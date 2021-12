Actuaciones "Estelares" para "Un día perfecto"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unión goleó a Colón 3 a 0 y los tres puntos sumados lo clasificaron a la Copa Sudamericana del próximo año. Machuca, García y González marcaron los goles del tatengue en un 15 de Abril que explotó de gente y de alegría.

"Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero...

Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto, carrousel de los sueños, gorriones pequeños..."

Eso dice uno de los párrafos de la letra de "Estelares" para su éxito "Un día perfecto", del álbum "Sistema nervioso central" editado en 2006, el cual aplica para lo sucedido este sábado 11 de diciembre de 2021 en el 15 de Abril.

Porque la goleada 3-0 de Unión sobre Colón no solo se festejó como una gran victoria en el clásico santafesino, sino que sirvió para que el Tate lograra la ansiada clasificación a la Copa Sudamericana, con la ayuda de los otros resultados registrados en la fecha, sobre todo el triunfo de huracán de visitante sobre Rosario Central.

Sin dudas, fue "un día perfecto" para Unión, el que todos los hinchas rojiblancos estaban soñando: ganarle clara y contundentemente al clásico rival, sin dejar ningún tipo de dudas, y que la obtención de los tres puntos sirviera para meterse nuevamente en una competencia internacional.

No hubo round de estudio ni nada que se le parezca. Unión entró con la idea fija de conseguir el nocaut de entrada y así lo demostró su actitud. Tal es así que en una jugada a unos cinco metros del área mayor rojinegra, Gonzalo Piovi debió cruzar a Juan Carlos Portillo y de ese duro cruce, Rapallini cobró la falta y amonestó al platinado defensor visitante.

Pero no solo ocurrió eso a los siete minutos de juego, sino que una vez colocada la pelota en el lugar de la infracción, se notó el laboratorio charrúa de la mano de Gustavo Munúa: Corvalán que amagó patear "de entrada" y la jugada que pareció "ensuciarse".

Pero todo fue parte de una "distracción", porque rápidamente Roldán se "vistió" de Horacio Humoller para que Imanol Machuca replicara a "Leo" Madelón en la final del ´89.

Si, parece mucho ¿no?, pero bien vale la comparación, o mejor dicho, la semejanza entre aquel "Madelonazo" que significó el ascenso tatengue a Primera División para dejar al sabalero en la B, y el que convirtió el juvenil Machuca en el mismo arco de la "Barra de las Bombas", después de que la pelota rozara en la pierna de un hombre de la barrera (Farías) y se metiera junto al caño derecho de Burián, que no pudo reaccionar confiado en que el balón se iba afuera.

Cuando se cumplía el primer cuarto de hora, continuaba mucho mejor Unión, que no dejaba de llevárselo por delante, como lo hizo desde el pitazo inicial, algo que se preveía por la necesidad que tenía el elenco tatengue para tener la chance de clasificar a la Copa Sudamericana.

El gol de Machuca no solo sirvió para la ansiada ventaja tempranera, además envalentonó al local, que quiso aprovechar la desorientación de la zona defensiva sabalera.

A partir de los 20 min, Colón trató de re-organizarse para no sufrir tanto, sobre todo en el mediocampo, al cual Unión lo utilizaba como una rápida transición, de la que Lértora era la mayor víctima.

Pero no había caso, todo fue parte de un recreo rojiblanco que duró unos minutos, porque a los 31 minutos, otra vez Machuca como protagonista por derecha, que habilitó a García de manera excelente, pero "Juanchón" no eligió la mejor opción para definir, o por lo menos no lo hizo eficientemente, tirando la pelota afuera, a un metro del vertical izquierdo.

Fue un aviso, ya que tres minutos después llegó el segundo tanto del local, después de un desborde de Machuca (cuando no) Goltz lo derribó contra la última línea y del tiro libre se hizo cargo González. Su zurdazo entre el punto del penal y la raya del área menor fue cabeceado por García para vencer la floja salida de Burián y convertir el segundo tanto y desatar la euforia del autor del gol, que tuvo su revancha.

El segundo tiempo no fue todo lo emocionante que fue el primero, pero marcó la diferencia que hubo entren un equipo y otro. Porque Colón tuvo la pelota mucho más tiempo que Unión, pero no supo qué hacer con ella. En cambio los de Munúa, si bien se replegaron a veces peligrosamente, no sufrieron tanto, una por la falta de ideas de los dirigidos por Domínguez.

Y además por el muy buen trabajo defensivo que nació en el mediocampo, con el gran despliegue físico de González, que tuvo su premio en el final del partido, en tiempo adicionado, para que con su zurda definiera junto al palo izquierdo del indefenso Burián, y definiera también la goleada y clasificación a la Copa Sudamericana.

Indudablemente, fue "Un día perfecto" para Unión, todo gracias a las actuaciones "Estelares" de muchos de sus protagonistas...