Farías, la venta, Colón y un 20 por ciento de Santa Fe Fútbol

En 2015, el jugador pasó junto a varios más de Santa Fe Fútbol a Colón. Allí se firmó un convenio en el que el club sabalero se compromete a abonar el 20 por ciento del futuro ingreso. Cuando era muy niño, había iniciado su carrera en UNL.

Hasta lo que se pudo averiguar, de manera "oficiosa", Colón tiene en sus manos una oferta concreta de venta por Farías y tal como lo anticipó El Litoral, sería la de River. Lo que debe saber el hincha sabalero es que haya o no, se acepte o no, el jugador se quedará a jugar la Libertadores y la Copa de la Liga Profesional en Colón y, al menos, hasta el mes de mayo, continuará en Santa Fe.

Hasta allí la parte informativa. La usina de rumores no para y varias declaraciones de Martín Sendoa, su representante, agitan el avispero. Por ejemplo, dijo que Farías fue "amenazado" y que gana, con los descuentos, "93 o 94 mil pesos de bolsillo" (algo que desde Colón se desmiente rotundamente). Sea quién sea el que tenga la razón sobre esto último, es muy posible que haya algo que resulte irrebatible: que Farías gana poco dinero en función de su cotización. Una realidad que no se puede desconocer ni desmentir. Y que -también posiblemente- forme parte del tejido de relaciones que hoy existe entre dirigencia y representante.

Dicho esto, hay otro aspecto que no se puede desconocer: Facundo Farías no hizo toda su carrera futbolística en Colón. Jugó en Universidad Nacional del Litoral desde la escuelita de fútbol, cuando su abuelo lo acompañaba (algo que Farías siempre ha referenciado). Después pudo jugar en Unión o en Colón, pero la familia decidió que pase a Santa Fe Fútbol. Y en 2015, se produjo la salida de una gran cantidad de jugadores, cuando el club decidió dejar de participar en los torneos de la Liga, a Unión, a Colón y a otros equipos.

En el caso de Colón, además de Facundo Farías, fueron Yonatan Pallero, Julián Lemercier, Tobías Villalba, Milton Martínez, Andrés López, Ignacio Sanessi, Bruno Espíndola, Federico Tablada, Mirco Godoy, Juan Cruz Barrionuevo, Ignacio Juárez, Javier Vallejos, Ignacio Consiglio, Nicolás Modotti, Luciano Díaz, Nazareno Luque, Joaquín Quiroz, Thiago Motta, Carlos Jatón, Francisco Iglesias, Damián Renk, Nahuel Curcio, Nicolás Orellano y Gianfranco Obregón.

Ninguno de los mencionado, claro está, llegó al nivel de Farías, pero en aquél momento se hizo un convenio por el cuál -al margen de los mecanismos de solidaridad y derechos de formación vigentes- Colón se obligó a abonarle a Santa Fe Fútbol el 20 por ciento del ingreso producido por el préstamo o venta de cualquiera de estos futbolistas a cualquier club del país o el extranjero.

Este es el cuadro de situación de algo que está en el tapete desde hace bastante tiempo. El caso Farías se ha "mediatizado" por la calidad futbolística del jugador (que fue decreciendo en el último torneo a la par del resto de sus compañeros) y también por la manera en la que se instaló su nombre con las permanentes apariciones públicas de su representante, ahora convertido en "padre" del jugador, al que lamentablemente le falta su núcleo familiar directo.

Lo primero es lo primero: si se hace o no la venta. Colón tiene la palabra -y la oferta- para decidir por sí o por no, la forma, el monto, el momento del ingreso del dinero y la salida del jugador. Esto último es lo que parece más claro: no se va en lo inmediato y se queda a jugar la Copa de la Liga y la Copa Libertadores en Colón.

De local en Patronato y el "9"

Los directivos de Colón resolvieron jugar los dos primeros partidos como local, ante Godoy Cruz y Barracas Central, en la cancha de Patronato de Paraná.

El tercer partido como local que tendrá el equipo de Falcioni será nada menos que el clásico, aunque para esa fecha se especula que la cancha estará en condiciones para que se juegue en el Brigadier López.

Colón llevó adelante un trabajo de base muy importante en su campo de juego, un arreglo "que no se hacía desde los tiempos de la Copa América del 2011" y que, se espera, pueda mejorar ostensiblemente y de una manera permanente, por mucho tiempo, el piso del estadio sabalero, máxime teniendo en cuenta que este año volverá a jugar la Copa Libertadores.

Si bien la cancha de Patronato no tiene algunas comodidades que resultan vitales (por ejemplo la cantidad de plateas, en comparación con las que tiene Colón), es lo que el club tiene a mano, como cercanía, partiendo de la base que se evita y descarta la cancha de Unión, donde en otras oportunidades se jugó cuando en el estadio, por diferentes razones, no se podía.

En cuanto a lo que le quita el sueño hoy en día a Falcioni y los dirigentes, que es lograr la incorporación de un "9", continúa en la búsqueda y surgió el nombre del "Keko" Villalva, el delantero ex jugador de River, que viene de jugar en el fútbol paraguayo. Después de haber militado en River y Argentinos Juniors, estuvo varios años en México y su último club fue Guaraní, donde jugó una veintena de partidos el año pasado. Tiene 29 años y es uno de los jugadores que fue ofrecido.