de crecimiento, el sector que genera los recursos que más necesita el país para salir de donde estamos". Cuestionó incluso "las ideologías no permiten o no dejan sentarnos a hablar cara a cara como debe ser.

"Hay mucha materia pendiente y en esto quiero destacar a la mesa de enlace nacional que en 2019 elaboramos un documento con 14 puntos que necesita el campo y que tienen que sentarse los gobiernos a discutir. Es un manual de lo que históricamente necesita el campo argentino", concluyó.