La dirigencia se mantiene firme: no vender generales

Entre clásico y Copa, Colón ya acaricia los 30.000 socios

Este martes la sede sabalera cerró superando el número de 28.000 y el miércoles la gente seguía agolpada buscando su abono. "No es necesario ir, se puede hacer de manera virtual por el mismo costo", explican los dirigentes. La expectativa es total.

¡Lleno con socios!. Una postal del Cementerio de los Elefantes. que se repetirá en el clásico y en los partidos de la Copa Libertadores. La expectativa por volver al Brigadier es tremenda en los sabaleros. "Hay que asociarse, es lo más barato y lo único", dicen los dirigentes. Crédito: Mauricio Garín

Por Dario Pignata SEGUIR Colón en modo Colón: largas filas de espera en la vereda de J.J. Paso, la sede desbordada y la expectativa de la gente que anuncia la llegada de momentos deportivos muy especiales para todos los sabaleros. Con un puñado de días de separación, Colón recibirá el sábado 19 de marzo a Unión en una nueva edición del clásico ciudadano y entre martes 5, miércoles 6 o jueves 7 de abril debutará en el Cementerio de los Elefantes como local para jugar una nueva edición (una más) de la histórica Copa Conmebol Libertadores 2022. Todo ese agite generó que en las últimas horas Colón superó el número de 28.000 socios. "Vamos a una idea de llenar la cancha sólo con socios, es el viejo sueño de Vignatti", explicó el dirigente Marcelo López, a cargo del área de inversiones y gastos en la actual Comisión Directiva. Incluso, ratificó la idea de no vender entradas generales para el clásico contra Unión, el sábado 19 de marzo desde las 18.30 en el Estadio Brigadier López. "La gente debe aprovechar esta promoción que termina en pocos días y que por ejemplo ofrece todos los partidos de la Copa por 9.900 pesos por el resto de los partidos. Cuando termine la promo, una platea sola costará 5.000 pesos por cada partido. La gente se dio cuenta y por eso la demanda tremenda", explica Marcelo López. Incluso, el mismo dirigente remarcó que "no es necesaria la concurrencia física a la sede, se puede hacer todo desde la página y de manera virtual; el costo es el mismo, no tendrá ningún cargo extra". En cuanto al lógico desborde físico en la vereda de J.J.Paso, con largas filas y espera, el mismo Marcelo López reconoció que "estamos buscando personal extra para poner más gente, pasa que no lo puede hacer cualquiera y debe conocer el sistema. Anoche mismo los chicos cerraron su trabajo cerca de las nueve de la noche; la demanda es impresionante". El primero de los partidos ruidosos será el clásico contra Unión el sábado 19 de marzo a las 18.30, donde los dirigentes creen que Colón superará el número de 30.000 socios en su estadio. "Creemos que nos quedarán, a lo sumo, unos 3.000 ó 4.000 lugares para vender en el partido contra Unión: la idea es que el costo de esas ubicaciones para no socios tengan un valor importante. Hay que instalar la idea que lo más barato y práctico pasa por asociarse y por sacar el abono en Colón", explican. Tenés que leer Estos son los premios que podrían recibir Colón y Unión por las competiciones Conmebol Incluso, se pondrán a la venta algunas ubicaciones especiales. Por ejemplo, para la gente del interior que sólo elige determinados partidos, un palco VIP con 16 lugares a un costo de 500 dólares. Incluso, si bien no trascendieron detalles, Colón también pondrá a la venta un espacio de Hospitality estilo FIFA, que incluirá una excelente ubicación, con el sistema de comidas y bebidas incluido para cada partido. Los dirigentes creen que el número de 30.000 socios aplicará para el clásico pero se potenciará para el debut de la Copa Conmebol Libertadores 2022: el equipo de Julio Falcioni hará de local martes 5, miércoles ó jueves 7 de abril. "Puede tocar Flamengo, Palmeiras, Mineiro, Nacional, Peñarol, Cerro Porteño...son todos equipos grandes y poderosos. Es por eso que la gente está tan entusiasmada con asegurarse su lugar en el Brigadier". El propio presidente, José Néstor Vignatti, siempre imaginó 35.000 ó 40.000 socios para pelear las cosas importantes desde el interior y contra los grandes. Están "volando" los abonos sabaleros A partir del 12 de marzo, comenzará la venta de plateas y palcos para no socios para ese partido clásico y Colón hace expresa aclaración que no se venderán generales para no socios en ninguna competencia. Todos los trámites pueden realizarse mediante la web http://boleteriavip.com.ar sin cargo extra y que los socios de Colón ingresarán sin cargo con la cuota al día. Los valores de las entradas para no socios son los siguientes: * Platea este (entrada incluida), $ 5.000; Platea oeste (entrada incluida), $ 6.000; Palco balcón (entrada incluida), $ 8.000; Palco VIP (entrada incluida), $ 9.000; Palco SUPERVIP (entrada incluida), $ 10.000; Palco corporativo sur: 500 dólares (palco para 16 socios). En cuanto a la venta de palcos y plateas para la Copa de la Liga, el torneo de la Liga y la Copa Libertadores de América, es importante destacar que las ubicaciones de la Copa Libertadores no incluyen la entrada, que será vendida oportunamente. Es importante destacar que los valores tendrán una bonificación del 10% para aquellos que adquieran el abono. Tenés que leer Atención Colón: la Conmebol definió la fecha del sorteo de la Copa Libertadores Los valores de palcos y plateas PLATEA ESTE COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos y no incluye entrada) $ 11.000. Hasta el 11/03/2022 $ 9.900. COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos y no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida) $ 22.000 Hasta el 11/03/2022 $ 19.800. PLATEA OESTE COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos y no incluye entrada) $ 16.500. Hasta el 11/03/2022 $ 14.900. COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos y no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida) $ 33.000. Hasta el 11/03/2022 $ 29.700. PALCOS BALCÓN – SUM NORTE PISO 1 Y 2 COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) $ 25.000. Hasta el 11/03/2022 $ 22.500. COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida) $ 50.000. Hasta el 11/03/2022 $ 45.000. PALCOS VIP COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) $ 30.000. Hasta el 11/03/2022 $ 27.000. COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida) $ 60.000. Hasta el 11/03/2022 $ 54.000. PALCOS SUPER VIP COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) $ 38.000. Hasta el 11/03/2022 $ 34.200. COPA DE LA LIGA (entrada incluida) + UBICACIÓN COPA LIBERTADORES (solo fase de grupos, no incluye entrada) + LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL (entrada incluida) $ 76.000. Hasta el 11/03/2022 $ 68.400. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

