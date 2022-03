El Trébol busca una solución final al problema de los anegamientos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las lluvias del fin de semana volvieron a poner al desnudo un viejo problema de esta ciudad, cuando un alto volumen de agua llega desde el oeste al casco urbano.

Francisco Díaz de Azevedo | [email protected]

Más de 180 milímetros impactaron de manera torrencial en la ciudad entre el viernes y el sábado, lo que produjo algunos problemas de anegamientos en la ciudad. Este tipo de temporales produce por la tipografía de la región, que un gran volumen de agua, llegue desde la zona oeste del distrito hasta la ciudad. Éste impacta contra el cordón de ruta 13, que hace las veces de regulador de las aguas, pero si las lluvias son muy grandes y en un lapso corto de tiempo, puede hacer que colapse y el agua pase, en determinados sectores, sobre el cordón asfáltico.

Soluciones de fondo

En estos pocos meses de gestión de la nueva intendente, se comenzó a relevar la zona y a hacer trabajos de mantenimiento con la secretaria de Servicios Públicos, pero existen problemas de fondo, que deben ser estudiados y analizados con la intervención del gobierno de Santa Fe, para llevar a cabo un trabajo integral definitivo.

“Por nuestra solicitud, llegó a nuestra ciudad, Daría Almada de Protección Civil de la Provincia de Santa Fe. Lo llamamos en el día y no dudó en venir”, expresó con gratitud, la intendente de la ciudad, Natalia Sánchez.

También, en horas de la tarde del sábado, arribaron a El Trébol, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos dependiente de Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat; Carlos Scioli, subsecretario de planificación y Gestión, y Mariano Díaz; subsecretario de recursos hídricos y comité de cuenca. Sánchez recorrió junto a ellos, todos los puntos críticos de la ciudad.

“Tenemos la necesidad urgente de que se realice un estudio profundo para evitar que estas situaciones se repitan. Tenemos puntos críticos desde hace años y hay que darles una solución definitiva”, expresó la intendente.

Durante el sábado y por varias horas, se llevaron a cabo intensos trabajos en la zona de ruta 13, para acelerar el escurrimiento del agua. Estas acciones evitaron que se agraven los viejos problemas que El Trébol suele tener cuando existen este tipo de excesos hídricos.

“Tengo un profundo agradecimiento al personal municipal, y a privados que se hicieron presente con maquinarias y pudimos superar la crisis hídrica haciendo que escurra rápido el agua”, destacó Natalia Sánchez y agregó: “Hay varias familias que viven situaciones dolorosas y no se puede volver a repetir. Estamos poniendo nuestros esfuerzos. Gracias a que en la semana se llevaron a cabo intensas acciones preventivas, evitamos que la problemática no fuera mayor. Nosotros, como municipio, no contamos con herramientas específicas que las puede aportar la Provincia para llevar adelante otro tipo de canalizaciones y obras que darían una respuesta final a este tipo de situaciones”.