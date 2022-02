https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 13.02.2022

Departamento Castellanos Sunchales: presentaron resultados de los operativos de control realizados en enero

La Municipalidad de Sunchales, a través de la Agencia de Seguridad Ciudadana y Vial, informa que en el mes de enero del corriente año, se llevaron a cabo tareas de control por la Guardia Urbana Sunchalense (G.U.S.) en distintos puntos de la Ciudad, con el objetivo de realizar no solo control y ordenamiento sino además, apelando a la concientización y responsabilidad individual y colectiva sobre el comportamiento y conducción en la vía pública.

Como parte de las acciones, se arrojaron los siguientes resultados; en un total de 40 operativos, se labraron 227 actas, entre ellas, 25 por no llevar casco, 25 por no poseer espejos, 30 por no contar con documentación, 23 por estacionar en lugar prohibido, 22 por registro en trámite, 12 por no contar con registro y 5 por circular a contramano. Además, se retuvieron 4 motocicletas y 2 automóviles.

Por último, desde el área señalaron que similares controles proseguirán durante el transcurso del mes de febrero, solicitando la documentación pertinente personal y del automotor.

Consorcio Ambiental

el intendente Gonzalo Toselli recibió al Presidente del Consorcio Ambiental Región Centro/ Oeste, Mauro Gilabert, quien además es el Presidente comunal de la localidad Humberto Primo, para repasar las actividades desarrolladas durante el 2021 y los desafíos y proyectos del Consorcio en este año.

En otro momento del encuentro, los presentes intercambiaron experiencias de gestión y políticas públicas en el ámbito de municipios y comunas, haciendo especial énfasis en las acciones de gobierno y participación.

De la reunión, también participaron; la referente de ASSAI de la localidad de Humberto Primo, Técnica Anabel Pérez y la Gerente del Consorcio Ambiental, Lilia Yacomosky.

Inscriben a Talleres Municipales

Será a partir del 14 de febrero hasta el 2 de marzo. Aquellos intenteresadas/os podrán inscribirse de lunes a viernes, de 8 a 12 horas y de 15 a 19 horas en secretaría del Liceo Municipal, Rotania 702, o vía telefónica 425500 int 501.

Los talleres para inscripción son: Ritmos Latinos, Ritmos Urbanos, Porcelana, Folclore, Malambo, Danza Árabe, Tango/ Milonga y Vals, Afro Peruano Boliviano, Danza Contemporáneas, Clásicas, Teclado y Canto, Percusión y Batería, Guitarra, Cerámica, Vitrofusión, Dibujo, Pintura y Escultura, Audioperceptiva, Lengua de Señas, Tejido, Arte en tus Manos, Costura, Literatura, Muralismo y Ajedrez.

Obras

La Municipalidad informa, a través del Instituto de la Vivienda, que en los próximos días se entregarán tres viviendas a familias sunchalenses. Las mismas fueron construidas en el programa provincial “Lote Propio”.

En cuanto a las particularidades de las unidades habitacionales que fueron construidas en el Loteo Rossi, ubicado en el barrio Moreno, dos de ellas constan de dos dormitorios, estar comedor - cocina y baño, y la tercera vivienda responde a las mismas características pero con tres dormitorios. Cabe destacar que del mismo programa Provincial, ya fueron inauguradas tres viviendas y nueve están en construcción.

Programa "Lote Propio"

Es un programa desarrollado por el gobierno provincial destinado a municipios y comunas que permite el acceso a un crédito hipotecario a familias propietarias de lotes que no puedan acceder a una financiación y esquema de ejecución de la vivienda en condiciones accesibles a sus ingresos.

Mediante este sistema, la Provincia financia la construcción y el Municipio realiza la ejecución de la obra a la familias que resulten beneficiarias.