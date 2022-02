Alex Vigo: "Trabajaré para tener el nivel de Colón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El defensor Alex Vigo, flamante incorporación de Independiente, buscará repetir el nivel que tuvo en Colón para ser titular en el club de Avellaneda que el sábado próximo debutará en la Copa de la Liga Profesional ante Estudiantes La Plata.

"Trabajaré para tener el nivel de Colón, ese que me llevó a River. Esperemos dejar todo y que me vaya bien", dijo Vigo a radio La Red luego de la revisión médica para luego firmar contrato con Independiente. "Estoy muy contento de llegar acá. Tenía la posibilidad de ir a otro club, pero tomé la decisión de Independiente porque era lo que quería. Sé lo que es el club, la institución, es uno de los cinco grandes, así que estoy muy contento por eso", señaló el ex Colón.



Vigo arribó a Independiente a préstamo por un año con una opción de compra de 2.5 millones de dólares por el 50% de su pase que pertenece a River. "Ya pienso en ir a entrenar mañana. Quiero conocer al grupo, me dijeron que es muy bueno. Si Eduardo Domínguez quiere que juegue el sábado, estoy", declaró Vigo, quien conoce al director técnico porque coincidieron en Colón.



Por otra parte, aclaró que "de San Lorenzo nunca me llegó nada. Tenía lo de Independiente y algo de Europa. Y tomé esta decisión porque también está Domínguez que lo conozco, fue un poco por eso", añadió.



Vigo ocupará -casi con seguridad- la plaza que dejó vacante Fabricio Bustos, quien se marchó al Internacional de Porto Alegre. "Trabajaré para alcanzar el nivel de Colón", se ilusionó el lateral.



El conjunto "rojo" tiene tres nuevas caras en este mercado de pases. Los anteriores son los delanteros Damián Batallini (Argentinos Juniors) y Leandro Fernández (Nacional, Uruguay).



En lo que respecta a la llegada de un nuevo atacante, la dirigencia del Rojo continúa negociando por la salida del uruguayo Martín Cauteruccio, con contrato vigente en Aldosivi de Mar del Plata. Mientras que Elche de España tasó en 2,5 millones de dólares el pase del volante central Iván Marcone, solicitado puntualmente por el DT Domínguez y confesó hincha del club, que quiere regresar a Argentina.



El DT quiere a Marcone



El entrenador de Independiente, Eduardo Domínguez, señaló que "la llegada de Iván Marcone podría ser la frutilla del postre", al tiempo que admitió que está "a la espera" de terminar de armar el plantel a pocos días del debut del "Rojo" en la Liga Profesional el próximo sábado ante Estudiantes, en La Plata.



"La llegada de Iván Marcone podría ser la frutilla del postre. Él está interesado en venir y nosotros en que se sume al plantel", explicó Domínguez, de 43 años, en diálogo con Radio Mitre. Marcone, actualmente suplente en el Elche, de España, expresó su deseo de jugar en Independiente y solo resta que los clubes se pongan de acuerdo en si la operación se hará a préstamo o bien comprándole el pase.



En otro orden, el ex entrenador de Colón subrayó que no se arrepiente de haber dejado el club santafesino que jugará la Copa Libertadores para asumir en Independiente, que no atraviesa un buen momento a nivel deportivo ni económico. "Estoy en un club de gran magnitud, hay mucho por ganar; no me arrepiento de haber venido cuando me llamó el 'Rolfi' Montenegro", admitió Domínguez, en alusión a la gestión para incorporarlo que llevó adelante el director deportivo de Independiente.



El entrenador del club de Avellaneda también abarcó otros temas y, en ese sentido, elogió al DT de River Plate, Marcelo Gallardo. "Lo que está haciendo Gallardo es algo insólito en el mundo de hoy; sin dudas, la continuidad de su trabajo es muy buena", concluyó Domínguez.