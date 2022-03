35 millones de dólares para la defensa de San Javier

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Ejecutivo fue autorizado para endeudarse con la Corporación Andina de Fomento para una obra largamente anhelada por la ciudad costera. Baucero destacó el impacto que tendrán los trabajos y Marcón precisó los alcances del proyecto.

José Baucero (PJ - San Javier) se levantó de la banca, de pie y muy emocionado, agradeció el voto unánime del Senado al mensaje del Poder Ejecutivo que lo autoriza a tomar un empréstito de 35 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura, para financiar la readecuación de las obras de mitigación contra inundaciones y estabilización de las barrancas de la ciudad de San Javier.

El mensaje llegó al recinto con los dictámenes de las comisiones respectivas. "La obra nos va a defender de futuras inundaciones y pondrá a la ciudad de San Javier de cara al río. Será un importante aporte para desarrollar más el turismo de la zona" destacó el senador costero que además se ocupó de agradecer al gobernador Omar Perotti todos los aportes que está haciendo para la zona. El texto votado contiene los alcances y las características que tendrá el convenio. "Este es uno de los proyectos más importantes para mí como legislador del departamento San Javier", completó Baucero.

Luego, el radical Orfilio Marcón (General Obligado) subrayó la relevancia sustancial en cuanto a la obra a ejecutar y la conveniencia respecto al financiamiento para concretarlo. Destacó la exposición al riesgo hídrico que tiene esa ciudad y la grave problemática del retroceso de las barrancas del río, donde entre 1972 y 1995 habían sufrido un retroceso de entre 8 y 130 metros, con numerosas viviendas e infraestructura afectada. Ya sobre el final, Rubén Pirola (Las Colonias) destacó que en Labor Parlamentaria, Baucero había indicado que donde corrían las vías del ferrocarril, hoy está el río.

Explicó Marcón que la obra en el borde sur de la ciudad plantea el alteo a lo largo de 400 metros de un camino público existente que une la Ruta Provincial N°1 con la costa; en el borde norte se plantea también el alteo de un camino público que es la prolongación de la Ruta Provincial Nº39 que también conecta la Ruta Nº1 con el río, y en el borde este, coincidente con el borde costero, es una barranca con problemas erosivos. La obra propuesta en este sector tiene un desarrollo de 3.360 metros de longitud. El coronamiento llevará una costanera urbana con equipamiento y con vinculaciones viales a la red de calles de la ciudad a los fines de generar la integración urbana.

Pero Marcón se detuvo en la importancia institucional del proyecto. "La formulación del proyecto y el comienzo de las gestiones de financiamiento con la CAF se comenzaron en gobierno anteriores y se continuaron durante el actual para poder tener esta posibilidad concreta. Son cuestiones que llevan tiempo y aquí los esfuerzos de los gobiernos se han orientado en un único objetivo: hacer la obra. Alentamos estos casos donde las distintas gestiones de gobierno mantienen el enfoque en un mismo objetivo y aportan a su tiempo sus esfuerzos. Debería ser una regla, pero lamentablemente vemos que hoy es más una excepción".

En tanto, el proyecto para autorizar un endeudamiento con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe para el acueducto interprovincial Santa Fe - Córdoba fue diferido para la próxima sesión. En la mañana, la ministra Silvina Frana y parte de su equipo había estado reunida con senadores analizando el mensaje y quedaron aspectos por dilucidar que fueron enviados por escrito a la cartera de Infraestructura.

Emocionado

Varios senadores destacaron y saludaron la vuelta al recinto del radical Felipe Michlig quien estuvo internado con Covid durante dos semanas en el hospital Cullen. El representante del dpto San Cristóbal agradeció el gesto y dio el testimonio de lo ocurrido. "Cuando me dijeron que debían internarme y me pusieron en una ambulancia se me vino el mundo abajo. Creí que era el final" aseguró para quebrarse en el relato. Hizo mención a los médicos que en el Cullen lo atendieron, agradeció a Dios y dijo que se prometió ser mejor y no pelearse más con sus colegas.

Tuberculosis

El senador por Rosario, el justicialista Miguel Rabbia, ingresó un proyecto de ley para establecer un programa de ayuda social a los afectados por tuberculosis, problema que en la provincia provoca 500 enfermos anuales y unos 40 decesos por año. El legislador fundamentó la necesidad de que los enfermos terminen los tratamientos y subrayó que Santa Fe tiene la mayor tasa de enfermos por multiresistencia que son personas que dejan el tratamiento para volver al trabajo precario que realizan. La razón del proyecto de ley es darle cobertura mientras realizan el tratamiento. Explicó que el tratamiento de un caso inicial tiene un costo de 90 dólares y de 2.000 dólares para los casos de multiresistencia.