https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 24.01.2022 - Última actualización - 10:24

10:21

La falta de sanción del proyecto de gastos y recursos tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial, impide contar con una pauta inflacionaria oficial y avalada por ley. Aun así, las conversaciones arrancarán en febrero. La semana que viene, dará el puntapié inicial el gobierno central con los docentes.

Provincia y Nación sin presupuesto Previa de paritarias en Santa Fe con una cuota adicional de incertidumbre La falta de sanción del proyecto de gastos y recursos tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial, impide contar con una pauta inflacionaria oficial y avalada por ley. Aun así, las conversaciones arrancarán en febrero. La semana que viene, dará el puntapié inicial el gobierno central con los docentes. La falta de sanción del proyecto de gastos y recursos tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial, impide contar con una pauta inflacionaria oficial y avalada por ley. Aun así, las conversaciones arrancarán en febrero. La semana que viene, dará el puntapié inicial el gobierno central con los docentes.

La negociación paritaria tendrá este año una cuota adicional de incertidumbre. Y ello será tanto a nivel nacional como provincial. Desde el gobierno central, ya la próxima semana se conocería la convocatoria para la Ctera a fin de iniciar la negociación con el sector docente. Así lo habían acordado las partes en noviembre del año pasado. En Santa Fe, no hay fecha estipulada todavía, pero se descuenta que la primera cita también será a partir del mes que viene.

Las dos instancias – nacional y provincial- tendrán como denominador común la ausencia de una pauta inflacionaria concreta y avalada por la sanción de una ley. Claro que el eventual aumento de precios había sido estimado; la Nación lo calculó en un 33% para este ejercicio y la misma variable tomó la provincia para sus proyecciones. El indicador fue incluido en el proyecto de presupuesto 2022 tanto de la Nación como de la provincia. Pero ninguno de los dos logró ser convertido en ley. En el Congreso, la disputa con la oposición y las esquirlas internas terminaron haciendo naufragar la iniciativa. En la provincia, la Cámara de Diputados tras objetar métodos del Poder Ejecutivo en la negociación, decidió "posponer" para este año el tratamiento del proyecto y su eventual aprobación. Para ello, también habrá que esperar que avance febrero.

Sin "ley de leyes" tanto a nivel nacional como provincial, la paritaria 2022 comenzará con la carencia de un parámetro clave para guiar la discusión. "La ausencia de una pauta inflacionaria aprobada por la correspondiente ley de presupuesto no impide la negociación, pero le imprime una cuota de incertidumbre. Se puede discutir igual, pero tener esa pauta establecida le permite tanto a los gremios como al gobierno arrancar desde un piso oficial establecido a partir de una iniciativa que tiene fuerza de ley", planteó a El Litoral el ministro de Trabajo, Juan Pusineri. El funcionario no aventuró fecha de la convocatoria oficial en la provincia, aunque no descartó que la semana próxima, a la luz del inicio de la discusión nacional, puedan comenzar contactos informales sobre todo con los gremios docentes.

Criterio

Respecto de cuáles serían los posibles criterios de negociación en la provincia, el ministro de Trabajo evitó dar precisiones por entender que es aún prematuro, y por la propia incertidumbre que genera la falta de un presupuesto sancionado. De todos modos, deslizó que en términos estructurales, seguramente resulte una paritaria similar a la de 2021. "En trazos generales y a título personal, imagino una negociación que implique nuevamente acuerdos salariales en términos anuales, con una posible revisión o chance de reapertura de la discusión, probablemente, a mitad de año", planteó. Ello vuelve a excluir la chance de incorporar una cláusula gatillo, que actualice salarios de manera automática en función de la inflación.

Pusineri ratificó, asimismo, que tal como se viene dando en los últimos años, la provincia seguirá atentamente el desarrollo de la negociación nacional. "No vamos a tener en Santa Fe ninguna definición antes de que avance la discusión entre los gremios docentes y el gobierno central. Haremos un monitoreo permanente de esa discusión", concluyó.