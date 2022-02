Pablo Pfirter: "El TRL será demandante en lo físico y también en lo mental"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Plantel Superior de Santa Fe Rugby Club inició la pretemporada el 22 de enero. El Head Coach analizó junto a El Litoral lo que se viene en este "largo" 2022.

Pablo Pfirter "estiró" su carrera deportiva lo más que pudo. Jugó hasta los 39 años, con algunas pocas intermitencias en el medio, pero siempre presente en el Plantel Superior (PS).

Tal es así que ni bien terminó su etapa como jugador, la Comisión Directiva de Santa Fe Rugby Club le ofreció continuar, pero como Head Coach de los equipos principales. No lo dudó y tomó la posta que dejaba uno de los históricos: Raúl De Biaggio. "Para todos los que pasamos por el Club y por el Plantel Superior, Raúl nos dejó muchas enseñanzas, valores y formas de transmitir. Es un referente directo en mi experiencia personal. También Patrico Favre, que actualmente es el presidente pero sabe mucho de rugby", comentó Pfirter en el inicio del diálogo con El Litoral.

-Después de un 2020 nulo y un 2021 con actividad en poco tiempo, se viene un 2022 cargado.

-Será un año muy demandante, desde la cantidad de jugadores hasta la intensidad. Hoy tenemos que tener previstas muchas cosas. La idea es tener una base amplia de jugadores que puedan jugar en Primera. En nuestro caso por suerte siempre tuvimos una Reserva competitiva, incluso también el tercer equipo, y eso nos levanta bastante el piso.

-¿Cómo se planifica una pretemporada con tanta gente?

-Con el primero que hablamos es con el PF para saber cuánto tiempo necesita él, porque es una etapa donde hay una carga física muy grande. El gran desafío para nosotros está desde la planificación: coordinar las actividades, las grillas. Tratamos que sean trabajos intensos, dinámicos, que la rotación sea poca y estemos todo el tiempo en movimiento. Ahora estamos entrenando con los Menores de 19. Esto significa que por práctica tenemos unos 100/110 jugadores que por suerte no se rotan y eso está muy bueno.

-No tuvieron muchos cambios en el staff y eso es bueno también para mantener el grupo de trabajo.

-Apuntamos atener un staff que tenga buena relación, que seamos todos más o menos contemporáneos, buena onda entre nosotros, etc. Vuelve a entrenar Alejandro Méndez, que estaba haciendo el análisis de video. Ahora ese lugar lo ocupará Gustavo Álvarez. Y por cuestiones personales se bajaron Guillermo Stratta y Justo Giombi. Pero por suerte pudimos mantener casi el mismo grupo.

-¿Cómo imaginás el TRL 2022?

-Me lo imagino muy largo, y si bien tenemos muchas fechas, el margen de error con los rivales directos será poco. No va a ser un torneo en el que se pueda perder dos o tres partidos y seguir con expectativas. Apuntamos a llegar a las semifinales, pero veremos como se van dando las cosas. Pero no tengo dudas que será una competencia muy demandante desde lo físico, pero también desde lo mental.

-En cuanto al juego, ¿qué idea quieren bajar?

-La idea de sumar a la M19 a nuestras planificaciones, es jugar todos los equipos iguales y que los chicos cuando suban, no sientan ese cambio y estemos dentro del mismo sistema. La idea es aplicar lo que veníamos haciendo, no generar muchos cambios. Tenemos un sistema de juego que tiene muchas variantes. El secreto está en cómo los jugadores leen en el momento las distintas oportunidades. Otra cosa, que dije desde el "día 1" que asumí, es que quería que el Plantel Superior levante la bandera de siempre: defensa, scrum y maul. De esas tres cosas, tenemos algo pendiente con el maul.

Más de 100 jugadores, entre Menores de 19 y mayores, entrenan desde el pasado 22 de enero. Foto: Manuel Fabatía

-¿Cómo es trabajar con chicos tan jóvenes y que tienen tanta información al alcance de un click?

-Es una generación distinta, tienen su características particulares. Tienen mucha información, les llega muy rápido. Y los temas que les interesan, profundizan bastante. Desde que estoy en la M18 me han tocado chicos que venían y preguntaban "por qué no hacemos tal cosa en el line", cuando todavía no podíamos saltar y apuntalar al dos, ya querían empezar a hacer jugadas que veían en Instagram, que hacían determinados equipos. Vienen así. Hay que saber interpretarlos y comunicarse con ellos, tratando de transmitir los valores históricos del Club, bajado al idioma de hoy. También los más grandes que venimos con otra forma de tratarnos, de comunicarnos y transmitir las cosas debemos aggiornarnos.

-Hoy la otra realidad son los jugadores que se van, porque esa esa es una puerta que actualmente está mucho más abierta que en años anteriores.

-Son nuevas realidades. Creo que la enseñanza principal que nos dejó el Covid es la adaptación a los cambios. El sistema profesional del rugby cada vez avanza más. Jugamos contra equipos que ya tienen staff profesionales, entrenadores pagos, etc. Nosotros ahora contamos con jugadores que van a tener, cuando vuelvan, una formación profesional. Hay que aprender a adaptarse rápido, no hay mucho tiempo para sentarse a analizar qué pasó ni por qué, sino debemos ir para adelante y tratar de resolver los problemas sobre la marcha y de la mejor manera.

"Estar en este lugar es un orgullo y un honor"

Pfirter sabe de la responsabilidad que implica ocupar el puesto de Head Coach del Plantel Superior de Santa Fe Rugby Club, pero tiene bases firmes para llevar adelante la exigente tarea.

"Toda la vida dedicada al rugby e involucrado en el Club, así que estar en este lugares un orgullo y un honor. Agradezco poder dedicarle el tiempo que se merece, ojalá incluso tuviera más, porque esto te demanda mucho, es como tener otro trabajo. Y no deja de ser todo el tiempo un desafío. El 2020 habíamos arrancado con una pretemporada espectacular y estábamos para empezar el TRL muy arriba. Añoro llegar ahora al Torneo de la misma forma que estábamos 2 años atrás. Podemos hacerlo, incluso tenemos más experiencia y mayor cantidad de materia prima lograrlo", aseguró el entrenador.

El Head Coach, además, entiende que el Club va más allá de sus propias fronteras. "Desde que era jugador que los entrenadores nos decían 'muchachos ustedes están ahora en el Plantel Superior, son el reflejo de los más chicos. Todo lo que hagan, los más chicos los están viendo'. Y ahí es donde debemos, todos, entender que somos una referencia para los más chicos. Con esa filosofía lo sigo tomando. El respeto ante todo. En el Club sobre todo, pero después cuando salen, en cualquier lado, son jugadores de Santa Fe Rugby Club y tienen que tomarse las cosas con la seriedad, el compromiso y la responsabilidad, en una sociedad actual que está muy complicada con respecto a la violencia. Son valores que debemos reforzar permanentemente".

Por último, Pablo Pfirter se refirió a lo que significa SFRC para él: "El Club es mi familia. Ya ni mi segunda familia como suele decirse. Mi viejo colabora conmigo como manager, mi hijo es jugador y fanático, mi hermana es entrenador de hockey, mi sobrina juega al hockey. Siento que mi familia es parte integrante del Club. Hace poco hablábamos con algunos de los más chicos, que siempre tenemos problemas personales, de todo tipo. Lo que le decía es que no hay lugar que te contenga más que tus amigos, tus compañeros, el Club. Es algo que me pasó a mí, por distintas situaciones a lo largo de mi vida, y así trato de transmitirlo".