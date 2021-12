https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuidado del ambiente Laboratorio personal: hace 6 meses que no ingresa plástico a su casa El reconocido músico entrerriano Carlos "Negro" Aguirre hizo pública en estos días su experiencia en la lucha por cuidar el planeta. Contó cómo evita el ingreso de plásticos a su vida cotidiana. E invita a que se sumen a esta cruzada. El reconocido músico entrerriano Carlos "Negro" Aguirre hizo pública en estos días su experiencia en la lucha por cuidar el planeta. Contó cómo evita el ingreso de plásticos a su vida cotidiana. E invita a que se sumen a esta cruzada.

"Creí que iba a ser tremendamente difícil, es posible, sigo vivo, está mucho más cerca de lo que imaginamos". Esa fue la primera frase que escribió el músico entrerriano Carlos "Negro" Aguirre que, en una especie de laboratorio personal, hace seis meses tomó la decisión de evitar que ingrese cualquier tipo de plásticos a su hogar. El objetivo es claro: ser un granito de arena en la quijotesca lucha por evitar la contaminación del medioambiente. Y el cambio empezó por casa.

"Este posteo no es para que me feliciten, les pido por favor que no lo hagan, no soy un mártir de nada. Es para invitarles a que sean parte de esta cruzada, es para que lo hagamos juntxs. Es para que seamos un montón revisando aquellos patrones de consumo que nos dañan, que dañan fuertemente la vida en el planeta que habitamos", dice el "Negro" Aguirre en su publicación en las redes sociales.

Sabido es que los plásticos son unos materiales más dañinos para el planeta. Según cifras globales, más del 70 por ciento del plástico termina en océanos y hasta un 12 por ciento es quemado causando contaminación y enfermedad en las zonas más vulnerables del planeta. Al desecharlos viajan por el aire con la fuerza del viento, se meten en las alcantarillas, terminan en los ríos, navegan hacia el mar y forman grandes "islas flotantes" de desechos en los océanos, las que provocan la muerte de varias especies, como tortugas y delfines, entre otros.

Alerta plásticos

Un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) demanda una urgente acción mundial para evitar la contaminación por plásticos. El mismo advierte que "una reducción drástica del plástico innecesario, evitable y problemático es crucial para enfrentar la crisis global de contaminación".

Pero no hay que irse tan lejos para comprobarlo. Investigadores santafesinos detectaron hace unos años atrás la presencia de microplásticos en los organismos de los peces que navegan por el Paraná y en la laguna Setúbal. Pescados que luego se venden para el consumo humano. También encontraron plásticos en los nidos que construyen las aves de la zona, las que los utilizan en reemplazo de las ramas para darles forma a su hogar. Y además, con la bajante del río emergieron miles de restos plásticos que estaban sepultados bajo el agua. La señal de alerta está encendida. Y para Aguirre ello fue lo que le despertó la conciencia y lo llevó a tomar esta decisión.

"A menudo nos cruzamos con imágenes de crecientes islas de plástico flotando en los océanos que cubren grandes superficies equiparables a países enteros, hemos naturalizado los basurales de las ciudades como si estos hubieran sido parte del paisaje desde siempre y no somos capaces de imaginar que algo de lo que estuvo hasta ayer en el basurero de nuestra casa hoy ya es parte de una montaña gigantesca de materia contaminante y así todos los benditos días", piensa en voz alta y lo escribe.

Hogar. Aguirre tiene todo tipo de recipientes para salir a hacer las compras sin la necesidad de adquirir nada que contenga plástico.Foto: Mauricio Garín

Apelativo

"Nosotrxs como consumidorxs, no hemos ejercido el poder enorme que tenemos. Es sólo recordar que la presencia de mega industrias que fabrican muchos de los insumos no degradables depende exclusivamente de sus ventas, es decir, de que alguien compre esas producciones. Está en nosotrxs entonces la decisión de seguir o no apostando a esa industria absolutamente desconectada de la naturaleza. Miremos a nuestro alrededor y descubramos todo el plástico que nos rodea".

"Me siento un principiante, un aprendiz que recién abre los ojos de asombro en este camino, lo digo en relación a mucha gente que ya lo asumió hace tiempo y en forma silenciosa. Pero no obstante eso, tomo coraje y abro aquí un espacio a lo que quieran compartir, experiencias que nos sirvan a todxs y nos ayuden a fortalecer este camino. Que sean ideas nacidas desde el deseo de apuntalar la iniciativa, no de dar por hecho de que "no" se puede hacer. Abstenerse quienes no crean, por favor", pide el pianista, que vive a 130 metros de las orillas del río Paraná, en el barrio conocido como Bajada Grande. Desde esas costas de arena se aprecian los atardeceres más encantadores de Paraná.

Sobre el final de su escrito, Aguirre se ofrece para responder las inquietudes de quienes pretendan imitar su decisión, "para que sepan cómo fui resolviendo cada problema que se me presentó en esta transición. Vamos pasito a pasito, con amorosidad, con tolerancia, construyendo una mirada despierta. ¿Quién se suma?"

Desagüe. Esta alcantarilla tapada de botellas y otros residuos plásticos es una muestra del problema ecológico que se genera a diario.Foto: Archivo El Litoral

Ideas para sumarse

-¿Qué te llevó a tomar esta decisión de impedir el ingreso de plásticos a tu hogar?

-Esta decisión que parece repentina es en realidad fruto de varios años de otros procesos de vida que desembocaron en esta instancia. Procesos que tienen que ver con una alimentación más consciente, y con el paulatino registro de un montón de realidades ambientales que nos atraviesan.

Las fumigaciones, las quemas en las islas del Paraná y en tantos otros lugares del país y del mundo, la deforestación, las islas de plásticos que flotan en los mares, la contaminación de la explotación desenfrenada de las minas, el fracking y sus tremendas consecuencias, y otras problemáticas de este tipo comenzaron a desvelarme. En realidad siento que a muchas personas les está pasando esto mismo desde hace un tiempo, gente que ve cómo se va degradando el paisaje que habita, gente que advierte que la naturaleza no tiene prácticamente legislaciones que la protejan y es por esto que se va nucleando en asambleas, foros ecologistas y diversas formas de organización que empujan hacia una vida más amorosa y en armonía con la naturaleza.

En un momento se me plantó la pregunta: qué hago desde mi cotidianidad para colaborar con el planeta? Digo esto más allá de cualquier militancia en esos espacios que mencionaba antes. Me refiero al momento en el que estamos en la intimidad de nuestra casa. Ahí comencé a pensar en toda la basura que genera una sola persona a diario y a relacionar este hecho con los patrones de consumo que solemos abrazar sin ningún cuestionamiento.

Sentí la necesidad de ser coherente con lo que pienso y me dije: "No quiero tirar más plástico, por ende no tiene que entrar ningún plástico en mi casa".

Fue un momento de mucho vértigo porque en verdad no sabía si lo iba a poder lograr. Pero la decisión era tan fuerte y tomada con tanta determinación que en el fondo confiaba que era posible. Sabía que esto implicaría soltar muchos de esos patrones, olvidarme de sabores a los que estaba acostumbrado ya que no podría consumir más esos productos por estar envueltos en plástico. Pero pesaba más el deseo de no estar escindido, de actuar en consecuencia con lo que pienso.

-Habrá quizá quienes digan que tu acción es una quijotada, que solo no se puede, que no sirve que sea algo individual. A esa gente ¿qué le respondés?

-Le digo que en muchas ocasiones el "no" surge de nosotros mismos y es sólo reemplazarlo por un "sí" y aparecen mágicamente las soluciones a cada uno de los ítems que involucra ese proceso.

-En estos últimos 6 meses, ¿cuántas veces al día te encontrás con el dilema o la decisión de evitar que ingresen plásticos a tu hogar?

-El día que decidí emprender este camino hice una lista, lo más abarcadora posible, de todos los productos que debería reemplazar. Y emprendí así la búsqueda de la solución para cada ítem de esa lista. Fue entonces cuando se me presentaba todo el tiempo el vértigo de cómo resolver tal o cual problema. Pero al cabo de unas semanas en las que la incertidumbre fue dando paso a muchas certezas, no volvió, salvo muy a cada tanto, esa sensación de no saber cómo hacer con tal o cual escollo.

-¿Cuáles son tus estrategias para evitar el ingreso de plásticos? ¿Vas a hacer las compras con recipientes para evitar que te den bolsitas? ¿Dejaste de consumir ciertos productos?

-La primera decisión que me dejó bastante a salvo del consumo de plástico fue no ir más a los supermercados. Comencé a llevar envases para todas las compras y a hablar muy amablemente con los comerciantes de esos pequeños negocios explicándoles el motivo por el que no quiero que me den bolsitas. En muchos casos lo entendieron bien y aunque suelo tener que recordarles cada vez que voy, no lo toman a mal y en algunos casos hasta miran el gesto con cierta ternura.

A la verdulería voy con la histórica bolsa de hacer las compras, llevo en su interior bolsas de plástico que quedaron en mi casa de la vida anterior y luego de cada compra las lavo y las vuelvo a utilizar. A la panadería, con la bolsa de tela típica para el pan, y así con cada cosa. Siempre llevando el envase.

-¿Cuáles son los tips a tener en cuenta para imitar con éxito tu acción. ¿Qué hay que hacer?

-No más supermercado, a todos lados con los envases, las galletitas del quiosco las reemplazo por algún producto de panadería, no consumí más gaseosas, invertí en un filtro para el agua de modo de no consumir agua en botellas sino que vuelvo a llenar mi botella todos los días, y así con el resto.

-¿Qué producto te cuesta más reemplazar o solucionar en tu cruzada contra los plásticos, para evitar que ingrese a tu hogar?

-Me costaban los lácteos (leche y yogurt) pero encontré en Paraná un sitio de producción artesanal de leche y yogurt que se maneja con botellas de vidrio y reciben el envase de mi compra anterior y lo reemplazan por el envase lleno de mi nueva compra.

-Publicaste en tus redes sociales tu experiencia de estos últimos 6 meses, ¿cuál fue la reacción de la gente en general? Tuviste mensajes en rechazo o con cuestionamientos o todo fue de aliento y buena onda?

-Felizmente todo ha sido alentador. Mucha gente dispuesta a dar ese paso y en muchas oportunidades personas que ya vienen en ese camino hace años y comparte su saber. Es hermoso pensar colectivamente y darse cuenta que es mucho más fácil si nos ayudamos entre todos.

-Sentís que no estás solo en esta cruzada...

-Hay varias personas del mundo que han sido inspiración para comenzar este largo aprendizaje, algunos que ya no están entre nosotros pero muchos que están en plena militancia. Me encantaría que quien lea esta entrevista se tome un ratito para conocer alguno de esos nombres. Para no abundar sólo voy a mencionar algunos de esos faros: Flavia Broffoni, Guillermo Folguera, Soledad Barruti, Remo Vénica e Irmina Kleiner, Masanobu Fukuoka, Pamela Maturana, Ecio Bertelotti, Mauricio Vela, y tantísimos más cuya obra es una guía clarísima no necesariamente en el uso o no de los plásticos sino en algún aspecto que se emparenta con esta problemática o la completa con miradas complementarias.

Cambio urgente

En nuestro país, el consumo anual per cápita de plástico pasó de 11,5 kg en 1990 a 43.2 kg en el 2016.