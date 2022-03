El chaqueño que apuntó Fillol y ahora es suplente en Unión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.03.2022

12:58

Se llama Diego González, es categoría 2003 y estará en el banco este domingo contra Banfield en el 15 de Abril. La lesión de Moyano le abrió las puertas de la titularidad de Mele y la aparición de este humilde arquerito chaqueño que pudo ir a River

Con apenas 19 años y un puñado de partidos en la reserva de AFA, al chaqueño Diego González se le abrieron de golpe las puertas del fútbol profesional del Club Atlético Unión. Es que la lesión en el menisco de Sebastián Moyano (será operado este jueves y estará 45 días afuera de las canchas), generó el corrimiento de figuritas: el uruguayo Santiago Mele irá de titular y este juvenil golero norteño será quién saldrá como suplente en el Unión de Gustavo Munúa.

Mientras Peano (Defensa) y Bonansea (Agropecuario) ya no están en el club, el fútbol tiene este tipo de cosas: pasó lo que nunca había pasado con Moyano (se lesionó), llegó la rápida titularidad para el charrúa Sebastián Mele que arribó este año desde Plaza Colonia con las mejores referencias. Y abajo de Mele, un arquerito chaqueño de sólo 19 años que apareció con su bolso cargado de sueños futboleros.

El puntapié inicial fue hace cinco años, en el verano de 2017, cuando llegó desde su primer club (Deportivo Luján de Chaco) para jugar un torneo en La Perla del Oeste: allí lo detectó Marcelo Aranda y recomendó su fichaje para López y Planes.

"Desde Unión me vieron en 2017, en un torneo que se hace en la Perla del Oeste todos los años. Me costó mucho adaptarme a los entrenamientos, a la ciudad. Vine a la pensión y por suerte me tocó con buena gente que me ayudó muchísimo. Fue clave para mí. Uno siempre llega con la ilusión de estar en el plantel profesional y hoy me toca vivirlo. Es algo único y trato de aprovecharlo día a día", explicó en charla con El Litoral.

En cuanto a sus inicios, el chaqueño González hizo un rápido repaso de su hoja de ruta: "Arranqué a los siete años en Club Deportivo Luján, siempre quise ser arquero. Mi hermano está atajando en Unión de Sunchales, en el Federal "A". Quería ser como él, siempre los chicos tienen la ilusión de llegar a Primera como jugador, yo quería hacerlo como arquero y tenía a mi hermano. Nunca tuve entrenador específico, me entrenaba a la par del equipo y los fines de semana me ponían bajo los tres palos".

Luego, en un tramo de otra entrevista con el programa ADN Gol (96.7), el ahora arquero suplente del uruguayo Mele en Unión expresó: "El entrenador de arqueros que me ayudó muchísimo en Unión fue Mauro Trucco. Se fijó muchísimo en mí, siempre me preguntaba si necesitaba algo. Muchos saben lo que significa él para mí, pero no sólo en lo futbolístico sino en lo humano".

En cuanto a ese interés que evidenció un grande como River Plate, en contratarlo cuando ya estaba fichado en Unión, explicó cómo fue la historia: "Yo estaba atajando en Unión en octava división y fuimos a jugar contra River en Buenos Aires. Me tocó tener una buena participación y resulta que estaba el "Pato" Fillol viendo el partido. Al final del partido me felicitó y fue una experiencia única. Unos días después me dijeron que hubo un llamado de River para llevarme. Lo hablé con mi familia, en Unión ya estaba pisando reserva y decidí quedarme".

A la hora de hablar de la relación con los otros goleros del actual plantel profesional, el chaqueño González no ahorró elogios: "Seba (Moyano) es una excelente persona. También me ayudó muchísimo, estar al lado de él...es una experiencia única: lo observo día a día para mejorar. Todos sabemos lo importante que es para el equipo, esperemos se recupere rápido. A Santiago (Mele) también trato de aprovecharlo. Los dos son excelentes personas y a los más chicos los ayudan muchísimo".

En cuanto a su perfil bajo los caños, el ahora suplente de Mele en Unión ante la lesión de Moyano explicó: "Como arquero soy normal. No trato de ganar protagonismo en el partido porque te puede llevar a errores. En Argentina miraba a Esteban Andrada, me gustaba su juego con los pies".

Finalmente, de cara a lo que se viene (el clásico, el debut en la Copa Argentina y la vuelta del Tate al campo internacional que será la Conmebol Sudamericana 2022), donde Diego González será ahora suplente de Mele, este humilde chaqueño dejó un mensaje final para los hinchas y socios tatengues: "A la gente quiero pedirle que confíe en este plantel. Los partidos de local son una fiesta. El objetivo siempre es luchar hasta el final y si Dios quiere este va a ser un año muy bueno para el Mundo Unión".