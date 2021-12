https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 14.12.2021

El ex jugador de Colón y River le restó total importancia a la derrota del equipo en el clásico y la minimizó por completo. "Colón va a jugar una final más y eso es lo que vale", dijo.

Analizó el clásico y se enfoca en la final con River Cristian Castillo, filoso y punzante: "Colón es el Rey de la ciudad"

Picante y filoso Cristian Gastón Castillo. Sin pelos en la lengua, tirando frases fuertes con "gastada" al tradicional rival. Su carrera arrancó en Atlanta pero su nombre lo hizo en Colón, cuando siendo un pibe de 18 o 19 años llegó con su desfachatez y su potrero encima a ganarse el corazón del hincha sabalero. Pancho Ferraro casi lo adoptó como un hijo más en aquélla inolvidable campaña de 1997, cuando Colón fue subcampeón y le propinó una paliza inolvidable al River de las estrellas (que luego fue campeón), metiéndole 5 goles en el Centenario. Cristian Castillo habló en Café con Fútbol, el programa que se emite los lunes a las 19, con repeticiones a lo largo de la semana, por Cable y Diario. Y tiró frases fuertes.

-¿Qué pasó con Colón el sábado en el clásico, Cristian?

-Lo del sábado no lo tuve muy en cuenta, pero ahora estoy tachando los días como los presos para que llegue nuestro gran día, que es el sábado que viene... El del clásico fue un partido más... Colón está para grandes cosas y no para un clásico... Está para jugar una final, como lo viene haciendo últimamente, como en la Sudamericana, como la de Racing en San Juan o esta en Santiago del Estero... Clásicos se van a jugar muchos... Si es que no desciende Unión en algún momento.

-¿Realmente pensás que fue un partido más para Colón?

-Colón va a jugar una final más y eso es lo que vale... Muchos jugadores están de vacaciones en sus respectivas casas y los de Colón están entrenando para jugar una final... Yo los entiendo a los de Unión, las expectativas para el jugador de Unión y la gente era ganarle a Colón... Pero como dijo Domínguez, Colón está pensando en grande, ya está clasificado para la Libertadores y pensando en la final con River.

-¿Y el hincha de Colón?

-La gente de Colón estaba desanimada en relación al clásico... La gente está con la mente puesta en River... Somos los dueños de la ciudad y la estrella en el pecho nos hace más dueños todavía de todo Santa Fe.

-¿Hubieses puesto todos los titulares como hizo Domínguez sabiendo que siete días después se juega una final?

-La verdad que nunca me puse en el lugar del otro, así que no te puedo decir qué hubiese hecho... Estuve con Eduardo Domínguez haciendo una publicidad hace un tiempito atrás y charlamos mucho... Quizás hizo una prueba, quizás planteó el partido de Unión pensando en River.... No sé, no estoy en su cabeza... Yo le estoy totalmente agradecido a Eduardo y a los jugadores... ¡Perdimos 3 a 0, ¿y?!... Cuando Unión tenga una estrella en el pecho nos sentamos y hablamos...

-¿En serio no te sentaste a ver el partido con una expectativa distinta?

-Tenía cero expectativa en este partido, no nos sumaba nada... A ver, ya estábamos adentro de la Libertadores, hay que pensar en River, no había otra cosa para analizar... No pasó nada, agradecido ciento por ciento a los jugadores y cada uno va a tener una estatua.

-¿Farías tiene cosas de Cristian Castillo?

-Es un proyecto divino. Tiene unas condiciones tremendas, me lo crucé en la publicidad que hicimos para la marca que viste a Colón y me parece un chico extraordinario, no tiene techo, ojalá pueda ir a River porque tiene más cualidades para River que para Boca... Y que luego se vaya a Europa. Está bien aconsejado, conozco a uno de sus representantes, que jugó conmigo en River. Ojalá pueda sacar un rédito económico, porque fue formado en el club.

-¿Qué es de tu vida?

-Con el fútbol nada, disfrutando de mi hijo que cumple cinco años, disfrutando la vida que es tan linda y aprovechando, porque, cuando jugaba, el fútbol me robaba mucho tiempo... Ahora le dedico tiempo a la gente que quiero y esperando el sábado con muchas ganas. Hay que tener fe.

-¿Cómo lo plantearías el partido a River?

-Mirá, lo voy a ver muy seguido a River. Es un equipo que te ahoga, te presiona, no te deja jugar, tiene pases entre líneas y todos los jugadores están pasando por un gran nivel. Hay que estar bien armaditos de atrás para adelante y volver a jugar como en el torneo pasado, donde Colón fue un gran campeón. Fue el mejor equipo de la Copa de la Liga. Y para River, que haya salido campeón Boca es un incentivo más. No hay que darles chances porque te lastiman. Hay que dejar la vida, como la dejan siempre los jugadores de Colón.

-¿Pensás en que habrá otra estrella para Colón?

Este es el mejor año de nuestras vidas, el 4 de junio lo vamos a festejar de acá hasta que no estemos más en esta vida. Colón es el rey de la ciudad, evangelizo a Colón en todos lados. Tenemos la estrella, ya está. El 4 de junio quedó tatuado en nuestro corazón y en algún momento lo voy a hacer, me voy a tatuar la estrella en mi cuerpo.