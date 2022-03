https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.03.2022 - Última actualización - 19:15

19:08

La conducción de Amsafe evaluó que el acatamiento fue casi total. En cambio, en el sector privado, la situación fue dispar con establecimientos que cerraron sus puertas, otros que dictaron clases y algunos que tuvieron actividad parcial. No habrá nueva convocatoria a paritarias, mientras persistan las medidas de fuerza.

Las clases empezaron en casi todo el país El ciclo lectivo arrancó en Santa Fe otra vez con las escuelas públicas cerradas La conducción de Amsafe evaluó que el acatamiento fue casi total. En cambio, en el sector privado, la situación fue dispar con establecimientos que cerraron sus puertas, otros que dictaron clases y algunos que tuvieron actividad parcial. No habrá nueva convocatoria a paritarias, mientras persistan las medidas de fuerza. La conducción de Amsafe evaluó que el acatamiento fue casi total. En cambio, en el sector privado, la situación fue dispar con establecimientos que cerraron sus puertas, otros que dictaron clases y algunos que tuvieron actividad parcial. No habrá nueva convocatoria a paritarias, mientras persistan las medidas de fuerza.

En el día de inicio de clases en todo el país, la provincia de Santa Fe fue una de las pocas en las que sólo se desarrollaron en parte de los establecimientos escolares privados, mientras que la casi totalidad de las escuelas públicas mantuvieron sus puertas cerradas, en el marco del paro dispuesto por los gremios docentes.

Consultada por El Litoral, la titular de Amsafe, Sonia Alesso, sostuvo que la adhesión a la huelga en todo el territorio fue "del ciento por ciento". Y advirtió que pese a la contundencia de la medida, no ha aparecido hasta aquí una nueva convocatoria formal del gobierno de Omar Perotti para retomar la discusión paritaria. Durante la mañana se esperaban actos en diferentes puntos de la provincia: Santa Fe, Rosario, Reconquista, San Lorenzo y Constitución, entre otros.

En el caso del departamento La Capital, también la adhesión al paro fue total. En este caso Rodrigo Alonso, titular del gremio a nivel local, consideró que el Poder Ejecutivo "debe leer el mensaje que deja la contundencia de la medida de fuerza". Desde su punto de vista, la gestión provincial "está en condiciones de presentar una mejor oferta, superadora, tanto en términos salariales como de mejoras en las condiciones laborales de los maestros", planteó.

"Lo que creemos – dijo- es que el gobierno no tiene voluntad política para resolver el conflicto. Veníamos exigiendo desde el 1° de febrero que se convocara a la paritaria para tener tiempo de negociar, sin el riesgo de afectar el ciclo lectivo. Y recién cuatro días hábiles previos al inicio de clases, se nos hace la oferta", sostuvo. "Desde esa fecha – continuó-, el gobierno estaba en condiciones de discutir; ahora, resulta que nos están pidiendo tiempo, cuando nos ponían como excusa que no se podía reunir la paritaria local, hasta tanto no se avanzara con la nacional". Al respecto, acotó que "se esgrimía el argumento de la negociación nacional para no convocar, y la oferta que formularon terminó estando por debajo de esa propuesta. Eso demuestra que no tienen voluntad política para resolver el conflicto", insistió.

Alonso reiteró que el gobierno debe mejorar la oferta "porque está en condiciones de hacerlo". "Los propios funcionarios provinciales hablan de cómo mejoraron determinados indicadores económicos en Santa Fe; ello es evidencia de que puede haber una mejor oferta", insistió.

Privados

En el sector privado, la situación del acatamiento fue dispar. Hubo establecimientos que adhirieron en un ciento por ciento, otros que dieron clases de manera normal, y algunos que lo hicieron de manera parcial dependiendo de la decisión individual del docente a cargo de cada curso.

La oferta de mejora salarial formulada por el gobierno totaliza el 41,7 por ciento. La mejora se pagaría en cuatro escalones: 17,5% en marzo, y 8,08% en otros tres tramos en junio, agosto y setiembre, con una revisión en este último mes. Los gremios docentes tanto del sector privado como público, rechazaron la oferta y resolvieron ir al conflicto, con medidas de fuerza que se llevarán a cabo este miércoles y jueves, y también durante dos jornadas de la semana que viene.

El gobierno de Omar Perotti replicó la misma oferta a los sectores estatales y de salud. En ambos casos, la oferta fue rechazada. Pero como los respectivos sindicados decidieron no realizar medidas de fuerza, el Ministerio de Trabajo resolvió no interrumpir el diálogo. No se descartan contactos en el transcurso de esta semana, que sólo derivarán en una convocatoria formal de las partes, si se logra algún grado de entendimiento para arribar a un acuerdo.

Perotti: "Diálogo, pero con los chicos en la escuela"

El gobernador de la provincia Omar Perotti se manifestó este miércoles sobre el paro docente que tuvo un alto acatamiento en el sector público y dispar adhesión en el privado. Al respecto reiteró la postura oficial de "trabajo conjunto y diálogo" como elementos centrales para la relación, pero "nuestro deseo es que sea con los chicos en la escuela".

El mandatario santafesino fue consultado sobre el tema en el marco de la reunión desarrollada en el Parque Tecnológico Litoral Centro (ver pág. 11), donde se anunció una importante co-inversión por 15 mil millones de pesos.

Al término de la reunión y mientras se realizaba la movilización docente frente a la Región IV de Educación, Perotti manifestó en diálogo con la prensa que "deseamos juntarnos nuevamente y seguir dialogando. Habrá que hacer los esfuerzos para mejorar y entendernos para que ese marco nos permita que los chicos estén en la escuela".

Consultado sobre el margen que tienen las arcas provinciales para mejorar la oferta salarial al sector, teniendo en cuenta que aún no tuvo aprobación legislativa el Presupuesto, el gobernador aclaró: "Se analizará, no siempre todo es dinero. No siempre en las discusiones es dinero, son las lecturas de cómo entendíamos que era una propuesta que ya supera la instancia nacional. A veces (la discusión) se plantea en distintos meses de distribución, porcentajes mayores en un mes, menores en otros", agregó, dejando abierta una nueva instancia de negociación. Y reiteró: "Hay voluntad de diálogo, de acercar posiciones porque tenemos el firme deseo de aprovechar plenamente el año lectivo".

En ese punto destacó que entre las decisiones adoptadas para preservar la salud de docentes, asistentes escolares y alumnado, estuvo el desarrollo de la campaña de vacunación que alcanzó un alto porcentaje en esas poblaciones.

Además, aludió a las "señales" que van más allá de la discusión por el sueldo como el boleto educativo para los docentes, asistentes escolares y los alumnos. "Creemos que hay esfuerzos adicionales al que solamente se pone en el número (ofrecido) en paritarias".

Sobre la oportunidad de la reunión paritaria y la posibilidad de haber convocado con más antelación a esa instancia, sostuvo que "uno podría estar convocando en enero (pero) todas las provincias tenemos referencia lo que se define como pauta nacional". Lo que se hizo, insistió, fue buscar la referencia nacional que "nos hubiese gustado que estuviera una o dos semanas antes".

Por último confirmó una vez más que la idea es volver a convocar a los sectores docentes "cuando no estemos de paro", reconoció que se podría analizar nuevamente la oferta de aumento por tramos y consideró: "No creo que la de Santa Fe sea una mala propuesta".

"Casi" en la normalidad

El ciclo lectivo 2022 arrancó este miércoles en casi todo el país, pero en las provincias de Jujuy, Santa Fe, Chubut y Río Negro las clases no comenzaron en todas las escuelas por el paro docente de 48 horas dispuesto en reclamo de mejores ofertas salariales. Hasta el momento, las clases ya habían comenzado el pasado 21 de febrero en la provincia de Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires.

Este miércoles al mediodía, el presidente Alberto Fernández, participó del acto inaugural del Ciclo Lectivo 2022 en la Escuela Primaria "Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros", de la provincia La Rioja, y sostuvo: "Volvemos poco a poco a la normalidad que necesitábamos".

"Estamos volviendo a clases después de dos años difíciles, en los que todos la hemos pasado mal. Perdimos una mejor calidad de vida", dijo el mandatario desde el escenario del acto que compartió junto a los directivos del establecimiento y al gobernador, Ricardo Quintela.