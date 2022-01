https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 25.01.2022 - Última actualización - 19:30

19:04

Tadeo Baruffato obtuvo la mejor marca y llegó primero en el Triatlón Internacional de La Paz, Entre Ríos. En diálogo con El Litoral, contó la experiencia: "Aún no termino de caer". Superó todas las adversidades y logró su meta.

"Ganarlo fue un boom, un sueño, no me lo esperaba", relató a este diario el joven santafesino. Crédito: Gentileza

"Ganarlo fue un boom, un sueño, no me lo esperaba", relató a este diario el joven santafesino. Crédito: Gentileza

Resiliencia La historia del joven de tan sólo 19 años que logró ganar un triatlón internacional Tadeo Baruffato obtuvo la mejor marca y llegó primero en el Triatlón Internacional de La Paz, Entre Ríos. En diálogo con El Litoral, contó la experiencia: "Aún no termino de caer". Superó todas las adversidades y logró su meta. Tadeo Baruffato obtuvo la mejor marca y llegó primero en el Triatlón Internacional de La Paz, Entre Ríos. En diálogo con El Litoral, contó la experiencia: "Aún no termino de caer". Superó todas las adversidades y logró su meta.

Mientras algunos santafesinos duermen la siesta, otros están trabajando, estudiando o realizando alguna que otra actividad, Tadeo Baruffato, un chico de sólo 19 años, agarra su bicicleta y pedalea varios kilómetros por la ciudad de Santa Fe en un horario donde el tráfico le permite ir más tranquilo.



En otro momento de su día, ya sea por la mañana o por la tarde, se dedica a correr en las calles santafesinas o nadar en las piletas de algún club. Así es como se entrena el último ganador del Triatlón Internacional de La Paz. Es santafesino, resiliente y con un gran futuro en el deporte.



En el fin de semana más caluroso del año en el país hasta el momento, se llevó a cabo en Entre Ríos el reconocido Triatlón Internacional de La Paz realizado el tercer sábado de enero de cada año. La temperatura, que alcanzó los 40°C y la bajante del Río Paraná, que dificultaba la prueba de natación, no fueron un impedimento para que se desarrolle la competencia. 1.500 metros nadando, 40 kilómetros en bicicleta y 30 km. corriendo es la distancia que comprende la prueba donde el santafesino Tadeo Baruffato fue el ganador.

Marcelo Visuara y Juan Carlos Luqui, entrenadores del equipo Santa Fe Triatlón, junto al joven ganador.Foto: Gentileza



"El tramo en bicicleta se me tornó un poco largo para lo que estaba acostumbrado", afirma Tadeo en diálogo con El Litoral. La ola de calor fue soportada gracias al entrenamiento en horas de la siesta que desarrolla en esta capital pero, sin embargo, lo más importante era "la fortaleza mental", cuenta el ganador de la competencia.



"Había hecho una planificación de la carrera, de lo que me esperaba; sabía que había momentos críticos que había que estar fuertes de cabeza. Mantenía la cabeza fría y sabía que era un día largo que podía pasar cualquier cosa y no tenía que desesperarme si algo malo pasaba", narra Tadeo respecto de los pensamientos y momentos que atravesó durante las 2 horas, 3 minutos y 33 segundos que le llevó completar la prueba que cuenta con distancias olímpicas.



La carrera y el glorioso final



"Ganarlo fue un boom, un sueño, no me lo esperaba; hasta ahora no termino de caer", dice el joven y agrega: "A medida que la gente me va felicitando y con la fiesta que se vive ahí en La Paz empezás a decir: '¡Esto pasó posta. Fue una locura!'".



Antes de la carrera, Tadeo cuenta que habló con su papá Oscar Baruffato, quien lo inició en el deporte y que también corre este tipo de competencias. "Con un top 10 en la general me voy contento", fueron las palabras de hijo a padre. Sin embargo, casi como una utopía, el muchacho fue el primero en la general y ganó la competencia en su primera vez como categoría mayor y recorriendo una distancia olímpica.



"Es una competencia mítica y todos quieren ganarla, con el top 10 yo me iba feliz", confiesa el joven con una sonrisa.

Tadeo Baruffato en otra competencia previo a ganar el triatlón en La Paz.Foto: Gentileza



El salto del fútbol al triatlón

Tadeo era arquero en un club de la Liga Santafesina, comenzó a jugar en 2010 cuando su categoría aún jugaba con arcos chicos. Sin embargo, el paso a inferiores menores y el cambio de arco chico a los reglamentarios de 7,32 mts de largo x 2.44 de alto lo alejaron de la posición. "Cuando vi los arcos grandes me asusté y dejé", relata Tadeo entre risas. "Me llamaron para que vuelva, jugué de lateral derecho y luego de central pero cuando agarraba la pelota me ponía nervioso y eso no le puede pasar a un futbolista", cuenta.



Fue en 2012 cuando Tadeo se enamoró de los maratones hasta llegar a ser un triatlonero. En octubre de ese año, su papá lo invitó a una maratón en el Parque Federal. Short de fútbol y zapatillas de fútbol 5 fue el outfit de Tadeo ese día que seguro ni se imaginaba el momento que iba a vivir casi 10 años después.



"Probé y quedé enganchadísimo, corría todas las carreras que había. En enero fui a La Paz en infantiles y en 2015 cuando dejé el fútbol me dediqué de lleno al 'tria'".



Tadeo corrió 3 años el Triatlón Internacional de La Paz en categorías infantiles, luego por cuestiones económicas no fue más pero siguió entrenando, enfrentó adversidades y volvió en este 2022 para arrasar con la competencia en su primera carrera con distancia olímpica.



Ahora le espera un Campeonato Argentino Sub 23 y un Sudamericano en Formosa como próximos objetivos pero sin dudas, nunca olvidará ese 15 de enero de 2022 donde fue a buscar el top 10 y se quedó con la posición número uno de la "competencia que todos quieren ganar".





Cómo es el entrenamiento

Mayo a noviembre: entrenamiento general

A partir de noviembre: entrenamiento específicos y más intensos porque se acercan las competencias.

Diciembre: durante todo el mes, Tadeo realizó un entrenamiento específico a distancia para prepararse para el Triatlón en La Paz.

Triatlón en Santa Fe

En la ciudad, hay varios escenarios donde se puede entrenar bastante bien: el Parque Federal, la Costanera, el Parque Sur e incluso varios clubes con piletas para entrenar natación. A comparación de otras ciudades, "hay que ser agradecidos", dice Tadeo respecto a la gran cantidad de lugares donde puede desarrollar su actividad.