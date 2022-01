https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 12.01.2022 - Última actualización - 10:42

10:39

Genera irritación e inflamación de las vías aéreas bajas y altas en personas con enfermedades previas y en quien no tiene antecedentes. Esto aumenta las chances de contagiarse de Covid. Hay que ventilar los ambientes y cerrar todo cuando la contaminación es mayor.

No es niebla. El humo cubre la ciudad de Santa Fe desde hace varias semanas, y con él vuelan pequeñas partículas producto de la combustión que dañan las vías respiratorias. Crédito: Pablo Aguirre

No es niebla. El humo cubre la ciudad de Santa Fe desde hace varias semanas, y con él vuelan pequeñas partículas producto de la combustión que dañan las vías respiratorias. Crédito: Pablo Aguirre

Incendios de pastizales El humo de las quemas perjudica la salud y recomiendan usar barbijo Genera irritación e inflamación de las vías aéreas bajas y altas en personas con enfermedades previas y en quien no tiene antecedentes. Esto aumenta las chances de contagiarse de Covid. Hay que ventilar los ambientes y cerrar todo cuando la contaminación es mayor. Genera irritación e inflamación de las vías aéreas bajas y altas en personas con enfermedades previas y en quien no tiene antecedentes. Esto aumenta las chances de contagiarse de Covid. Hay que ventilar los ambientes y cerrar todo cuando la contaminación es mayor.

Desde hace semanas, la ciudad de Santa Fe está cubierta por un manto de humo, producto de las persistentes quemas de pastizales en sus alrededores. Esto tiene consecuencias en la salud de los vecinos, y no sólo de quienes tienen antecedentes de enfermedades respiratorias. Por esta causa, las consultas a especialistas han aumentado.

El médico neumonólogo, Martín Maillo, respondió una serie de preguntas para explicar los daños que produce en la salud humana esta contaminación ambiental; por qué puede agravar cuadros de Covid, e incluso, aumentar las chances de contagiarse; y la pregunta del millón: ¿hay alguna forma de protegernos?

- ¿Cómo y por qué el intenso humo de quema de pastizales que cubre Santa Fe puede afectar las vías respiratorias y la salud en general?



- La quema de pastizales que estamos viviendo tiene la particularidad de generar una gran irritación en la vía área, en el aparato respiratorio superior, tanto en personas con enfermedades respiratorias previas, por ejemplo, alergias, como también en quienes no tienen antecedentes de enfermedades preexistentes. Y esto se debe a que la combustión de material orgánico, como en este caso serían los pastos, genera no solamente la producción de humo de biomasa, de origen biológico, que tiene particularidades de ser irritante y de afectar la vía aérea baja y alta, generando inflamación, sino que el material particulado que se eleva, es decir, las pequeñas partículas producto de esta combustión que vuelan, son lo suficientemente importantes en cuanto a cantidad, tamaño y a que vienen con calor en forma incandescente, que producen una irritación de vía aérea alta que genera los síntomas de malestar típicos de irritación, picazón, secreción en nariz, garganta y ojos, y esto predispone a aumentar el riesgo de infecciones en ese lugar. Por eso, las personas que tienen infecciones por humo de biomasa tienden a tener más chances de agarrarse infecciones respiratorias. En el contexto actual, con la circulación de la tercera ola de Covid en nuestra región, aumenta inclusive las chances de contagiarse de esta enfermedad por contar con un terreno inflamatorio propicio para esa infección. Por otro lado, tiene una particular importancia la presencia de este tipo de irritación en la vía aérea por el humo, ya que muchas veces se confunde y retrasa el diagnóstico de la enfermedad infecciosa, poniendo en riesgo de mayor contagio a otro grupo de personas y de retraso en la atención de pacientes con Covid-19.

- Que los incendios persistan durante varios días seguidos, como ocurre en la actualidad ¿puede agravar el cuadro de personas afectadas?



- La persistencia de la inhalación de humo en nuestra zona aumenta la cantidad de personas que padecen esta inhalación tóxica a medida que los días van transcurriendo. Por otro lado, quienes tienen antecedentes de enfermedades respiratorias persistirán con una desestabilización de los síntomas o con incremento de sus síntomas habituales por mayor cantidad de tiempo mientras dure la exposición ambiental y hasta en días posteriores.

- ¿Recibieron consultas por este tema en las últimas semanas?



- Sí, se han recibido consultas fundamentalmente de personas con antecedentes de enfermedades respiratorias, alérgicas, que son quienes ven exacerbados los síntomas, pero también hay un incremento en el número de consultas, ya que los síntomas se confunden con los iniciales de Covid, que ha hecho que personas busquen la asistencia de los centros de covid para hisoparse.

Martín Maillo, médico neumonólogo.Foto: Archivo El Litoral

- ¿Hay alguna manera de protegerse para minimizar los riesgos?



- La mejor manera de protegernos en este momento es con la utilización de tapabocas el mayor tiempo posible, tanto en la vía pública como en el interior de los lugares de trabajo, y de los domicilios si fuera necesario, todo dependerá de la ubicación y ventilación de la vivienda. Por cuestiones relacionadas con la tercera ola de la pandemia, adherirnos a la utilización del barbijo prevendrá también los efectos de esta contaminación ambiental en la salud de las personas.

La ventilación de los espacios cerrados también es importante, pero hay que tratar de cerrar las ventanas durante los momentos de mayor exposición a humo en el ambiente.

- ¿Hay personas que pueden resultar más afectadas?



- Los mayormente afectados son las personas que ya tienen algún factor de predisposición para el desarrollo de enfermedades o síntomas respiratorios, también pueden ser afectados si tienen una exposición muy alta aquellas personas que tienen antecedentes cardiológicos severos o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), ya que ante la exposición de humos pueden tener exacerbaciones, afecciones respiratorias y descompensaciones de los cuadros cardiológicos complicados. Por eso es que los pacientes con enfermedades respiratorias, cardíacas y otras enfermedades severas pueden verse desestabilizados en este momento.



En embarazadas es un tema álgido, está demostrado que puede llegar a generar trastornos en el desarrollo del feto, pero con exposición sumamente prolongada al humo de biomasa, no tanto en la exposición accidental o casual como es el caso.

- ¿Puede complicar más a quien está padeciendo Covid?



- En pacientes que padecen covid en este momento, independientemente de la severidad, el hecho de irritar la vía aérea suma un factor de agresión hacia el aparato respiratorio que no solamente incrementará los síntomas y dará mayor disconfort a la persona, sino que además, podrá poner en peligro su salud, aumentando la gravedad de la misma infección. Por lo tanto, la exposición a humo ambiental de personas que están cursando covid tiene un efecto totalmente deletéreo y riesgoso.