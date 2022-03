Alonso posiciona a Colón en el nuevo mapa del fútbol argentino

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cristian Malaspina, con el aval de "Chiqui" Tapia", eligió al vicepresidente sabalero como su mano derecha en la nueva mesa chica de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Presentó su Declaración Jurada y asumirá en los próximos días. Un avance inédito para Colón.

El Boletín número 6069 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en sus resoluciones de hace algunos días, expresaba: "Atento lo dispuesto a través de la Circular 02/2022 del día 04.03.2022, en la fecha, siendo las 10:03 horas, ingreso vía mail dirigido a los correos [email protected], con copia a [email protected] y [email protected], la presentación efectuada por el señor Cristian A. Malaspina adjuntando la nómina de los candidatos para la elección de las autoridades de la Mesa Directiva de la Liga Profesional de Fútbol, según se transcribe a continuación:

- 1) Lista de candidatos: Presidente Sr. Cristian A. Malaspina (Asociación Atlética Argentinos Juniors); Vicepresidente 1° Sr. Héctor E. Maldonado (Club Independiente); Vicepresidente 2° Sr. José A. Alonso (Club A. Colón); Vicepresidente 3° Sr. David L. Garzón ( Club A. Huracán); Secretario Sr. Hernán Arboleya (Club A. Lanús); Prosecretario: Sr. Edgardo Zin (Club A. Unión).

- 2) Requerir del señor Cristian A. Malaspina la elevación a esta Comisión Electoral (vía mail a [email protected] con copia a [email protected] y [email protected]) su Declaración Jurada de cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 31, del Reglamento de la Liga Profesional de Fútbol).

- 3) Requerir de los señores Héctor E. Maldonado, José A. Alonso, David L. Garzón, Hernán Arboleya y Edgardo Zin la elevación a esta Comisión Electoral (vía mail a [email protected] con copia a [email protected] y [email protected]) su Declaración Jurada de cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 22, apartado 1, del Reglamento de la Liga Profesional de Fútbol).

- 4) La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Gerencia de Relaciones Institucionales, deberá comunicar a esta Comisión Electoral si todos los Candidatos propuestos ocupan cargos en las Mesa Directivas de sus respectivos Clubes".

De esta manera, sin oposición, la lista de Cristian Malaspina (será el reemplazante de Marcelo Hugo Tinelli) quedó consagrada como la nueva conducción de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en la estructura del fútbol argentino.

En esa nueva mesa chica de poder, sin dudas, el posicionamiento de José Alonso es inédito en los últimos años para un club del interior como es Colón de Santa Fe. Porque ocupará una de las vicepresidencias, a la altura de un grande, como es Independiente. Si se hubiera dado la contienda electoral, Malaspina tenía asegurado 20 avales de los 28 clubes. Es por eso que ni Sergio Rapisarda (Vélez) ni Mario Leito (Atlético Tucumán) se animaron a competir, a pesar de tener el apoyo de los "gigantes".

Lo llamativo, en el caso de Alonso, es que además de posicionarse y poner a Colón en un lugar privilegiado de la nueva mesa chica de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), es uno de los dirigentes del interior al que más respeta el propio presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, algo que El Litoral pudo comprobar con la recorrida exclusiva al predio de Ezeiza y la posterior entrevista con el hombre que concentra todo el poder en la vieja casa de calle Viamonte.

Aplaudido por sus pares en la última reunión de Comisión Directiva del Club Atlético Colón (a pedido del mismo José Néstor Vignatti que no acostumbra a solicitar este tipo de cuestiones), el propio José Alonso se mostró emocionado. En las últimas horas, tal como lo indica y exige el Boletín Oficial mencionado más arriba, el vicepresidente sabalero estaba en Capital Federal completando los trámites administrativos antes de asumir (documentación, firmas varias y la presentación de la Declaración Jurada de rigor).

Malaspina: "La torta es cada vez más chica"

La Liga Profesional tiene nuevo presidente: Cristian Malaspina. Luego del pedido de varios clubes para que Marcelo Tinelli diera un paso al costado en la presidencia, la lista del dirigente de Argentinos Juniors fue la única que se presentó en la Comisión Electoral de AFA y por eso será el nuevo mandatario de la entidad. Malaspina dialogó con TyC Sports y se refirió a la nueva conducción, las deudas de los clubes, los descensos y más.

En primer lugar, el nuevo presidente de la Liga Profesional habló de cómo se enteró de que se había transformado en el mandatario de la entidad, y sus primeras impresiones. "Me enteré sobre el final del partido. Desde AFA me comunicaron que no se habían presentado otras listas y que estaban armando el boletín oficial. Fue una alegría muy grande", sentenció Malaspina, y agregó: "Vamos a gobernar y trabajar codo a codo junto a los 28 clubes, como así también con el presidente de la AFA".

Luego, hizo referencia a las economías de los clubes, y las diferencias que existen entre ellos. "Hay que entender que hay algunos clubes que son locomotoras y otros son vagones, por lo que las necesidades son las mismas en su mayoría, pero hay algunos casos en los que no, por lo que debemos llevarle soluciones a todos", expresó dirigente de Argentinos Juniors, y agregó: "Hoy por hoy nos estamos matando por una "torta" que cada vez es más chica, y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario: generar más ingresos para que todos los clubes reciban más plata y así poder realizar gestiones exitosas".

El presidente de la Liga Profesional también dio su impresión sobre el presente de la liga argentina, y no ocultó que apoya la reducción de clubes en primera división. "Ya está establecida la política de descensos para las próximas temporadas. Organizar campeonatos de 28 equipos es muy difícil, pero es la situación que nos toca gestionar y administrar. Sabemos que con el tiempo todo se va a normalizar, y vamos a llegar al ideal de 22 equipos en primera división", afirmó Malaspina.

Cristian Malaspina también hizo referencia a las deudas que tienen muchos de los clubes de primera, y admitió que ya tienen un programa para regularizarlo. "El reglamento sobre Fair Play financiero ya está escrito en el estatuto, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se cumpla", sentenció. Además, dijo: "La pandemia complicó las cosas, los controles se flexibilizaron. Lo primero que tenemos que hacer es regularizar la deuda entre los clubes del fútbol argentino, mediante planes de pagos, pero siempre aplicando el reglamento".

Malaspina y Tapia

"Este es un año muy especial; año de Mundial; donde necesitamos tener al presidente Claudio Tapia muy concentrado en el objetivo puesto para Qatar; en este proyecto de Argentina que tan bien planificó y tantas satisfacciones nos está dando; el pueblo argentino necesita esa alegría", fue otro de los tuits de Malaspina, nuevo presidente de la Liga.