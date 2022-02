Casamiento narco: el concejal "Juanjo" Piedrabuena dio explicaciones a sus pares

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 07.02.2022 - Última actualización - 21:05

El edil presentó la información requerida por el cuerpo legislativo local para aclarar dudas respecto de su participación en un casamiento en Ibarlucea que terminó con un triple homicidio y los novios prófugos.

El músico y concejal Juan José Piedrabuena presentó este lunes ante sus pares en el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe los comprobantes de pago por su contratación en el casamiento en el sur de la provincia de Santa Fe que terminó con una pareja - Iván Giménez, sospechado por lavado de activos, y su mujer – y su bebé asesinados y “los novios” prófugos: al momento de casarse, Brisa Leguizamón cumplía prisión domiciliaria (ahora cancelada) y es buscada por Gendarmería; Esteban “Pinky” Rocha, en tanto, faltó a una cita judicial, se lo declaró en rebeldía y tiene pedido de captura en PFA.

Al respecto, el concejal Sebastián Mastropaolo relató a El Litoral que Piedrabuena aportó “algunos” de los requerimientos realizados por el organismo legislativo de la capital provincial: “Lo primero que queríamos saber es qué tipo de contratación se había realizado, si había algún intermediario o no, que nos preocupaba mucho; el intermediario existe y nos mostraron la facturación con respecto al evento y nos explicó cómo había sido la situación en la cual lo contrataron”.

“Independientemente de las explicaciones -argumentó Mastropaolo”, para nosotros es un tema muy grave, es una advertencia de aquí en adelante porque sentamos un precendente para que esto no vuelva a ocurrir y que tiene que tener muchísimo cuidado con respecto a las contrataciones a futuro porque la realidad es que estuvo en ese lugar donde luego ocurrió un triple homicidio y sobre todo por la investidura que él hoy representa, que es un concejal de la ciudad de Santa Fe, de la capital de la provincia y esto no puede ser no tenido en cuenta”.

Además, como “recomendación”, los ediles sugirieron a Piedrabuena que aporte toda la documental a la justicia para que se aclare la situación y evitar suspicacias.

Por su parte, Leandro Gonzalez, presidente del Concejo, indicó que desde los distintos bloques le manifestaron a “Juanjo” que “más allá de que es un artista y hace veinte años se dedica a eso, desde hace un par de meses es concejal de la ciudad y tiene que tener determinados recaudos”.

“Uno es concejal las 24 horas, cuando va a la cancha, a un club, a la vecinal, cuando participa de una reunión de padres o de cooperadora escolar, y esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta porque, en definitiva, cuando ocurre un hecho lamentable, como este que pasó, tiene una repercusión institucional importante, y de eso estamos hablando hoy”, opinó González.

Sin embargo, el presidente del Concejo admitió que “cuando inicia por primera vez una etapa como concejal, más allá del caso de Juan José, hay un período de adaptación como en cualquier empleo nuevo tiene que adecuarse a las determinadas reglas de funcionamiento”. “En este caso -advirtió-, lo tendrá que hacer más rápido después de estos hechos ocurridos porque se da la convivencia en este rol de artista y dirigente político, funcionario del Estado, que tendrá que equilibrar para no vivir situaciones como esta que ha ocurrido”.