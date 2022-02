https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente volvió de La Bombonera y recorrió personalmente los trabajos que se hacen en el Cementerio de los Elefantes. "Para el clásico con Unión la cancha estará ocho puntos y medio; para la Libertadores, impecable", confiaron a El Litoral.

Informe exclusivo: así está la cancha hoy Vignatti está "chocho" con el césped nuevo en Colón

Luego de presenciar los 90 minutos en el inédito arenal de La Bombonera contra Boca, el propio presidente sabalero fue a recorrer en las últimas horas los trabajos y la intervención que el Club Atlético Colón realiza desde el año pasado en el piso del Cementerio de los Elefantes. Dedicado al mercado de pases para reforzar el equipo de Falcioni, hacía bastante que José Vignatti no se daba una vuelta por el Brigadier López. Por lo que pudo averiguar El Litoral, el presidente quedó muy conforme con lo que comprobó con sus propios ojos: el verde césped ya cubre los 105 x 70 metros en el sur de la cuidad. A pesar de ello, Colón no hará locuras: volverá a casa para el clásico ciudadano contra Unión por la fecha 7 de la Copa de la Liga, posiblemente el domingo 20 de marzo.

"Quiero una cancha diez puntos para volver a jugar en Santa Fe la Copa Libertadores de América", había sido el pedido del presidente sabalero a don Carlos Lazzaroni, sabalero de alma y Dr. en Microbiología que había trabajado hace diez años en la cancha de Colón, en ocasión de la Copa América que se disputó en la Argentina. "Necesito 100 días sin usar el piso, la vamos a dar vuelta por completo a la cancha", fue el pedido del especialista. Vignatti, en diciembre del año pasado, dijo sí. Por ese motivo, Colón se mudará al estadio Presbítero Bartolomé Grella para jugar allí los dos primeros partidos de local: ahora contra Godoy Cruz y en la cuarta fecha recibiendo a Barracas Central.

Las imágenes exclusivas que publica El Litoral acompañando esta crónica son más que elocuentes: el verde césped vuelve a dominar por completo la escena. "La cancha estará en ocho puntos y medio para el clásico contra Unión, a finales de marzo. Para el debut de Colón, como local, por la Copa Libertadores, estará impecable; como nunca", comentan los dirigentes sabaleros consultados por los tiempos y la vuelta de los hinchas y socios sabaleros al Cementerio de los Elefantes.

Con esa semilla importada adquirida en Holanda (22 euros el kilo) y el riego sostenido cada dos horas, la alfombra verde volvió a la escenografía del Brigadier López. "Hay algunas manchitas donde vamos a cambiar la tierra, son pequeños detalles", acotan. Pero la satisfacción de Carlos Lazzaroni y su equipo de trabajo es total.

Muy entusiasmado con lo que vio, el presidente José Néstor Vignatti tomó dos decisiones económicas de inversión para llegar a esos famosos "10 puntos" que desea para iniciar la Copa Libertadores de América 2022. Por un lado, ya adquirió la llamada "grama de invierno", por lo que la cancha será "re-sembrada" después del clásico contra Unión el 20 de marzo. Por el otro, Colón comprará en las próximas horas una máquina nueva de corte, para poder "cuidar mejor" de ahora en más el piso de la cancha.

Como se sabe, lo que Colón hizo en el suelo es algo inédito, porque arrancó destruyendo todo lo viejo. La famosa quema o pulverización con poderosos herbicidas para eliminar las malezas se hizo en dos etapas de aplicación. De paso, corrigieron una diferencia de nivel entre el centro del campo y el extremo donde está el banco de suplentes de 40 centímetros y del otro lado otros 20 centímetros: con la incorporación de arena se logró nivelar el sector del campo. Se realizaron reiteradas pasadas de Top-dressing con el objetivo de emparejar la superficie del green y modificar la capa superficial del suelo.

Con el riego artificial y el plus de algunas lluvias en febrero, germinó la semilla denominada "Pasto bermuda Picasso", que hoy le devolvió el verde total e intenso al Brigadier. Muchos, al observar las imágenes de El Litoral, dirán "ya está para jugar". El plan maestro es no apartarse ni dejarse ganar por la ansiedad: Colón volverá a jugar de local en su cancha el domingo 20 de marzo contra Unión en el clásico ciudadano. "No vamos a apurar nada ni vamos a jugar acá con Barracas Central", afirman.

Lo concreto es que, decepcionado por el arenal de La Bombonera el domingo a la noche con Boca-Colón, el propio presidente recorrió el Brigadier López en las últimas horas. Un Vignatti que quedó gratamente impactado y sorprendido para bien. Orgulloso de lo que se está haciendo en el día a día desde diciembre del año pasado. Su sueño de "tener la cancha de Colón diez puntos para la Libertadores" está cada vez más cerca.