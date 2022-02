https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 06.02.2022

Entretelones de la política provincial Cristina e Isabelita en una comisión

El 1ro de julio de 2024 se cumplirán 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón y ese hecho, más la resurrección de una comisión de homenaje permanente que ha ido perdiendo sus integrantes por el paso del tiempo, ha puesto la lupa sobre un decreto de estos días del presidente Alberto Fernández.

El aniversario de la muerte del tres veces presidente democrático que inició su carrera política con el golpe de Estado de 1943 (del que fue su vicepresidente además de secretario de Trabajo y Previsión) tendrá lugar durante el próximo gobierno nacional y, salvo que sea reelecto, el hoy titular de la Casa Rosada podrá integrar la "Comisión Permanente Nacional de Homenaje al teniente general Juan Domingo Perón", según la letra de su decreto.

El texto invita a "los ex presidentes de la Nación y a las ex presidentas de la Nación vinculados y vinculadas con la trayectoria" del fundador del Partido Justicalista a formar parte, "en carácter honorario" de esa instancia.

Así, podrán estar ya mismo juntas cuando la comisión vuelva a reunirse María Estela Martínez de Perón, la viuda de Perón que lo acompañó como vicepresidenta y asumió la presidencia tras su muerte, y también Cristina Fernández de Kirchner.

Pero si el criterio es más amplio, también podrían formar parte de las reuniones los ex mandatarios interinos (que no fueron votados para ese cargo) Eduardo Duhalde, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño. Y alguien podrá decir que también se lo merece el ex presidente Mauricio Macri que, como parte de su campaña electoral de 2015 y como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, inauguró un monumento a Perón además de sumar a no pocos dirigentes provenientes del justicialismo a su fuerza.