Mundial 2022

Las Leonas jugarán con España, Corea del Sur y Canadá en el Grupo C

Tras le sorteo realizado en Barcelona, el seleccionado nacional integrará el Grupo C en el Mundial que se realiará en Países Bajos.

Por Redacción EL SEGUIR El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, Las Leonas, que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, jugará con el anfitrión España, Corea del Sur y Canadá en el Grupo C del Campeonato Mundial que se realizará en Terrasa y Amstelveen (Países Bajos), del 1 al 17 de julio, según el sorteo efectuado en Barcelona. Los encuentros de esta llave se jugarán en el estadio Olímpico de Terrasa, España, en tanto los de la zona A (que integran Países Bajos, Alemania, Irlanda y Chile) y los del grupo B (Inglaterra, Nueva Zelanda, India y China) se disputarán en Amstelveen, Países Bajos. El equipo argentino, campeón mundial en Perth, Australia, 2002 y Rosario 2010, logró, además, tres preseas de plata en el torneo ecuménico: Mandelieu, Francia, 1974; Berlín, Alemania, 1976 y Dublín, Irlanda, 1994, y tres medallas de bronce: Madrid, España, 1978 y 2006 y La Haya, Holanda, 2014. El 29 de enero pasado, Las Leonas, dirigidas por Fernando Ferrara, conquistaron la Copa Panamericana al superar en la final al anfitrión Chile por 4-2, en el encuentro decisivo desarrollado en la capital Santiago. Argentina ganó las seis ediciones que disputó de la Copa Panamericana: Kingston, Jamaica, 2001; Bridgetown, Barbados, 2004; Hamilton, Bermudas, 2009; Mendoza 2013, Lancaster, Estados Unidos, 2017, Santiago, Chile, 2022. Argentina obtuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio la medalla de plata, al igual que en Sidney 2000 y Londres 2012, y además logró las preseas de bronce en los de Atenas 2004 y Beijing 2008. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

