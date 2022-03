https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la última reunión paritaria del viernes, las partes habían quedado en "sesión permanente". Se especuló con un posible nuevo encuentro para este lunes, pero recién se produciría jueves o viernes. La titular de Amsafe desmintió supuestos contactos informales el fin de semana.

Sin clases en Santa Fe Conflicto docente: sin convocatoria y con paros ratificados para esta semana

La que se inicia será una semana atravesada nuevamente por el conflicto docente. La reunión paritaria del pasado viernes no implicó avances que permitiesen desactivar los paros de este martes y miércoles. Si bien el gobierno y sus funcionarios habían generado expectativa porque se presumía – y así lo habían adelantado explícitamente- que en el encuentro se presentaría una nueva propuesta, ello no fue así. La supuesta oferta sería una réplica de la nacional, por lo que el 41,7% que se había planteado originalmente a nivel local, se elevaría a 45,5. Pero el cónclave transcurrió sin mayores novedades; no se formalizó ninguna nueva oferta y se limitó a "un intercambio" entre funcionarios y dirigentes sindicales para conocer los principales puntos de disidencia que motivaron el rechazo a la oferta. Nada que no se pudiera leer o escuchar a través de los medios de comunicación durante toda la semana previa al viernes en el que volvían a reunirse. ¿Por qué el gobierno no jugó su carta con la nueva propuesta? Porque aún cuando hubiese sido considerada satisfactoria, los paros no se levantaban, dado el método de consulta que posee sobre todo Amsafe. Pero además, los gremios ya habían dejado trascender que la aspiración era lograr una oferta por encima de la nacional, "porque la provincia está en condiciones de hacerla", y porque "así fue en los últimos años", fundamentaban.

Dichos y desmentidas

La decisión de las partes el viernes fue declararse en sesión permanente y pasar a un cuarto intermedio hasta nuevo aviso. El fin de semana fue, según el gobierno, "de diálogos y contactos informales". Sin embargo, consultada por El Litoral, la titular de Amsafe, Sonia Alesso, negó haber recibido al menos un llamado para conversar sobre el tema. Si los hubo con otro sector de la docencia, tampoco habrían permitido terminar de pulir una oferta lo suficiente, como para garantizar un acuerdo. Por ello, y porque el escenario en términos de poder frenar las medidas de fuerza de esta semana es idéntico al del pasado viernes, es que la convocatoria de una reunión de la paritaria formal y la reanudación del cuarto intermedio se estaría dando recién el jueves o viernes; esos son los días en los que niños y niñas "estarían en las escuelas", condición planteada por Omar Perotti para poder sentarse a dialogar.

Frente a ese escenario de no convocatoria, Alesso insistió en que están ratificados los paros de martes y miércoles.

Otros sectores

Los contactos informales sí se dieron con otros sectores que al igual que docentes, esperan definiciones. Es el caso de estatales y médicos. En cuanto a los primeros, se conoció el viernes un pedido de "convocatoria urgente", para poder retomar la discusión. Y si bien no hay certezas tampoco respecto de cuándo serían citados, las conversaciones no formales del fin de semana alientan la expectativa de que pueda haber reunión en los próximos días.

Como se sabe, tanto UPCN y ATE como los gremios representativos del sector de la salud también rechazaron la oferta del gobierno por considerarla insuficiente. Pero a diferencia del sector docente, decidieron seguir conversando sin llevar a cabo medidas de fuerza.