https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 23.01.2022 - Última actualización - 11:57

11:56

Ocurrió durante la tarde del sábado, en momentos que una intensa lluvia caía sobre la capital provincial.

A la altura del Mercado de Abasto Reventón y choque en Circunvalación Oeste Ocurrió durante la tarde del sábado, en momentos que una intensa lluvia caía sobre la capital provincial. Ocurrió durante la tarde del sábado, en momentos que una intensa lluvia caía sobre la capital provincial.

Durante la tarde del sábado, en momentos que una intensa lluvia caía sobre la ciudad, se produjo un accidente de tránsito sobre Avda. Circunvalación Oeste, intersección con Mercado de Abasto.

Se vio involucrado un Chevrolet Onix, guiado por un hombre de 66 años, quien reveló que momentos antes reventó el neumático delantero, lado conductor, que lo hizo impactar en un primer momento contra el guardarrail central y luego de realizar varias maniobras quedar sobre la banquina, mano ascendente, unos 300 metros antes del mercado de Abasto.

Por fortuna, el conductor del rodado no resultó lesionado. No obstante personal de la Agencia de Seguridad Vial procedió a señalizar la zona del siniestro con conos y balizas a la espera de una grúa particular.