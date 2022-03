Oficial: la Fórmula Uno rompe el contrato y no correrá el Gran Premio en Rusia

Finalmente, la Fórmula Uno hizo oficial que rompe el contrato con Rusia, por lo que no disputará este año el Gran Premio en dicho país debido al ataque hacia Ucrania.

La competencia de la categoría debía realizarse el 25 de septiembre en el circuito de Sochi, luego en el 2023 pasaría a San Petersburgo. Pero, la F1 no volverá por el momento al territorio ruso.

"La Fórmula 1 puede confirmar que ha rescindido su contrato con el promotor del Gran Premio de Rusia, lo que significa que Rusia no tendrá tampoco carrera en el futuro", informaron en el comunicado.

La incógnita ahora pasa por saber que sucederá con el piloto ruso, Nikita Mazepin, quien de momento tiene prohíbido correr en Gran Bretaña y el equipo Haas evalúa su futuro en la escudería.

