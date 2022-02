El Colectivo Falcioni tiene su octavo pasajero: Ibáñez

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por pedido de Falcioni y con el "semestre a semestre" de Burián, se suma el hasta hoy arquero de Patronato: Matías Ibáñez. El golero tiene 35 años y encaja en la receta del "Emperador" para el nuevo Colón: quiere gente con experiencia.

Colón armó su Media Day para la prensa en las instalaciones del predio deportivo en la Autopista, presentando a sus seis caras nuevas para este 2022, con la gran sala de espera por Ramón Darío Ábila que será el número siete (7)y un impensado octavo pasajero para el Colectivo Falcioni: el experimentado arquero Matías Ibáñez, de 35 años, que hoy rescindió su contrato con Patronato de Paraná para transformarse en nuevo y último refuerzo de Colón.

"El contrato de Burián vence a fin de año, pero tiene una cláusula para rescindir cada seis meses, que no es un detalle no menor. Vamos a ver si llega otro arquero. Además, estamos hablando para renovarle a Chicco, pero no nos adelantemos; estamos hablando y vamos bastante bien", había dicho Vignatti en las últimas horas.

A su lado, el mismo Julio César Falcioni anticipaba lo que finalmente ocurrió: "En las próximas 48 horas vamos a tener novedades, pregúntenle al presidente. Estoy seguro que vamos a hacer un esfuerzo más". Lo cierto es que Falcioni aplicó en el arco lo mismo que pidió en todas las líneas del viejo/nuevo Campeón a la hora de reforzar: "Vamos a jugar tres competencias, entre ellas la dura Copa Libertadores: necesitamos gente con experiencia".

Si bien están Chicco, Hass y Massuero (todos goleros de las inferiores que fueron "subidos" en su momento), Falcioni quería un arquero con experiencia "por si las moscas": la frase comprende lesiones, suspensiones y el abrir el abanico a futuro. Si Colón sigue en la Copa Libertadores, posiblemente Leo Burián estampe su continuidad; pero si no es así, quizás se vuelva junto a su familia para vivir en Montevideo y buscarse algún club en Uruguay. Por todo ese combo, Falcioni insistió y Vignatti le dio el gusto.

Eso sí, desde el vamos Matías Ibáñez sabía algo claro: se tenía que desvincular por su cuenta de Patronato y llegar libre a Colón. "De club a club no vamos a hacer nada", dijeron desde un primer momento en el Barrio Centenario. De esta manera, Matías Ibáñez es el octavo pasajero del Colectivo Falcioni.

En cuanto a las frases más importantes de José Néstor Vignatti en el Media Day, la más fuerte se la dijo a El Litoral en la cobertura multimedia del diario de Santa Fe: "Las ganas que tiene Wanchope de venir a Santa Fe a demostrar lo que sabe me llenó de expectativas. Tuve la oportunidad de hablar con Wanchope y me sorprendió sus ganas de venir a Colón. Tal vez ya no debería sorprenderme, debería ser una cuestión natural", confesó José Vignatti.

Luego en diálogo con los distintos medios agregó: "Uno a veces debe abstraerse de lo que se dice. Cuando lo vi personalmente a Ramón me sorprendió. Lo vi bien y con muchas ganas. Se dijeron muchas cosas y me di cuenta que la realidad era otra cosa. Está ansioso de compartir con sus nuevos compañeros tras jugar en Boca".

- El tema Farías: "En el contrato tiene una cláusula y hay que cumplirla, pero Colón no tiene compromiso con ningún club. Colón nunca posicionó a Farías en el marcado, sino que aparecen algunos interesados. Colón siempre lo quiso retener. La realidad es que el que pica en punta es quien ponga el dinero. No está en venta, pero escuchamos. Hubo sondeos, pero nada concreto".

- El mano a mano con Boca: "La negociación con Boca fue muy buena. Nos recibieron muy bien, sobre todo Riquelme, que me dejó una grata impresión. Un caballero. Todos se portaron bien. No solo terminamos bien un negocio sino que dejamos una puerta abierta. Nos sentimos respetados. La predisposición de Boca fue excelente. Nos complace y dejamos raíces bien prendidas pensando a futuro. Dejamos las puertas abiertas para confraternizar. Fue un honor compartir una negociación con ellos".

- El préstamo de "Legui" a Platense: "Hay que descartarlo por completo...Leguizamón va a seguir en Colón".

- Ventana de salida para Brian Fernández: "Hay un equipo interesado del país. En cualquier momento nos sentaremos a hablar. No podemos contarlo aún".

- Los contratos que vencen en junio: "Los queremos mucho", dijo en referencia a Rodrigo Aliendro y Federico Lértora. "Son cuatro en esa condición (N. de R.: los otros dos son el arquero Ignacio Chicco y el cordobés Bernardi). Fueron valores fundamentales y haremos los esfuerzos hasta el último día para que permanezcan".

- Vignatti y el Colón 2022: "Creo que la base del campeón sigue y se agregaron jugadores que nos invitan a ser optimistas".

Falcioni y el nuevo equipo: "Me siento envidiado..."

"El hecho de tener buenos jugadores es una responsabilidad más grande. Que el equipo se sienta firme, equilibrado y con el trabajo de todos lo vamos a lograr. Necesitamos que la dirigencia esté contenta, que los periodistas trabajen bien y que el hincha se sienta respaldado y contento con el equipo que armamos", dijo el entrenador Julio César Falcioni en el Media Day sabalero.

"Me siento envidiado por tener un gran equipo, esperemos hacerlo funcionar, que es lo más difícil. Lo importante no es poner jugadores sino que se muevan bien. Eso es lo que necesitamos lograr. Seguramente con la experiencia de jugadores que tenemos, en otros juventud y muchas ganas, vamos a conformar un buen conjunto", expresó el "Emperador".

"Estamos muy conformes con el plantel que tenemos y seguramente el presidente va a hacer un esfuerzo más en estas últimas horas que quedan. Estamos muy conformes. Lo dije el primer día, aspiramos a ser protagonistas de todas las competencias y para eso necesitamos tener el plantel que conseguimos. Luego, habrá que tratar de trasladar al campo de juego esas ideas para tener un Colón protagonista", cerró Falcioni.