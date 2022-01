Se reúne por primera vez la mesa de Transporte: estudian nuevos recorridos para la ciudad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 26.01.2022 - Última actualización - 12:57

12:51

Participan funcionarios, concejales y empresarios. Fue convocada por el Municipio, a las 14, en la estación Belgrano. Buscan consenso para los cambios que se vienen en un sistema en crisis.

El último aumento del precio de colectivos en la ciudad de Santa Fe no dejó conforme a los empresarios. Fue un 40% por debajo de lo que habían estimado en su estudio de costos. La negociación con las autoridades municipales fue tensa, y a cambio se les ofreció seguir gestionando una suba de subsidios ante Nación y Provincia y avanzar rápidamente en la implementación de nuevos recorridos que permitan hacer más eficiente la prestación del servicio.

¿Qué implica? Ajustarlos a las nuevas demandas de los ciudadanos, que no son las mismas que antes de la pandemia. Con este objetivo, el municipio convocó por primera vez para este miércoles a la Mesa de Seguimiento de Transporte, creada por ordenanza en junio pasado, cuando se declaró en emergencia al transporte público por colectivos por 180 días (ya vencida). El encuentro se pautó para las 14, en la estación Belgrano, y reunirá a funcionarios, concejales y empresarios para empezar a conversar y a buscar consensos sobre estos cambios que, en principio, quieren implementar desde marzo.

Cambios en estudio

Desde la Municipalidad prefirieron no adelantar nada hasta tanto inicien la conversación con los distintos actores. Por su parte, Roberto Albisu, asesor del Grupo Ersa -que opera 5 líneas en Santa Fe y muchas otras en distintas ciudades del país-, explicó así los lineamientos de los cambios en análisis: “Buscamos tener una oferta adecuada a la demanda que realmente tienen los distintos lugares, y no tener servicios donde no hay ningún tipo de carga de pasajeros”. Parte del diálogo con el Municipio se basa en “mejorar los recorridos, establecer una frecuencia de 10 minutos en todos los servicios que tiene la ciudad, tener mayor contacto y conectividad entre las empresas y ser claro en los servicios que se prestan”, agregó. “Los cambios no son de estructura, sino de usos y necesidades diferentes, y algunos van a depender de la infraestructura que la Municipalidad ponga en las calles, en pavimentación, por ejemplo”.

Es cierto que la pandemia trajo cambios en las formas en que las personas se movilizan por la ciudad. Los motivos son diversos: el temor al contagio, la pérdida del empleo, el auge del home office en algunas áreas, el crecimiento de comercios barriales, y el deficiente servicio que prestan las empresas que obliga a esperas eternas del colectivo. Esto ocasionó que se elijan otros medios de transporte y una caída de pasajeros de colectivos, que hoy roza el 40% respecto a antes de la pandemia.

Las empresas vienen explicando que se ha afectado la ecuación económica y ya no les resulta rentable el sistema cómo funciona hoy. Además, aún no tienen ninguna definición sobre el aumento de subsidios para este año, que quedó en stand by cuando no se trató el Presupuesto nacional a fines del año pasado. El aumento de tarifa fue un alivio “pero necesitamos que resuelvan los aportes de subsidios, si no aparece la plata va a haber conflictos gremiales y de paralización de servicio”, anticipó Albisu.

Estudios

A pedido del municipio, las tres universidades que tienen sede en la ciudad -UTN, UNL y UCSF- están trabajando en un estudio que tiene tres partes: diagnóstico, costo y estaciones de transferencia; y ya han entregado resultados de las dos primeras.

Pero concejales de Juntos por el Cambio vienen reclamando una mirada integral de la movilidad en la pospandemia, que no contemple solo a los colectivos, a partir de “la realización de estudios serios para un sistema de movilidad eficiente, integral, sustentable y con mirada metropolitana” que tenga en cuenta la pospandemia y las nuevas formas de movilidad. Y proponen convocar “urgente” a los especialistas de las universidades.

Nueva licitación

Mientras tanto, sigue en pie el compromiso del intendente Emilio Jatón de generar un nuevo proceso licitatorio para el servicio de colectivos, que anunciaría en su discurso de inicio de sesiones ordinarias del Concejo Municipal.



Roberto Albisu cree que “hay que refundar el sistema”, con mayor participación del Estado.



- ¿Sobre qué pilares?



- Hay que generar más operadores porque hoy ninguna empresa tiene capitales genuinos para invertir, o sea que el Estado sea el titular del parque móvil y que las empresas pongan el know how de operación dentro del sistema. El 100 % en manos del Estado trae aparejado los grandes problemas de toda empresa pública que es la sobredimensión de empleados y la carencia de la aplicación de la inversión. El Estado tiene que participar porque es el dueño del servicio, pero tiene que ser un proceso donde se exija porque el colectivo más nuevo cuando salgamos de la pandemia va a tener 6 años y el promedio de antigüedad de un coche hoy es de 9 años, nadie renovó absolutamente nada y este año va a ser muy difícil reconvertir la flota.

La discusión está abierta y todo hace suponer que 2022 será un año de cambios para el servicio de transporte público por colectivos. Dependerá de los consensos que se alcancen y de las decisiones que se tomen y en qué tiempos. Qué actores quedarán en pie, es pronto para saberlo. Lo importante es que no se pierda de vista la necesidad de movilizarse del ciudadano: sin un servicio público eficiente, elegirá otras formas. Y quizás no sean las más adecuadas para la convivencia en el espacio público y la sostenibilidad ambiental de la ciudad.