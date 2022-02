El "VAR prueba" le dio la razón a Pitana en el penal para Unión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien la tecnología se sumará oficialmente desde la cuarta fecha en la Liga Profesional de la Argentina, hubo simulacro para Unión-River este sábado. Desde Ezeiza, en el centro de monitoreo que montó la AFA, le dieron la derecha al juez con el penal: "No te hubiera llamado para revisar", le dijeron.

En una info exclusiva a la que accedió EL Litoral, el llamado "VAR prueba" que se instaló desde el Centro de Monitoreo Tecnológico instalado en el predio de la AFA en Ezeiza para Unión-River le terminó dando la razón al juez misionero Néstor Pitana, encerrado en su polémica de arrastre contra Gallardo por el penal que sancionó a favor del Tate y que Luna Diale cambió por gol. "No te hubiéramos llamado para cambiar el fallo, porque la cámara de frente muestra que es penal y la de atrás del arco que llega Armani primero a la pelota. Cuando la tecnología no es uniforme, se prioriza el ojo humano; en este caso la del juez".

Pocos sabían lo que el diario de Santa Fe informa hoy: se realizó un simulacro con las mismas condiciones que arrancará el VAR en la cuarta fecha en el fútbol argentino. "Estaban todas las cámaras conectadas, puestas físicamente en el 15 de Abril y monitoreadas en el predio de la AFA en Ezeiza. La única diferencia es que el juez de VAR, que estaba en Buenos Aires, no lo podía hablar a Pitana...porque el sistema estaba muteado; pero sí podían escuchar las charlas del juez principal con los líneas, por ejemplo en el gol anulado a De la Cruz", confiaron desde Buenos Aires a El Litoral.

Cuando terminó el partido, automáticamente y mientras se refrescaba junto a sus colaboradores en los vestuarios del 15 de Abril, Néstor Pitana recibió el llamado desde el centro de monitoreo de AFA en Ezeiza: "Nosotros no te hubiéramos llamado para la revisión, porque la cámara de frente, como vos estás ubicado, marca el contacto; la cámara del costado es la que deja la idea que primero Armani barre la pelota y luego al jugador de Unión. En ese caso, cuando una cámara marca una cosa y otra marca algo distinto, se lo deja a consideración del ojo humano del juez".

Respaldado en este visto bueno del "VAR prueba", el mismo Néstor Pitana hizo algo rarísimo para jueces de su nivel en este tipo de polémicas y máxime contra un grande como River: salió y aceptó el desafío del "fierrito". En otras circunstancias, se hubiera ido sin hablar. Pero acá enfrentó las cámaras: "Nosotros estamos bajo una constante evaluación", lanzó en primera instancia el árbitro internacional, para luego puntualizar exclusivamente en la jugada a través de TyC Sports: "Yo me quedo con el ángulo que yo tengo (en la jugada); veo penal y por eso pito penal. Nada más que eso. En el momento no tengo diferentes ángulos, yo me quedo con la situación en la que tengo la perspectiva. Busqué el between entre jugadores y bueno, veo que lo lleva puesto al delantero y cobro penal". Un dato de color: después de mucho tiempo, Pitana dirigió un partido en la Argentina (en este caso Unión-River) sin la jerarquía de internacional, aunque en medio de una polémica: mientras AFA lo excluye, para la Conmebol sigue estando en su listado. Increíble pero real.

A propósito de cuándo arrancará la tecnología en la Argentina, lo explicó el propio Federico Beligoy: "Estamos trabajando y el VAR está en su etapa final. El edificio VAR de 1200 metros cuadrados hace un año se comenzó a construir en el predio de la AFA, está en su etapa final y en un mes se va a terminar. La idea es que arranque en todos los partidos para la cuarta fecha de primera división. La idea es empezar con el VAR con las cabinas temporales y para la cuarta fecha se podría utilizar el edificio VAR en la AFA", expresó el Director Nacional de Arbitraje en la Argentina.

Luego, el mismo Beligoy agregó: "La idea es empezar con el VAR con las cabinas temporales y para la cuarta fecha se podría utilizar el edificio VAR en la AFA. Hace dos años pensamos el VAR para 11 partidos y ahora son 14. Van a haber cuestiones para perfeccionar, porque eso quiere decir más camionetas, más salas VAR".

Hay que recordar que la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional está programada para el fin de semana del 27 de febrero. En esa jornada, el Tate de Gustavo Munúa será visitante de Sarmiento en Junín, en el estadio Eva Perón de dicha ciudad.

¿Por qué Ezeiza y no en cada cancha?

"Recorriendo países que son pioneros en el uso de la tecnología, entendimos que la mejor solución era un VAR centralizado. El presidente (Claudio) Tapia siempre quiso la mejor opción y por eso se está construyendo el Centro de Tecnología y Desarrollo Arbitral (CTDA), dentro del predio de la AFA: casi 900 metros cuadrados, con siete salas VOR (Video Operator Room, por sus siglas en inglés). Mientras tanto, pegado a esa obra, se armaron tres salas VOR y se trabaja desde ahí. Y si hay rincones del país a los que no llega la fibra óptica, se puede ir con una camioneta adaptada a una sala VOR", explicó Beligoy.

En la misma línea, Beligoy habló sobre los cursos que hicieron los árbitros para poder utilizar el VAR y reveló cuántos estarán homologados. "Para nuestro sistema, 50: 38 que capacitamos, cumpliendo todo el protocolo, y 12 que ya estaban homologados por FIFA", dijo.

Y, con respecto a la capacitación, añadió: "Muy buena, estamos muy contentos y conformes. Notamos cómo fueron creciendo semana tras semana. Fueron 550 horas cátedra. Análisis de 80 partidos con más de 60 clubes prestando sus equipos juveniles. Los mismos árbitros se pasaban jugadas de todo el mundo resueltas por la tecnología. Mauro (Vigliano), que es el líder del proyecto educativo y realmente sabe mucho de VAR, estaba sorprendido con el nivel en comparación con capacitaciones que ha visto en otras partes del mundo".

Por otra parte, el ex-juez argentino, quien asegura que el VAR "trae justicia deportiva", justificó su postura de defensor acérrimo de la utilización de la tecnología en el fútbol. "Con el tiempo, la tecnología claramente le ha ganado al ojo humano en la posibilidad de observar o discernir una jugada".