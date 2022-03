Rusia - Ucrania: finalizó la reunión entre los cancilleres y no hubo avances en el alto el fuego

Este jueves, en el mediodía europeo, se realizó la primera reunión entre el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, y su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba.

El sitio elegido para el encuentro es una pequeña ciudad turística de la provincia de Antalya, en el sur de Turquía.

La reunión se produjo en los márgenes de un foro internacional con la presencia del ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu, quien primero se reunió por separado con cada uno de los otros dos cancilleres, dijo que la reunión tenía por fin allanar el camino para un encuentro entre los presidentes de Ucrania y Rusia que será facilitada por el mandatario turco.

Tras aproximadamente una hora y media de conversaciones, Dmytro Kuleba manifestó que “no hay avances en el alto el fuego”, según informaron desde la cadena NTV.

Sin embargo, acordó con su par ruso, Serguei Lavrov, "proseguir las negociaciones en este formato".

Previamente, había indicado que iba a plantear a Lavrov una reunión entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el ruso, Vladimir Putin. Pero no tenía “muchas expectativas” de avanzar en la resolución del conflicto tras 15 días de bombardeo y ocupación.

Masa kuruluyor…



Barış ve istikrara vesile olsun.



🇷🇺🤝🇹🇷🤝🇺🇦



The table is being laid…



The table is being laid…

Hoping it will lead to peace and stability.