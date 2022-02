https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El fútbol se rige por la legislación nacional

No habrá aforo en Santa Fe: ¡Unión-River a cancha llena!

Se jugará este sábado, desde las 19.15, en el 15 de Abril: el equipo de Gustavo Munúa debuta contra el del "Muñeco" Gallardo. Habrá más de 28.000 lugares y el Tate venderá "generales no socios", tal como ocurrió en el último clásico ciudadano.

Como en el clásico. Más allá de los abonos fijos de palcos, plateas y "los más de 20.000 socios con cuota de febrero", el Tate pondrá a la venta en las próximas horas un remanente de "generales no socios" para los hinchas de Unión del interior de la provincia. "Nada que ver con neutrales, sólo hinchas y socios de Unión", advierten. Crédito: Manuel Fabatía



Por Dario Pignata SEGUIR El presidente de la Asociación Atlética Argentinos Juniors (AAAJ), Cristian Malaspina, que además es el vicepresidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), confirmó en exclusiva a El Litoral que "hace unos días hablé con gente del Gobierno de Santa Fe y ellos nos dejaron en claro que la provincia se manejará con la legislación nacional para el fútbol profesional, por lo que no existirá aforo ni limitantes de ningún tipo en los estadios de la bota invencible". En consecuencia, el Unión-River de este sábado a las 19.15 en el estadio 15 de Abril se jugará a cancha llena y los dirigentes tatengues esperan la misma escenografía que en el último clásico ciudadano: arriba de 28.000 personas. Incluso, el número será mayor porque Unión incorpora a su capacidad los modernos Palcos VIP y Súper VIP, que recientemente exhibió el club en sus redes sociales. "Todo el fútbol argentino profesional está resguardado por la legislación nacional y ya están con el aforo al ciento por ciento. Nunca hicimos desde Santa Fe ninguna norma con el fútbol profesional ni con el básquetbol profesional. El área de competencia con el tema aforo es con las Ligas y el deporte amateur", ratificaron desde el Gobierno de la Provincia ante la consulta puntual de El Litoral. Por lo tanto, no habrá limitante para Unión-River. En este sentido, el montaje que presentará este sábado el 15 de Abril será muy similar al del clásico ciudadano con Colón, en la última fecha, donde el Tate goleó a su tradicional rival y encima clasificó a la Copa Conmebol Sudamericana 2022. O sea que la capacidad estará cercana "a los 28.000 y pico". Hay que recordar que, de cara a este cruce con los sabaleros, Unión incorporó más de 1.000 butacas nuevas en la tribuna sur; ahora, acorde a lo que fue comunicando la propia entidad de la Avenida López y Planes en redes sociales, se suman los Palcos VIP y Súper VIP. Tenés que leer Unión ganó en Rosario y ahora espera por River Para el cruce del equipo de Gustavo Munúa con el de Marcelo Gallardo, este sábado desde las 19.15 en el 15 de Abril, "todos los socios tatengues deberán tener pago sí o sí la cuota del mes de febrero; será el requisito fundamental para entrar a la cancha". Lo otro que resolverá Unión, en las próximas horas, es la venta de tickets "generales no socios", aunque por ahora no trascendió el costo de los mismos. "El viernes, cuando realizamos la asamblea, cerramos con un número que superó por poquito los 20.000 socios. Esta semana, sin dudas, la gente seguirá asociándose, no sólo para el partido con River sino también para la Sudamericana. La idea es poner, como en el clásico, un remanente de generales no socios; nada que ver con neutrales. Apuntamos a hinchas de Unión del interior de la provincia o bien gente de la ciudad que no se puede asociar por cuestiones económicas y elige un partido para poder ir", explican los dirigentes tatengues. En cuanto a la foto del sábado, además de agregarse los Palcos VIP y Súper VIP nuevos, el club presentará algunas modificaciones estructurales, tanto adentro como afuera del 15 de Abril, donde llegará el River del "Muñeco" Marcelo Gallardo. Tenés que leer Roldán, la mayor compra de los últimos 15 años en Unión Como ya lo explicó este diario en un informe especial, entre los trabajos que se realizaron en el estadio, hay que citar el hormigón nuevo en el acceso a la platea alta sur, así como la instalación de los focos en la parte alta recientemente construida, que permitirá que el equipo vuelva a jugar de noche, algo que ocurrirá ya desde el primer compromiso, ante River. También se dejaron previstas las instalaciones subterráneas (eléctricas, corrientes débiles, fibra óptica) y los canales de paso para conexión y desconexión de los grupos electrógenos móviles. Quienes vayan el sábado 12 al 15 de Abril a ver y alentar al equipo de Munúa ante River se encontrarán también con la "desaparición" del foso del sector sur (el oficial), repitiendo el procedimiento que anteriormente se hizo con el norte (Cándido Pujato). Esto le dará la sensación de mayor amplitud al estadio, que tendrá también nuevos portones de salida de equipos al campo de juego. Todas estas modificaciones, más allá de las que eran necesarias (por ejemplo, la iluminación), servirán para seguir modernizando el estadio, dotándolo de las comodidades que el socio y el hincha necesitan, pero a su vez adecuándolo también a las exigencias de la Conmebol para esta reiterada participación del club en la Sudamericana. El más claro ejemplo de ello es lo del foso: ahora Unión tendrá el espacio de retiro mínimo que se exige para los movimientos físicos de los llamados "jugadores suplentes". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

