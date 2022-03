"Más Unión" ya está en carrera

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"No queremos el Unión de parche en parche", dijo Leonardo Simonutti, principal referente y candidato a presidente de este grupo político. Además de los que van a trabajar como referentes en el deporte, también estuvo presente Rodrigo Villarreal, quien fuera candidato a presidente en las elecciones anteriores por Triunfo Tatengue.

"Agradezco a Rodrigo Villarreal que fue el que inició en 2019 este camino. No puede ser que haya tres o cuatro listas compitiendo, el unionista quiere unión, necesita la unión y esto es lo que hemos perdido y es ese el motivo por el que estamos pensando en un Unión distinto". Así comenzó su alocución Leonardo Simonutti, el máximo referente de "Más Unión", la agrupación que nuclea a Triunfo Tatengue y una larga lista de peñas y filiales que se suman al proyecto opositor a la actual conducción rojiblanca.

Estas fueron algunas de las frases principales de quién será el candidato a presidente de Unión por "Más Unión":

"Queremos el Unión de la década del 70 con más de 27.000 socios, el Unión del básquet que llenaba estadios, el Unión de las más de 20 actividades deportivas, el Unión de un IPEI más grande, con una universidad, el Unión de aquéllos equipos que estuvieron a minutos o centímetros de la gloria. No queremos el Unión de parche en parche. Queremos un Unión que vuelva a tener la escuela de dirigentes y que vuelva a tener la Mutual".

"Tenemos glorias, como César Toyé, que está acá con nosotros, que nos dieron muchas alegrías y que deben ser reconocidos a través de una Mutual".

Pepe Castro en el momento de dirigirse a la concurrencia. Tanto él como Claudio Gugnali, José Luis Marzo y Eduardo Magnín, estarán en el partido que jugarán Unión y Banfield en el 15 de Abril. Foto: Pablo Aguirre

"Las obras siempre son bienvenidas, pero no puede ser que tengamos el estadio a medio terminar, que haya largas colas para que la gente saque su platea y que se le niegue la información al socio".

"Hemos transitado en este tiempo una medianía que nos impide el salto de calidad. Nosotros sabemos cómo hacerlo y con quiénes lo vamos a hacer. Unión está para más, su gente está para más".

"Vamos a convocar a quiénes tengan 30 o 40 hectáreas y que presente a sobre cerrado la propuesta para que podamos elegir el predio donde se construirá nuestro campo deportivo. El futuro de Unión es excelente y lo llevaremos a esos lugares que nunca debimos perder".

Junto a Simonutti, se encontraban el candidato a vicepresidente, el doctor Héctor Ojeda Varela ("Baby"), y los que serán principales referentes en el fútbol y en las actividades deportivas. Al profesor Raúl Lozada, se sumaron Claudio Gugnali, José Antonio Castro, José Luis Marzo, Carlos Roteta y Eduardo Magnín.

"Cachito" Roteta: "Necesitamos un predio y también necesitamos mejorar la pensión para que los chicos estén realmente bien. No sólo queremos formar jugadores para que sean utilizados y triunfen en el plantel profesional sino también que sean de exportación".

Eduardo Magnín: "Esto me hizo volver el alma al cuerpo. Estoy muy ilusionado con retomar el proceso, porque en Unión me sentí bastante maltratado, usado y no respetado. Con el Loco Marzo estuvimos en un momento muy feo del club, como fue el '95 y logramos ascender al año siguiente. También tengo el orgullo de haber integrado el plantel del '89. Hay que mostrar de una buena vez la torta, y no sólo la frutillita".

José Antonio "Pepe" Castro: "Estoy feliz, ilusionado y seguro. Tengo experiencia. Vélez y Argentinos Juniors fueron clubes que no estaban bien cuando llegué a formar parte de sus planteles y terminaron en lo más alto. Recuerdo que en Argentinos Juniors no había agua, se llovía todo en los vestuarios y miren ahora cómo está. Yo elegí venir a Unión en el '89, nadie me convenció. Yo fui el que tomé la decisión. Y no quería otra cosa que no sea dar la vuelta en la avenida. Y lo logramos. Ahora vengo con las mismas ilusiones".

Claudio Gugnali: "Seguro que estos muchachos, como Magnín o Marzo, tienen más pertenencia que yo, pero nos une el maltrato. Hace mucho quise volver a Unión, pero nunca me llamaron. Hace dos años y medio, lo hizo Rodrigo Villarreal y dije: 'Este es mi lugar'. Hay dos caminos a transitar: uno es el de la chatura y la mediocridad actual; otro es el de la evolución. La mía será una función de tiempo completo dedicado a Unión. Siempre dije lo mismo: Estudiantes es mi madre y Unión es mi novia. Los invito a todos a soñar".

José Luis Marzo: "Tengo el orgullo de estar acá y muy agradecido con esta convocatoria que me hicieron para volver al club de mis amores. Espero disfrutar mucho del tiempo que se viene con Más Unión".

Héctor Ojeda Varela: "Tres palabras nos unen: construcción, pasión y sueños. No pesa para nada el compromiso, mucho menos cuando se tiene gente con historia como la que tenemos. Que nadie se sienta agraviado, pero los unionistas queremos un club grande. Acá hay gente que fue atacada por decir la verdad y eso no es justo, porque no nos gusta cómo está el club y hay que decirlo y trabajar para cambiarlo. Y para eso estamos acá, juntos e ilusionados".

Raúl Lozada: "Todos sabemos que el fútbol es el motor y el corazón de Unión, pero vamos a trabajar para aumentar las disciplinas y para que Unión sea también un orgullo como club social y educativo".

También Rodrigo Villarreal, quien fue candidato a presidente por Triunfo Tatengue en las elecciones de hace tres años, señaló que "tenemos que elevar la vara. Hoy los clubes son verdaderas corporaciones y esto implica que hay que pensar en un plano superior. Ya en el mundo se está hablando de eso. Implica mucha gestión, relaciones sociales que se están perdiendo y relaciones de poder. Si no tenés eso, volvéte a tu casa. Para ser tatengue, hay que tener pasión, ser inteligente y construir relaciones sociales y de poder. Y mucha gestión".

Luego de la presentación en el Intertower, el grupo de "Más Unión" se dirigió al club Náutico El Quillá. Allí, más de 100 mujeres esperaban para participar de otro evento. A propósito, Leonardo Simonutti se refirió al tema de la mujer y dijo que "si somos elegidos por el socio de Unión, en el mandato venidero tenemos que incorporar muchas mujeres a la comisión directiva. Será un fracaso si en un segundo mandato no logramos que la mitad de la comisión directiva esté integrada por mujeres. Y hasta sueño conque una mujer nos represente en Buenos Aires".

Reclamo por la Junta Electoral

Con la firma de Carlos Ghisolfo, máximo referente de Glorioso '89, se envió una nota dirigida a la comisión directiva del club por la cuál se solicita en carácter de urgente la constitución de la Junta Electoral, que "se ha obviado en la convocatoria al acto eleccionario" que se desarrollará en el club el 10 de abril venidero.

También se solicita la presencia de manera inmediata de IGPJ en el armado del cronograma electoral y en el control de todo lo atinente a este acto esencial en la vida institucional.

De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, también se sumaría "Más Unión" a este reclamo y es posible que este lunes haya una presentación en IGPJ al respecto.

Desde el club, lo que también se pudo averiguar es que se designarán tres socios caracterizados en los próximos días para que sean los que integren la citada Junta Electoral, que deberán analizar, entre otros aspectos, la constitución y legalidad de la integración de las listas, que en principio serán cuatro.