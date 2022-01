https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fallo unánime

Novak Djokovic no pudo evitar ser deportado y se queda sin jugar el Australian Open

Una Corte Federal rechazó el recurso presentado por el número 1 del mundo. El serbio no podrá defender el título. Será reemplazado por el italiano Salvatore Caruso en el cuadro principal.

Crédito: Reuters



Crédito: Reuters

Una Corte Federal rechazó este domingo por la madrugada por unanimidad el recurso presentado por el número 1 del mundo Novak Djokovic contra su deportación, lo que impide al tenista defender el título en el Abierto de Australia que comenzará por la noche en Melbourne. El presidente del tribunal James Allsop y los otros dos magistrados Anthony Besanko y David O'Callaghan emitieron el fallo después de una extensa audiencia virtual en la que los abogados del jugador y del Gobierno expusieron sus argumentos. Djokovic, que siguió la mediación desde una de las oficinas de su representación, a la que llegó procedente de un centro de detención de inmigrantes ilegales, se manifestó "profundamente decepcionado" con la decisión, que acatará sin margen para nuevas apelaciones. Tenés que leer "Estoy extremadamente decepcionado", manifestó Djokovic tras ser deportado de Australia El serbio, reemplazado por el italiano Salvatore Caruso en el cuadro principal del Aus Open, anunció que dejará el país en las próximas horas cuando aborde un vuelo de la empresa Emirates rumbo a Dubai. El ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, quien decidió revocarle la visa el pasado viernes luego de una primera victoria parcial de Djokovic en la justicia del estado de Victoria, celebró la sentencia del tribunal con un comunicado que subraya "la sólida política de protección de fronteras que puso a salvo a Australia durante la pandemia de Covid-19". "Los australianos han hecho grandes sacrificios para llegar a este punto y el gobierno de Morrison está firmemente comprometido en proteger esa posición", añadió el funcionario. El presidente serbio, Aleksandar Vucic, envió su apoyo al tenista y consideró que Australia "se está humillando a sí misma" con el fallo que clausura días de "maltrato" recibido por el nueve veces campeón en Melbourne.

