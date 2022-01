https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 16.01.2022

Entretelones de la política provincial González por González

El rumor ya estaba instalado en el Palacio Municipal y se concretó durante la primera reunión del año del llamado Ente de Coordinación del Área Metropolitana (ECAM), encuentro que encabezó Emilio Jatón acompañado -en forma virtual- de intendentes y presidentes comunales de la región.

Fue la última reunión que tuvo al ex senador y ex ministro de Salud, Miguel González, como secretario ejecutivo del ente. En su reemplazo fue designado Silvio González, saliente intendente de San José del Rincón. "Me imagino un ente que sólo planifique a largo y mediano plazo, sino que también atienda las urgencias", dijo al hacerse cargo de la secretaría.