Unión "revienta" el 15 de Abril con 27.000 almas tatengues

Se agotaron todas las plateas y la gente se desespera por asociarse de cualquier forma: plataforma virtual y vigilia en la sede de López y Planes. Sólo habrá 40 dirigentes de Colón en un palco alto.

El clásico ciudadano, en la llamada post pandemia, volverá con público a la ciudad de Garay. Con la ampliación de la nueva tribuna alta sur, donde se agregaron 1.000 butacas y se habilitaron algunos palcos, el histórico reducto 15 de Abril quedó habilitado con más de 27.000 lugares, que se pintarán de rojo y blanco este sábado a las 17 cuando Fernando Rappalini pite el inicio de la última fecha.

Más allá que el pre-clásico se arrancó con "más de 18.000 socios tatengues", la sede tatengue fue un verdadero desfilar de hinchas en las últimas para asociarse y asegurarse el lugar para Unión-Colón. Con las nuevas comodidades de la nueva tribuna/doble bandeja alta sur el club generó varias ubicaciones distintas de butacas, que fueron "volando" con el correr de las horas.

Sin dudas, la gran pregunta (con las plateas agotadas) es una sola: ¿cuántas entradas no socios (generales) se pondrán a la venta y a qué costo para los hinchas de Unión que no son socios?. De manera extraoficial, por lo que pudo averiguar El Litoral, serán unas 4.000 a un costo que no está oficializado pero que rondaría los 1.200/1.500 pesos por un lugar para el derby.

"Probablemente arranquemos la venta de entradas este jueves o viernes y el mismo sábado hasta las 12 del mediodía. El estadio está habilitado para 27.489 espectadores y la venta de plateas tiene un ritmo impresionante desde que volvió el futbol. Veníamos muy bien vendiendo. Y para este partido ya tenemos seis sectores de nueve agotados", comenzó contando el dirigente Carlos Cattaneo por FM Sol 91.5.

"Vamos a seguir haciendo socios hasta el día viernes, incluso el miércoles feriado abrimos de corrido para que la gente pueda concurrir. Luego, jueves y viernes, abrimos la oficina en horario normal. También está el sistema web para asociarse, se puede hacer por ese medio. En la oficina de socios se corrobora toda la información y se retira el carnet", explicó el Ingeniero en Sistemas.

Además Carlos Cattaneo explicó el tema del operativo de seguridad, luego de participar en la reunión de cancha junto a la Municipalidad y la Policía: "En el operativo se habló el tema de la previa. Se van a hacer 31 cortes y se va a cortar hasta San Jerónimo y Boulevard. El ingreso a la popular será para socios por López y Planes y Cándido Pujato. Lo que es compra de generales, para la popular ingresarán por Perón y Cándido Pujato. Todos los plateístas y palquistas deben ingresar por López y Planes y Boulevard. Por otra parte, las banderas tienen que entrar como máximo a las 15.30".

En cuanto a la apertura de puertas del 15 de Abril será desde las 14; es decir tres horas antes. Con un anillado de 700 efectivos policiales que cuidarán la cancha y la ciudad toda para que no pase nada. Será una postal única, que parecía olvidada por la pandemia. Más de 27.000 hinchas de Unión y 40 dirigentes sabaleros encapsulados en el palco visitante, cuyos vidrios permanecerán cerrados herméticamente por cuestiones de seguridad.

Los condimentos deportivos, para uno y otro, son altísimos. Para el dueño de casa, obligado a ganar, dejar los tres puntos y seguir los otros partidos (Racing, Gimnasia, Central) para soñar con Unión adentro de la Conmebol Sudamericana 2022.

Para Colón, como uno de los campeones del año que jugará la final con River Plate el 18 de diciembre en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, prolongar el invicto de su entrenador en el derby y llegar con el ánimo en alza para buscar su segunda estrella en este 2021.

Esta vez, a diferencia del último en el Cementerio de los Elefantes, con la vuelta del público al 15 de Abril. Por ahora, sólo con locales. Esa postal de 27.000 tatengues contrastando los 40 dirigentes sabaleros metidos en un palco visitante. Estamos en cuenta regresiva para un clásico infartante. Otro capítulo más del derby más parejo del mundo en la ciudad de Garay.

"Para el clásico habrá 500 efectivos de los que se hace cargo el club y otros 200 que trabajarán en las adyacencias que corre por cuenta de la Policía"

Rafael Pérez Del Viso, vicepresidente de Unión