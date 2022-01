https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 01.01.2022

El pope máximo tatengue durísimo con la oposición

Spahn: "Hubo unionistas con cara de velorio después del clásico"

Dijo que se enfoca en el armado del plantel y no en las elecciones que asoman en el 2022 en el Club Atlético Unión. Aseguró que Márquez y Blandi no seguirán jugando en la entidad. Explicó qué es lo que falta para iluminar por completo el 15 de Abril.

Ironía electoral. En medio de los últimos acontecimientos públicos (fue imputado por la Justicia), el presidente Luis Spahn "atendió" a una parte de la oposición. Dijo que se pusieron tristes lo que Unión le ganó el clásico a Colón y clasificó a la Sudamericana. Crédito: Manuel Fabatía

Por Redacción EL SEGUIR En diálogo con el programa "La Central Deportiva", el presidente de Unión hizo declaraciones ruidosas antes que termine el 2021 y dejó activadas varias "bombas" para todos los tatengues:

- Tema Orlando City y Gastón González: "No tenemos jugadores a la venta. Si alguno quiere crecer económicamente y hay una oferta importante, vamos a darle salida, pero tenemos que ser firmes y no ceder ante la necesidad".

- El proyecto deportivo: "Querer salir campeón no puede ser un objetivo, debe ser una consecuencia. Nos hemos tuneado y fortalecido, pero no sé si me presentaré en las elecciones. Ahora estoy pensando en el armado del plantel. Hubo unionistas con cara de velorio después del clásico porque saben del impacto que tiene en el tema eleccionario".

- El acierto de Munúa: "Hace muchos años venimos siguiendo a los técnicos que pasan por Nacional de Uruguay. Hasta pensamos en traer a Gallardo y del Cacique Medina teníamos referencias desde que dirigía en reserva".

- Los pibes de Unión: "Tenemos que subir los sueldos de los chicos jóvenes. Que sientan que el club los reconoce".

- El fútbol argentino: "Yo objeté a Tinelli antes de que asuma. Se lo dije a Tapia y a otros dirigentes. No puede administrar los fondos generales con semejante desbarranco en su club. Me dijeron es político, después lo arreglamos. Ahora quieren incinerarnos".

- La luz del 15 de Abril: "Para terminar la obra de iluminación necesitamos una medida de hierros que no se consiguen. El rubro de la construcción no está fácil. Es algo que excede a Unión"

- La movida contra Tinelli: "No puede ser que la movida para sacar a Tinelli la encabecen un par de dirigentes que quieren asumir. Si eras de la mesa chica, tendrías que haberlo solucionado ahí. Se parece al mamarracho del torneo de 30 equipos, sin descensos".

- Su relación con Madelón: "Extrañar a Madelón es como extrañar a una suegra. Los técnicos son una máquina de pedir cosas y de exigir. Y quieren más".

- Los errores del "Vasco" en Unión: "Azconzabal cometió algunos errores. Uno: la forma de motivar al plantel. Otro: presionar a los jugadores con los cambios. Pensó que si los sacaba, se iban a matar para estar en el próximo partido y no le dio resultados"

- El futuro de "Cuqui" en Unión: "Fernando Márquez no va a continuar. Va a seguir su carrera en Belgrano".

- El "paquete" del "9" de Chile: "A Nicolás Blandi no se le va a dar la oportunidad de seguir en Unión".

- Los que buscan renovar: "Estamos gestionando para retener a (Sebastián) Moyano y (Juan Manuel) García. Ya le pasamos la oferta por Roldán a Su Majestad (en referencia a Juan Román Riquelme). La Comisión de Boca siente que está allá arriba, que están ocupados con sus refuerzos y que lo nuestro es un tema menor: con el jugador ya tenemos un acuerdo".

- Los nombres que suenan: "Teníamos cerrado a Cristian Zavala, pero lo apretaron diciéndole que si venía a Argentina no iba a participar más en la Selección de Chile y se fue a Colo Colo". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

