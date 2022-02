https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.02.2022 - Última actualización - 18:17

17:21

Así lo anunció el ahora ex entrenador en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR.

Oficial Mario Ledesma dejó de ser el Head Coach de Los Pumas Así lo anunció el ahora ex entrenador en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR. Así lo anunció el ahora ex entrenador en una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR.

En horas cercanas al mediodía de este martes, la Unión Argentina de Rugby anunció una conferencia de prensa en la cual participaron Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR, y Mario Ledesma, el ahora ex entrenador de Los Pumas, lugar que ocupó desde junio de 2018 luego de la salida del tucumano Daniel Hourcade.

Conferencia de prensa de la UAR https://t.co/K2ALTRl2nm — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) February 9, 2022

Con Ledesma como entrenador principal, Los Pumas disputaron 33 partidos (incluidos los del Mundial de Japón en 2019) y sufrieron 22 derrotas.

De los 11 partidos restantes, se destacan, sin dudas, la primera victoria ante los All Blacks por 25 a 15 en el Tri Nations 2020, y los dos empates con los Wallabies en la misma competencia.

El Litoral participó en la conferencia virtual del entrenador saliente, quien dejó varios conceptos para analizar.

“La decisión era algo en lo que venía reflexionando. Fueron dos años muy particulares que tuvieron un costo grande de no estar, de perdernos cosas. A todos nos pasó. Hay algo que también es natural como son los ciclos. Creo que siempre vimos un progreso, una mejora, pero el año pasado no se vivió. Eso también me hizo reflexionar”.

“Me sentí muy apoyado por el staff, por los jugadores, quiero agradecer también a los dirigentes. Siento que la manera que me toca irme es con la misma entereza, orgullo, pasión y dedicación que tuvimos cuatro años atrás cuando asumimos en Jaguares”.

“Hoy se cierra mi capítulo y empezará el de otro. Creo que dejamos al equipo en un buen lugar”.

“Nadie quiere alejarse de Los Pumas, pero si pones el equipo primero y si sos lo suficientemente humilde para hacerlo, hay que hacerlo. Me parecía que era lo correcto”.

“No fue fácil estar 24/7 en un hotel en los últimos años y nunca tuvimos un inconveniente con los jugadores, ni entre el staff. No podría afirmar que las relaciones interpersonales tuvieran que ver en que el mensaje dentro de la cancha no llegara”.

“No tengo ninguna oferta del exterior. Y no hubiera dejado Los Pumas por eso. Ningún equipo del mundo vale lo que valen Los Pumas”, aseguró emocionado.

“Podría decir que me queda en el debe llegar al mundial. Pero después lo que faltó o las charlas para expresar esas cosas fueron con el staff y los jugadores”.

También habló el presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez quien, entre otras cosas, comentó que se tomarán los tiempos necesarios para definir al reemplazante de Ledesma.

“Quiero hacer público el agradecimiento a Mario. Pasaron muchas cosas en un camino tan largo. Con muchos desafíos. Trabajamos con él en una articulación más allá de Los Pumas.Tuvimos un contexto muy complicado en los dos últimos años, pero estamos muy satisfechos por lo realizado”.

“Quien conduce elegirá a sus colaboradores. Más allá que todos los que estuvieron con Mario tienen grandes condiciones. Quien venga tomará sus propias decisiones”.